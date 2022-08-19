https://ria.ru/20220819/sim-karty-1810792941.html
В Харьковской области начали выдавать российские сим-карты
В Харьковской области начали выдавать российские сим-карты - РИА Новости, 19.08.2022
В Харьковской области начали выдавать российские сим-карты
Процесс выдачи телефонных сим-карт с российским кодом +7 (990) под брендом "Мир-телеком" начался в освобожденном городе Волчанск Харьковской области, передает... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:15
2022-08-19T16:15
2022-08-19T16:15
технологии
харьковская область
херсон
запорожье
мтс
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 19 авг - РИА Новости. Процесс выдачи телефонных сим-карт с российским кодом +7 (990) под брендом "Мир-телеком" начался в освобожденном городе Волчанск Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости.В день офис способен выдать около 600-700 сим-карт.В настоящее время действует один тариф "Связь без границ", абонентская плата составляет 100 рублей в месяц. В пакет входит 20 гигабайт мобильного интернета, который должен заработать в ближайшее время, бесплатные звонки внутри сети (включая Херсон и Запорожье), а также 100 бесплатных минут для связи с Крымом и МТС в Краснодарском крае.Оплатить мобильную связь можно только в офисах оператора, но в скором времени в компании обещают продумать другие, более удобные способы пополнения счета.Минута разговора с российскими номерами обойдется абоненту в 3 рубля, а с украинскими операторами в несколько раз дороже - 20 рублей. Для подключения к сети требуется лишь украинский паспорт. Кроме того, сим-карту может свободно получить и гражданин России. В настоящее время оператор покрывает крупные населенные пункты в Харьковской области, а также работает в Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20220815/grazhdanstvo-1809748334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, харьковская область, херсон, запорожье, мтс
Технологии, Харьковская область, Херсон, Запорожье, МТС
В Харьковской области начали выдавать российские сим-карты
В Волчанске Харьковской области начали выдавать российские сим-карты