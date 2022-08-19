https://ria.ru/20220819/sim-karty-1810792941.html

В Харьковской области начали выдавать российские сим-карты

В Харьковской области начали выдавать российские сим-карты - РИА Новости, 19.08.2022

В Харьковской области начали выдавать российские сим-карты

Процесс выдачи телефонных сим-карт с российским кодом +7 (990) под брендом "Мир-телеком" начался в освобожденном городе Волчанск Харьковской области, передает... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:15

2022-08-19T16:15

2022-08-19T16:15

технологии

харьковская область

херсон

запорожье

мтс

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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 19 авг - РИА Новости. Процесс выдачи телефонных сим-карт с российским кодом +7 (990) под брендом "Мир-телеком" начался в освобожденном городе Волчанск Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости.В день офис способен выдать около 600-700 сим-карт.В настоящее время действует один тариф "Связь без границ", абонентская плата составляет 100 рублей в месяц. В пакет входит 20 гигабайт мобильного интернета, который должен заработать в ближайшее время, бесплатные звонки внутри сети (включая Херсон и Запорожье), а также 100 бесплатных минут для связи с Крымом и МТС в Краснодарском крае.Оплатить мобильную связь можно только в офисах оператора, но в скором времени в компании обещают продумать другие, более удобные способы пополнения счета.Минута разговора с российскими номерами обойдется абоненту в 3 рубля, а с украинскими операторами в несколько раз дороже - 20 рублей. Для подключения к сети требуется лишь украинский паспорт. Кроме того, сим-карту может свободно получить и гражданин России. В настоящее время оператор покрывает крупные населенные пункты в Харьковской области, а также работает в Херсонской и Запорожской областях.

https://ria.ru/20220815/grazhdanstvo-1809748334.html

харьковская область

херсон

запорожье

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, харьковская область, херсон, запорожье, мтс