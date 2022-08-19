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В Эстонии перестал открываться сайт РИА Новости - РИА Новости, 19.08.2022
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В Эстонии перестал открываться сайт РИА Новости
В Эстонии перестал открываться сайт РИА Новости - РИА Новости, 19.08.2022
В Эстонии перестал открываться сайт РИА Новости
В Эстонии перестал открываться сайт российского агентства РИА Новости, причины неизвестны. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:09
2022-08-19T22:47
в мире
технологии
эстония
риа новости
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — РИА Новости. В Эстонии перестал открываться сайт российского агентства РИА Новости, причины неизвестны.При попытке зайти на интернет-страницу агентства пользователи получают сообщение, что не удается получить доступ к нему. Однако власти не сообщали о возможной блокировке ресурса.За последнее время в Эстонии запретили более 40 российских телеканалов и более 50 веб-сайтов.
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
в мире, технологии, эстония, риа новости
В мире, Технологии, Эстония, РИА Новости
22:09 19.08.2022 (обновлено: 22:47 19.08.2022)
 
В Эстонии перестал открываться сайт РИА Новости

В Эстонии вечером 19 августа перестал открываться сайт российского агентства РИА Новости

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип сайта Ria.ru
Логотип сайта Ria.ru - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — РИА Новости. В Эстонии перестал открываться сайт российского агентства РИА Новости, причины неизвестны.
При попытке зайти на интернет-страницу агентства пользователи получают сообщение, что не удается получить доступ к нему. Однако власти не сообщали о возможной блокировке ресурса.
За последнее время в Эстонии запретили более 40 российских телеканалов и более 50 веб-сайтов.
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