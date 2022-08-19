https://ria.ru/20220819/sanktsii-1810715541.html
Санкции не изменят курс России, заявил Рябков
Санкции не изменят курс России, заявил Рябков - РИА Новости, 19.08.2022
Санкции не изменят курс России, заявил Рябков
Москва в условиях санкций ведет работу по мобилизации внутренних резервов, но санкции не изменят курса России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:47
2022-08-19T12:47
2022-08-19T13:26
россия
сергей рябков
политика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва в условиях санкций ведет работу по мобилизации внутренних резервов, но санкции не изменят курса России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."У нас нет повода для самоуспокоенности. Нам надо продолжать сфокусированную концентрированную работу по мобилизации наших внутренних источников роста, решения проблем, которые есть в промышленной сфере, которые связаны с трудностями осуществления оплаты, внешнеторговой деятельности и так далее. Экономический блок этим полностью занимается. МИД ведет свою часть... Мы не должны расслабляться, нам надо двигать нашу повестку дня вперед внутреннюю, и обеспечивать реализацию целей, стоящих перед СВО" , - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20220819/zapad-1810714542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, политика, санкции в отношении россии
Россия, Сергей Рябков, Политика, Санкции в отношении России
12:47 19.08.2022 (обновлено: 13:26 19.08.2022)
Санкции не изменят курс России, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что Москва работает над мобилизацией внутренних резервов