https://ria.ru/20220819/smerch-1810730113.html

Москвичи в пятницу могли наблюдать редкий смерч в виде "морковки"

Москвичи в пятницу могли наблюдать редкий смерч в виде "морковки" - РИА Новости, 19.08.2022

Москвичи в пятницу могли наблюдать редкий смерч в виде "морковки"

Редкий смерч в виде "морковки" могли наблюдать москвичи в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:21

2022-08-19T13:21

2022-08-19T13:21

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Редкий смерч в виде "морковки" могли наблюдать москвичи в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Это довольно редкий бичеподобный немезоциклонный смерч в виде "морковки" с кратковременным циклом жизни, который формируется в кучево-дождевых облаках-воронках, в данном случае высота кучево-дождевого облака в районе Савеловского вокзала не превышала 8-9 километров, и не связан с разрушительными суперячейковыми грозами. По шкале Фудзиты это слабый смерч. Некоторые аспекты возникновения таких смерчей остаются до конца не изученными", - рассказал Тишковец, комментируя появившиеся в сети видеозаписи.Метеоролог отметил, что такого рода процессы возникают при поступлении влажного воздуха, а сейчас как раз на погоду влияет атмосферный фронт, когда происходит соприкосновение тепла с холодным сухим "куполом", в результате чего происходит конденсация водяного пара - при этом образуются гидрометеоры и выделяется тепловая энергия."Нагретый воздух устремляется вверх, создавая зону разрежения, в которую втягивается близлежащий теплый влажный воздух облака и нижележащий холодный воздух, что приводит к лавинообразному развитию процесса, выделению значительной энергии и образованию характерной воронки", - добавил он.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, евгений тишковец