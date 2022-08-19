https://ria.ru/20220819/shkola-1810883443.html

Калужская область внедрит информационную систему "Моя школа"

Калужская область внедрит информационную систему "Моя школа" - РИА Новости, 19.08.2022

Калужская область внедрит информационную систему "Моя школа"

Калужская область станет первым регионом России, где будет внедрена государственная информационная система "Моя школа", обеспечивающая педагогам и ученикам... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T21:30

2022-08-19T21:30

2022-08-19T21:30

калужская область

общество

владислав шапша

россия

калуга

максут шадаев

анастасия зырянова

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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КАЛУГА, 19 авг – РИА Новости. Калужская область станет первым регионом России, где будет внедрена государственная информационная система "Моя школа", обеспечивающая педагогам и ученикам доступ к образовательным сервисам, заявил губернатор региона Владислав Шапша.В четверг в Калуге открылся Всероссийский форум "Цифровая эволюция-2022". В пленарном заседании приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Владислав Шапша.На заседании губернатор анонсировал участие региона в пилотном проекте по реализации сервиса государственной информационной системы "Моя школа".По данным правительства региона, соглашение о реализации проекта было подписано в пятницу. Свои подписи под документом поставили глава региона Владислав Шапша, глава Минцифры РФ Максут Шадаев и замминистра просвещения Анастасия Зырянова.Сервис ГИС "Моя школа" внедряется в образовательные программы в качестве вспомогательного инструмента традиционной системы обучения. Он призван снизить нагрузку на педагогов, помочь им с материалами для проведения уроков. Система включает огромный объем информации от всех российских школ, она объединит сразу несколько сервисов и баз данных.Губернатор также рассказал о том, как проходит цифровизация в регионе, в частности, в сферах госуправления и здравоохранения."Можно по-разному относиться к цифре. Но ни один из нас без цифры жить сегодня не может. Мы настолько глубоко погружены в тему, что другого пути у нас нет. Есть только возможность быстро к этому адаптироваться, воспринимать, учиться и идти вперед", - подытожил глава региона.

https://ria.ru/20220607/lnr-1793798085.html

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общество, владислав шапша, россия, калуга, максут шадаев, анастасия зырянова, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)