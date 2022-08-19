https://ria.ru/20220819/shkola-1810883443.html
Калужская область внедрит информационную систему "Моя школа"
Калужская область внедрит информационную систему "Моя школа" - РИА Новости, 19.08.2022
Калужская область внедрит информационную систему "Моя школа"
Калужская область станет первым регионом России, где будет внедрена государственная информационная система "Моя школа", обеспечивающая педагогам и ученикам... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T21:30
2022-08-19T21:30
2022-08-19T21:30
калужская область
общество
владислав шапша
россия
калуга
максут шадаев
анастасия зырянова
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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КАЛУГА, 19 авг – РИА Новости. Калужская область станет первым регионом России, где будет внедрена государственная информационная система "Моя школа", обеспечивающая педагогам и ученикам доступ к образовательным сервисам, заявил губернатор региона Владислав Шапша.В четверг в Калуге открылся Всероссийский форум "Цифровая эволюция-2022". В пленарном заседании приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Владислав Шапша.На заседании губернатор анонсировал участие региона в пилотном проекте по реализации сервиса государственной информационной системы "Моя школа".По данным правительства региона, соглашение о реализации проекта было подписано в пятницу. Свои подписи под документом поставили глава региона Владислав Шапша, глава Минцифры РФ Максут Шадаев и замминистра просвещения Анастасия Зырянова.Сервис ГИС "Моя школа" внедряется в образовательные программы в качестве вспомогательного инструмента традиционной системы обучения. Он призван снизить нагрузку на педагогов, помочь им с материалами для проведения уроков. Система включает огромный объем информации от всех российских школ, она объединит сразу несколько сервисов и баз данных.Губернатор также рассказал о том, как проходит цифровизация в регионе, в частности, в сферах госуправления и здравоохранения."Можно по-разному относиться к цифре. Но ни один из нас без цифры жить сегодня не может. Мы настолько глубоко погружены в тему, что другого пути у нас нет. Есть только возможность быстро к этому адаптироваться, воспринимать, учиться и идти вперед", - подытожил глава региона.
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общество, владислав шапша, россия, калуга, максут шадаев, анастасия зырянова, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Калужская область, Общество, Владислав Шапша, Россия, Калуга, Максут Шадаев, Анастасия Зырянова, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Калужская область внедрит информационную систему "Моя школа"
Калужская область первой в России внедрит информационную систему "Моя школа"
КАЛУГА, 19 авг – РИА Новости.
Калужская область станет первым регионом России, где будет внедрена государственная информационная система "Моя школа", обеспечивающая педагогам и ученикам доступ к образовательным сервисам, заявил
губернатор региона Владислав Шапша.
В четверг в Калуге открылся Всероссийский форум "Цифровая эволюция-2022". В пленарном заседании приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Владислав Шапша.
На заседании губернатор анонсировал участие региона в пилотном проекте по реализации сервиса государственной информационной системы "Моя школа".
"Этот проект впоследствии будет внедрен на всей России. Мы выступим пилотным регионом, где во всех школах области этот проект начнет внедряться в ближайшее время", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
По данным правительства региона, соглашение о реализации проекта было подписано в пятницу. Свои подписи под документом поставили глава региона Владислав Шапша, глава Минцифры РФ Максут Шадаев и замминистра просвещения Анастасия Зырянова.
Сервис ГИС "Моя школа" внедряется в образовательные программы в качестве вспомогательного инструмента традиционной системы обучения. Он призван снизить нагрузку на педагогов, помочь им с материалами для проведения уроков. Система включает огромный объем информации от всех российских школ, она объединит сразу несколько сервисов и баз данных.
"Все возможности и преимущества данного сервиса наши педагоги, ученики и родители смогут оценить уже в этом учебном году", - подчеркнул Шапша.
Губернатор также рассказал о том, как проходит цифровизация в регионе, в частности, в сферах госуправления и здравоохранения.
"Можно по-разному относиться к цифре. Но ни один из нас без цифры жить сегодня не может. Мы настолько глубоко погружены в тему, что другого пути у нас нет. Есть только возможность быстро к этому адаптироваться, воспринимать, учиться и идти вперед", - подытожил глава региона.