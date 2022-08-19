https://ria.ru/20220819/sanktsii-1810778366.html

Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России

Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 19.08.2022

Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России

Эстония сделает официальное предложение Европейской комиссии о введении восьмого пакета санкций против России, сообщила пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:37

2022-08-19T15:37

2022-08-19T16:05

урмас рейнсалу

россия

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мид эстонии

санкции в отношении россии

еврокомиссия

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — РИА Новости. Эстония сделает официальное предложение Европейской комиссии о введении восьмого пакета санкций против России, сообщила пресс-служба МИД республики."Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации", — говорится в заявлении.Таллин также планирует внести в перечень рестрикций ограничения на поездки россиян в Европу.С 18 августа власти уже не пускают в страну россиян с визами, выданными эстонскими консульскими службами. Въехать в Эстонию пока могут граждане России, получившие такой документ от другой страны-участницы Шенгенского соглашения.С начала событий на Украине Эстония и Европейский союз ввели семь пакетов антироссийских санкций. Визовых ограничений в них не было, хотя к этому активно призывают страны Балтийского региона.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

урмас рейнсалу, россия, эстония, таллин, мид эстонии, санкции в отношении россии, еврокомиссия