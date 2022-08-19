08:30 19.08.2022 (обновлено: 09:05 19.08.2022)
Психологи рассказали, как понять, что ребенок готов к школе
Психологи рассказали, как понять, что ребенок психологически готов идти в первый класс
Первое сентября в регионах России. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Ребенка можно назвать психологически готовым к школе, если у него достаточно и равномерно развиты мотивационнный, волевой, коммуникативный, эмоциональный и познавательный компоненты, сообщили РИА Новости опрошенные психологи.
"Психологическая готовность к школе - это уровень развития ребенка, необходимый и достаточный для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников. Ребенка можно назвать психологически готовым к школе, если следующие компоненты достаточно и равномерно развиты: мотивационнный, волевой, коммуникативный, эмоциональный и познавательный. В мотивационном компоненте оценивается стремление ребенка идти в школу, его интерес к учебе и желание познавать новое. У готового к школе ребенка сформирована внутренняя мотивация, это желание идти в школу учиться, общаться, получать пятерки, а не играть на переменах", - рассказала медицинский и семейный психолог Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой департамента здравоохранения Москвы Мария Ермакова.
По её словам, у ребенка должен быть достаточный уровень произвольной регуляции внимания - это способность за данное время выполнять задания учителя, не отвлекаться на уроке, доводить дело до конца. То есть умение сознательно подчинять свои действия системе правил, работать по образцу, слушать и выполнять инструкции взрослого.
"Эмоциональный компонент включает в себя умение ребенка распознавать, называть и регулировать свое эмоциональное состояние, выражая эмоции в рамках приемлемых социальных норм. Познавательная готовность означает переход к понятийному мышлению, способность ребенка анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, мыслить абстрактно, в также действовать во внутреннем плане и понимать причинно-следственные связи. Также познавательный компонент включает в себя достаточный уровень сформированности речи, развитие восприятия, памяти, внимания и воображения", - рассказала психолог.
Ермакова отметила, что не менее важен социальный компонент готовности. Это определенный уровень коммуникативных навыков, готовность к принятию новой социальной позиции, способность соотносить свои действия с окружением.
"Когда все эти составляющие достаточно сформированы у ребенка, мы можем говорить о его психологической готовности. Если какой-то компонент развит недостаточно, то нужно выяснить, в какой составляющей идет сбой – он, например, умеет читать, писать, считать, у него хороший кругозор, но он очень сильно боится с кем-то знакомиться и вообще не знает, как дружить. Или он очень умный и развитый ребенок, но он абсолютно не может сидеть на месте. В таком случае можно обратиться к психологу, который может провести диагностику готовности к школе и понять, в каком звене есть некоторая трудность, а потом расскажет родителям, за счет чего можно эту трудность решить, нужны ли дополнительные занятия или это можно сделать с помощью игр", - добавила психолог.
В свою очередь клинический психолог Научно-практической центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой департамента здравоохранения Москвы Светлана Залманова пояснила, что психологическая готовность не возникает сама по себе, а формируется постепенно. В норме, чтобы к концу дошкольного возраста в рамках ведущей деятельности - сюжетно-ролевой игры, так как игры учат ребенка ждать своей очереди, играть по правилам, не перебивать, уметь проигрывать, просить помощи. Большое значение имеют продуктивные виды деятельности - рисование, лепка, конструирование и другое, в которых развиваются высшие формы регуляции деятельности - планирование, коррекция, контроль.
Она отметила, что в результате принятия игровой роли и ее осуществления ребёнок учится выделять правила и следовать им, что, в свою очередь, обеспечивает переход к сознательному и произвольному управлению своим поведением. В рамках игровой деятельности меняется позиция ребёнка по отношению к окружающему миру, ребенок начинает соотносить свою точку зрения с другими.
"Семье будущего первоклассника важно постепенно транслировать, что такое школа, зачем она нужна, не пугать ребенка, не использовать школу как карательную организацию, как способ наказания, стараться формировать у ребенка реалистичный, но позитивный образ школы. Если ребенок отказывается идти в школу, но ещё ни разу не был там, вероятно, он психологически не готов", - рассказала Залманова.
Психолог подчеркнула, что если ребенок уже ходит в школу, но через какое-то время стал отказываться от посещения уроков, то может быть две причины. Первая – трудности непосредственно в усвоении программы. Вторая - психологическая, например, трудности в выстраивании коммуникации, страх наказания за неуспехи и так далее.
"Если родители замечают, что у ребенка поменялось поведение, например, он систематически отказывается ходить в школу, появились запинки в речи, ребенок плохо спит, стал очень тихим и спокойным, или, наоборот, агрессивным и гиперактивным, то важно обратиться за помощью к специалистам, чтобы разобраться и помочь ребенку", - добавила собеседница агентства.