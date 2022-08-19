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Российские военные подавили два взвода украинских РСЗО "Смерч"
Российские военные подавили два взвода украинских РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 19.08.2022
Российские военные подавили два взвода украинских РСЗО "Смерч"
Российские военные подавили два украинских взвода РСЗО "Смерч" и взвод артустановок "Гвоздика", поразили два взвода "Градов", два взвода орудий "Гиацинт-Б" и... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:03
2022-08-19T13:03
2022-08-19T13:03
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские военные подавили два украинских взвода РСЗО "Смерч" и взвод артустановок "Гвоздика", поразили два взвода "Градов", два взвода орудий "Гиацинт-Б" и три взвода гаубиц Д-30, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в пятницу."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня "Смерч" в районах Васюковка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области и взвод самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" в районе Дзержинска", - говорится в документе.Отмечается, что также поражены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Маяки и Соледар, два взвода орудий "Гиацинт-Б", а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кодема, Яковлевка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Херсонской области и Доброе Николаевской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, соледар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Соледар, Запорожская область
Российские военные подавили два взвода украинских РСЗО "Смерч"
Минобороны: ВС России подавили два взвода РСЗО "Смерч" ВСУ, взвод "Гвоздик"