https://ria.ru/20220819/sayt-1810887519.html
В Эстонии перестал открываться сайт РИА Новости
В Эстонии перестал открываться сайт РИА Новости - РИА Новости, 19.08.2022
В Эстонии перестал открываться сайт РИА Новости
В Эстонии перестал открываться сайт российского агентства РИА Новости, причины неизвестны. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:09
2022-08-19T22:09
2022-08-19T22:47
в мире
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эстония
риа новости
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — РИА Новости. В Эстонии перестал открываться сайт российского агентства РИА Новости, причины неизвестны.При попытке зайти на интернет-страницу агентства пользователи получают сообщение, что не удается получить доступ к нему. Однако власти не сообщали о возможной блокировке ресурса.За последнее время в Эстонии запретили более 40 российских телеканалов и более 50 веб-сайтов.
https://ria.ru/20220819/sanktsii-1810778366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, эстония, риа новости
В мире, Технологии, Эстония, РИА Новости
22:09 19.08.2022 (обновлено: 22:47 19.08.2022)
В Эстонии перестал открываться сайт РИА Новости
В Эстонии вечером 19 августа перестал открываться сайт российского агентства РИА Новости