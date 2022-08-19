https://ria.ru/20220819/smerch-1810730113.html
Москвичи в пятницу могли наблюдать редкий смерч в виде "морковки"
Москвичи в пятницу могли наблюдать редкий смерч в виде "морковки" - РИА Новости, 19.08.2022
Москвичи в пятницу могли наблюдать редкий смерч в виде "морковки"
Редкий смерч в виде "морковки" могли наблюдать москвичи в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:21
2022-08-19T13:21
2022-08-19T13:21
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Редкий смерч в виде "морковки" могли наблюдать москвичи в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Это довольно редкий бичеподобный немезоциклонный смерч в виде "морковки" с кратковременным циклом жизни, который формируется в кучево-дождевых облаках-воронках, в данном случае высота кучево-дождевого облака в районе Савеловского вокзала не превышала 8-9 километров, и не связан с разрушительными суперячейковыми грозами. По шкале Фудзиты это слабый смерч. Некоторые аспекты возникновения таких смерчей остаются до конца не изученными", - рассказал Тишковец, комментируя появившиеся в сети видеозаписи.Метеоролог отметил, что такого рода процессы возникают при поступлении влажного воздуха, а сейчас как раз на погоду влияет атмосферный фронт, когда происходит соприкосновение тепла с холодным сухим "куполом", в результате чего происходит конденсация водяного пара - при этом образуются гидрометеоры и выделяется тепловая энергия."Нагретый воздух устремляется вверх, создавая зону разрежения, в которую втягивается близлежащий теплый влажный воздух облака и нижележащий холодный воздух, что приводит к лавинообразному развитию процесса, выделению значительной энергии и образованию характерной воронки", - добавил он.
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичи в пятницу могли наблюдать редкий смерч в виде "морковки"
Тишковец: москвичи в пятницу могли наблюдать редкий смерч в виде "морковки"
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Редкий смерч в виде "морковки" могли наблюдать москвичи в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Это довольно редкий бичеподобный немезоциклонный смерч в виде "морковки" с кратковременным циклом жизни, который формируется в кучево-дождевых облаках-воронках, в данном случае высота кучево-дождевого облака в районе Савеловского вокзала не превышала 8-9 километров, и не связан с разрушительными суперячейковыми грозами. По шкале Фудзиты это слабый смерч. Некоторые аспекты возникновения таких смерчей остаются до конца не изученными", - рассказал Тишковец, комментируя появившиеся в сети видеозаписи.
Метеоролог отметил, что такого рода процессы возникают при поступлении влажного воздуха, а сейчас как раз на погоду влияет атмосферный фронт, когда происходит соприкосновение тепла с холодным сухим "куполом", в результате чего происходит конденсация водяного пара - при этом образуются гидрометеоры и выделяется тепловая энергия.
"Нагретый воздух устремляется вверх, создавая зону разрежения, в которую втягивается близлежащий теплый влажный воздух облака и нижележащий холодный воздух, что приводит к лавинообразному развитию процесса, выделению значительной энергии и образованию характерной воронки", - добавил он.