https://ria.ru/20220819/shkoly-1810761112.html

Все школы в Ростове-на-Дону готовы к 1 сентября

Все школы в Ростове-на-Дону готовы к 1 сентября - РИА Новости, 19.08.2022

Все школы в Ростове-на-Дону готовы к 1 сентября

Все школы Ростова-на-Дону готовы к новому учебному году, 1 сентября они примут 123,5 тысячи детей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:40

2022-08-19T14:40

2022-08-19T14:40

ростовская область

общество

южный федеральный университет

ростов-на-дону

ростовская область

алексей логвиненко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576560273_0:336:2867:1949_1920x0_80_0_0_473439d890e8402eaf2dff50efb04ef9.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Все школы Ростова-на-Дону готовы к новому учебному году, 1 сентября они примут 123,5 тысячи детей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Предполагается, что в текущем году 76 школ будут работать двухсменном режиме, но все первоклассники будут учиться в первую смену. Их в городе 14,3 тысячи человек."Мы делаем все, чтобы все ростовские школы перешли на односменный режим. Для этого строим новые объекты образования и ремонтируем существующие", - добавил глава горадминистрации.Так, по его данным, на сегодняшний день одномоментно идет строительство пяти школ: в микрорайоне ЮФУ на 1650 мест; две школы в микрорайоне "Левенцовский" на 1275 и 1100 мест; в районе Ростовского моря на 1340 тысячи мест и в микрорайоне "Темерник" на 1111 мест.Кроме того, ведется капитальный ремонт семи школ (№№ 10, 44, 45, 49, 70, 84 и 104). "Принимая решения о проведения капитального ремонта такого количества школ, непросто было распределить обучающихся, а это 4,5 тысячи человек, по другим школам, но мы обеспечили подвоз детей к школам", - отметил Логвиненко.По его информации, "таких беспрецедентных темпов строительства у нас не было".

https://ria.ru/20220817/kultura-1810172786.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, южный федеральный университет, ростов-на-дону, ростовская область, алексей логвиненко