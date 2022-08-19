Все школы в Ростове-на-Дону готовы к 1 сентября
Азбука и букет цветов на парте. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Все школы Ростова-на-Дону готовы к новому учебному году, 1 сентября они примут 123,5 тысячи детей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Все школы к началу нового учебного года готовы! 1 сентября 101 школа примет 123500 детей", - написал он в Telegram. Логвиненко отметил, что ежегодно численность школьников увеличивается в среднем на 6 тысяч человек.
Предполагается, что в текущем году 76 школ будут работать двухсменном режиме, но все первоклассники будут учиться в первую смену. Их в городе 14,3 тысячи человек.
"Мы делаем все, чтобы все ростовские школы перешли на односменный режим. Для этого строим новые объекты образования и ремонтируем существующие", - добавил глава горадминистрации.
Так, по его данным, на сегодняшний день одномоментно идет строительство пяти школ: в микрорайоне ЮФУ на 1650 мест; две школы в микрорайоне "Левенцовский" на 1275 и 1100 мест; в районе Ростовского моря на 1340 тысячи мест и в микрорайоне "Темерник" на 1111 мест.
Кроме того, ведется капитальный ремонт семи школ (№№ 10, 44, 45, 49, 70, 84 и 104). "Принимая решения о проведения капитального ремонта такого количества школ, непросто было распределить обучающихся, а это 4,5 тысячи человек, по другим школам, но мы обеспечили подвоз детей к школам", - отметил Логвиненко.
По его информации, "таких беспрецедентных темпов строительства у нас не было".
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