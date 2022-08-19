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Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 19.08.2022
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Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России
Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 19.08.2022
Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России
Эстония сделает официальное предложение Европейской комиссии о введении восьмого пакета санкций против России, сообщила пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:37
2022-08-19T16:05
урмас рейнсалу
россия
эстония
таллин
мид эстонии
санкции в отношении россии
еврокомиссия
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — РИА Новости. Эстония сделает официальное предложение Европейской комиссии о введении восьмого пакета санкций против России, сообщила пресс-служба МИД республики."Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации", — говорится в заявлении.Таллин также планирует внести в перечень рестрикций ограничения на поездки россиян в Европу.С 18 августа власти уже не пускают в страну россиян с визами, выданными эстонскими консульскими службами. Въехать в Эстонию пока могут граждане России, получившие такой документ от другой страны-участницы Шенгенского соглашения.С начала событий на Украине Эстония и Европейский союз ввели семь пакетов антироссийских санкций. Визовых ограничений в них не было, хотя к этому активно призывают страны Балтийского региона.
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урмас рейнсалу, россия, эстония, таллин, мид эстонии, санкции в отношении россии, еврокомиссия
Урмас Рейнсалу, Россия, Эстония, Таллин, МИД Эстонии, Санкции в отношении России, Еврокомиссия
15:37 19.08.2022 (обновлено: 16:05 19.08.2022)
 
Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России

МИД Эстонии: Таллин хочет, чтобы восьмой пакет включал расширенные санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — РИА Новости. Эстония сделает официальное предложение Европейской комиссии о введении восьмого пакета санкций против России, сообщила пресс-служба МИД республики.
"Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации", — говорится в заявлении.
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Таллин также планирует внести в перечень рестрикций ограничения на поездки россиян в Европу.
С 18 августа власти уже не пускают в страну россиян с визами, выданными эстонскими консульскими службами. Въехать в Эстонию пока могут граждане России, получившие такой документ от другой страны-участницы Шенгенского соглашения.
С начала событий на Украине Эстония и Европейский союз ввели семь пакетов антироссийских санкций. Визовых ограничений в них не было, хотя к этому активно призывают страны Балтийского региона.
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