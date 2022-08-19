https://ria.ru/20220819/sayt-1810887519.html

В Эстонии перестал открываться сайт РИА Новости

В Эстонии перестал открываться сайт РИА Новости - РИА Новости, 19.08.2022

В Эстонии перестал открываться сайт РИА Новости

В Эстонии перестал открываться сайт российского агентства РИА Новости, причины неизвестны. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T22:09

2022-08-19T22:09

2022-08-19T22:47

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — РИА Новости. В Эстонии перестал открываться сайт российского агентства РИА Новости, причины неизвестны.При попытке зайти на интернет-страницу агентства пользователи получают сообщение, что не удается получить доступ к нему. Однако власти не сообщали о возможной блокировке ресурса.За последнее время в Эстонии запретили более 40 российских телеканалов и более 50 веб-сайтов.

https://ria.ru/20220819/sanktsii-1810778366.html

эстония

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, эстония, риа новости