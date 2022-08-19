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СМИ: ядерная сделка с Ираном предусматривает штраф для США в случае выхода - РИА Новости, 19.08.2022
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СМИ: ядерная сделка с Ираном предусматривает штраф для США в случае выхода
СМИ: ядерная сделка с Ираном предусматривает штраф для США в случае выхода - РИА Новости, 19.08.2022
СМИ: ядерная сделка с Ираном предусматривает штраф для США в случае выхода
Проект соглашения по ядерному досье с Ираном предусматривает штраф для США в случае повторного выхода из сделки, сообщили осведомленные источники телеканалу... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:30
2022-08-19T18:36
в мире
иран
сша
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ДОХА, 19 авг - РИА Новости. Проект соглашения по ядерному досье с Ираном предусматривает штраф для США в случае повторного выхода из сделки, сообщили осведомленные источники телеканалу "Аль-Джазира".В свою очередь, как сообщил иранским СМИ в пятницу главный иранский переговоршик Али Бакери Кани, "соглашение предусматривает невозможность выхода США из сделки в течение трех лет, если следующий президент США захочет сделать это"."Мы объявим письменно, что согласны повторно выполнять обязанности, предусмотренные в ядерном соглашении, и в этот день приказы, изданные Трампом (бывшим президентом США - ред.) против Ирана, будут отменены. Еще один момент заключается в том, что наши ядерные материалы будут находиться в Иране до дня вступления соглашения в силу и не будут выброшены", - сказал замминистра иностранных дел Ирана Али Бакери Кани.
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в мире, иран, сша
В мире, Иран, США
17:30 19.08.2022 (обновлено: 18:36 19.08.2022)
 
СМИ: ядерная сделка с Ираном предусматривает штраф для США в случае выхода

"Аль-Джазира": ядерная сделка предусматривает штраф для США в случае повторного выхода

© Pixabay / mohammadshahhosseiniВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Pixabay / mohammadshahhosseini
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ДОХА, 19 авг - РИА Новости. Проект соглашения по ядерному досье с Ираном предусматривает штраф для США в случае повторного выхода из сделки, сообщили осведомленные источники телеканалу "Аль-Джазира".
"Европейские предложения в проекте соглашения по ядерной сделке с Ираном предусматривают штраф для США в случае повторного выхода из сделки", - отметили источники.
В свою очередь, как сообщил иранским СМИ в пятницу главный иранский переговоршик Али Бакери Кани, "соглашение предусматривает невозможность выхода США из сделки в течение трех лет, если следующий президент США захочет сделать это".
"Мы объявим письменно, что согласны повторно выполнять обязанности, предусмотренные в ядерном соглашении, и в этот день приказы, изданные Трампом (бывшим президентом США - ред.) против Ирана, будут отменены. Еще один момент заключается в том, что наши ядерные материалы будут находиться в Иране до дня вступления соглашения в силу и не будут выброшены", - сказал замминистра иностранных дел Ирана Али Бакери Кани.
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