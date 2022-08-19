https://ria.ru/20220819/smog-1810647357.html

Накрывший Москву смог начал отступать

Накрывший Москву смог начал отступать - РИА Новости, 19.08.2022

Накрывший Москву смог начал отступать

Смог, накрывший Москву после пожаров в Рязанской области, отступает, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:13

2022-08-19T09:13

2022-08-19T10:34

общество

москва

рязанская область

владимирская область

мосэкомониторинг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей собянин

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Смог, накрывший Москву после пожаров в Рязанской области, отступает, передают корреспонденты РИА Новости.Так, например, небольшой запах гари ощущается на северо-западе и северо-востоке столицы. Жители Западного округа по-прежнему чувствуют запах, но дымки они уже не наблюдают.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости, что, если пожары в Рязанской области продолжатся, этот запах в Москве останется."Очевидно, там (в Рязанской области. — Прим. ред.) вчера были предприняты значительные меры по уменьшению площади пожаров, но ветер сохраняется. Если там будут пожары, то они, безусловно, будут создавать запах гари в Москве. Но говорить о том, что он будет интенсивный, нельзя — кто-то услышит его, кто-то нет", — сказал синоптик.В Telegram-канале Мосэкомониторинга отмечается, что по сравнению с утренними часами в четверг концентрации загрязняющих веществ снизились до пяти раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано.По сообщению МЧС, причиной описанных явлений стали лесные пожары в Рязанской области. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, для содействия в локализации возгораний в регион направили в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе три вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги во Владимирской области, туда направили 30 единиц техники и 90 человек.

https://ria.ru/20220819/zdorove-1810635576.html

москва

рязанская область

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, рязанская область, владимирская область, мосэкомониторинг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей собянин