15:37 19.08.2022 (обновлено: 16:05 19.08.2022)
Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России
МИД Эстонии: Таллин хочет, чтобы восьмой пакет включал расширенные санкции против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — РИА Новости. Эстония сделает официальное предложение Европейской комиссии о введении восьмого пакета санкций против России, сообщила пресс-служба МИД республики.
"Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации", — говорится в заявлении.
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Таллин также планирует внести в перечень рестрикций ограничения на поездки россиян в Европу.
С 18 августа власти уже не пускают в страну россиян с визами, выданными эстонскими консульскими службами. Въехать в Эстонию пока могут граждане России, получившие такой документ от другой страны-участницы Шенгенского соглашения.
С начала событий на Украине Эстония и Европейский союз ввели семь пакетов антироссийских санкций. Визовых ограничений в них не было, хотя к этому активно призывают страны Балтийского региона.
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