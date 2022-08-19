https://ria.ru/20220819/smog-1810647357.html
Накрывший Москву смог начал отступать
Накрывший Москву смог начал отступать - РИА Новости, 19.08.2022
Накрывший Москву смог начал отступать
Смог, накрывший Москву после пожаров в Рязанской области, отступает, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:13
2022-08-19T09:13
2022-08-19T10:34
общество
москва
рязанская область
владимирская область
мосэкомониторинг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей собянин
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Смог, накрывший Москву после пожаров в Рязанской области, отступает, передают корреспонденты РИА Новости.Так, например, небольшой запах гари ощущается на северо-западе и северо-востоке столицы. Жители Западного округа по-прежнему чувствуют запах, но дымки они уже не наблюдают.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости, что, если пожары в Рязанской области продолжатся, этот запах в Москве останется."Очевидно, там (в Рязанской области. — Прим. ред.) вчера были предприняты значительные меры по уменьшению площади пожаров, но ветер сохраняется. Если там будут пожары, то они, безусловно, будут создавать запах гари в Москве. Но говорить о том, что он будет интенсивный, нельзя — кто-то услышит его, кто-то нет", — сказал синоптик.В Telegram-канале Мосэкомониторинга отмечается, что по сравнению с утренними часами в четверг концентрации загрязняющих веществ снизились до пяти раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано.По сообщению МЧС, причиной описанных явлений стали лесные пожары в Рязанской области. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, для содействия в локализации возгораний в регион направили в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе три вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги во Владимирской области, туда направили 30 единиц техники и 90 человек.
https://ria.ru/20220819/zdorove-1810635576.html
москва
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, рязанская область, владимирская область, мосэкомониторинг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей собянин
Общество, Москва, Рязанская область, Владимирская область, Мосэкомониторинг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сергей Собянин
09:13 19.08.2022 (обновлено: 10:34 19.08.2022)
Накрывший Москву смог начал отступать
Накрывший Москву смог спустя три дня начал отступать