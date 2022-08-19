https://ria.ru/20220819/sapery-1810888271.html

В Донбассе и на Украине обезвредили более 560 тысяч опасных предметов

В Донбассе и на Украине обезвредили более 560 тысяч опасных предметов - РИА Новости, 19.08.2022

В Донбассе и на Украине обезвредили более 560 тысяч опасных предметов

Российские саперы и их коллеги из ДНР и ЛНР к настоящему времени обнаружили и обезвредили более 560 тысяч взрывоопасных объектов на территориях Донбасса и... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T22:13

2022-08-19T22:13

2022-08-19T22:13

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

украина

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские саперы и их коллеги из ДНР и ЛНР к настоящему времени обнаружили и обезвредили более 560 тысяч взрывоопасных объектов на территориях Донбасса и освобожденных районов Украины, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Отряды разминирования российской армии, МЧС России, Донецкой и Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов, сказал Мизинцев в пятницу."Всего проверено 18 тысяч 673,55 гектаров территории, 977 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 166,86 километров дорог. Обнаружено и обезврежено 564 тысячи 62 взрывоопасных предмета", - отметил генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, донбасс, украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф