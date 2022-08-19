Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области начали выдавать российские сим-карты - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/sim-karty-1810792941.html
В Харьковской области начали выдавать российские сим-карты
В Харьковской области начали выдавать российские сим-карты - РИА Новости, 19.08.2022
В Харьковской области начали выдавать российские сим-карты
Процесс выдачи телефонных сим-карт с российским кодом +7 (990) под брендом "Мир-телеком" начался в освобожденном городе Волчанск Харьковской области, передает... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:15
2022-08-19T16:15
технологии
харьковская область
херсон
запорожье
мтс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/35/1526723599_0:453:8671:5330_1920x0_80_0_0_d31454d41c082fb9c43e0bf40743858b.jpg
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 19 авг - РИА Новости. Процесс выдачи телефонных сим-карт с российским кодом +7 (990) под брендом "Мир-телеком" начался в освобожденном городе Волчанск Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости.В день офис способен выдать около 600-700 сим-карт.В настоящее время действует один тариф "Связь без границ", абонентская плата составляет 100 рублей в месяц. В пакет входит 20 гигабайт мобильного интернета, который должен заработать в ближайшее время, бесплатные звонки внутри сети (включая Херсон и Запорожье), а также 100 бесплатных минут для связи с Крымом и МТС в Краснодарском крае.Оплатить мобильную связь можно только в офисах оператора, но в скором времени в компании обещают продумать другие, более удобные способы пополнения счета.Минута разговора с российскими номерами обойдется абоненту в 3 рубля, а с украинскими операторами в несколько раз дороже - 20 рублей. Для подключения к сети требуется лишь украинский паспорт. Кроме того, сим-карту может свободно получить и гражданин России. В настоящее время оператор покрывает крупные населенные пункты в Харьковской области, а также работает в Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20220815/grazhdanstvo-1809748334.html
харьковская область
херсон
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/35/1526723599_482:0:8190:5781_1920x0_80_0_0_916f95fa8fa6d46131961817a6186bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, харьковская область, херсон, запорожье, мтс
Технологии, Харьковская область, Херсон, Запорожье, МТС
16:15 19.08.2022
 
В Харьковской области начали выдавать российские сим-карты

В Волчанске Харьковской области начали выдавать российские сим-карты

© Depositphotos / Andrey PopovSIM-карта
SIM-карта - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Depositphotos / Andrey Popov
SIM-карта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 19 авг - РИА Новости. Процесс выдачи телефонных сим-карт с российским кодом +7 (990) под брендом "Мир-телеком" начался в освобожденном городе Волчанск Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости.
В день офис способен выдать около 600-700 сим-карт.
В настоящее время действует один тариф "Связь без границ", абонентская плата составляет 100 рублей в месяц. В пакет входит 20 гигабайт мобильного интернета, который должен заработать в ближайшее время, бесплатные звонки внутри сети (включая Херсон и Запорожье), а также 100 бесплатных минут для связи с Крымом и МТС в Краснодарском крае.
Оплатить мобильную связь можно только в офисах оператора, но в скором времени в компании обещают продумать другие, более удобные способы пополнения счета.
Минута разговора с российскими номерами обойдется абоненту в 3 рубля, а с украинскими операторами в несколько раз дороже - 20 рублей. Для подключения к сети требуется лишь украинский паспорт. Кроме того, сим-карту может свободно получить и гражданин России. В настоящее время оператор покрывает крупные населенные пункты в Харьковской области, а также работает в Херсонской и Запорожской областях.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 15:37
В Запорожской области растет спрос на получение российского гражданства
 
ТехнологииХарьковская областьХерсонЗапорожьеМТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала