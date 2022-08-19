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В Донбассе и на Украине обезвредили более 560 тысяч опасных предметов - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/sapery-1810888271.html
В Донбассе и на Украине обезвредили более 560 тысяч опасных предметов
В Донбассе и на Украине обезвредили более 560 тысяч опасных предметов - РИА Новости, 19.08.2022
В Донбассе и на Украине обезвредили более 560 тысяч опасных предметов
Российские саперы и их коллеги из ДНР и ЛНР к настоящему времени обнаружили и обезвредили более 560 тысяч взрывоопасных объектов на территориях Донбасса и... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:13
2022-08-19T22:13
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские саперы и их коллеги из ДНР и ЛНР к настоящему времени обнаружили и обезвредили более 560 тысяч взрывоопасных объектов на территориях Донбасса и освобожденных районов Украины, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Отряды разминирования российской армии, МЧС России, Донецкой и Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов, сказал Мизинцев в пятницу."Всего проверено 18 тысяч 673,55 гектаров территории, 977 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 166,86 километров дорог. Обнаружено и обезврежено 564 тысячи 62 взрывоопасных предмета", - отметил генерал.
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в мире, донбасс, украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
22:13 19.08.2022
 
В Донбассе и на Украине обезвредили более 560 тысяч опасных предметов

Минобороны: в Донбассе и на Украине обезврежено уже более 560 тысяч опасных предметов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России
Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские саперы и их коллеги из ДНР и ЛНР к настоящему времени обнаружили и обезвредили более 560 тысяч взрывоопасных объектов на территориях Донбасса и освобожденных районов Украины, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Отряды разминирования российской армии, МЧС России, Донецкой и Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов, сказал Мизинцев в пятницу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"Всего проверено 18 тысяч 673,55 гектаров территории, 977 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 166,86 километров дорог. Обнаружено и обезврежено 564 тысячи 62 взрывоопасных предмета", - отметил генерал.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Михаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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