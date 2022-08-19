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На Сахалине 21 августа стартует модуль программы "Муравьев - Амурский 2030" - РИА Новости, 19.08.2022
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На Сахалине 21 августа стартует модуль программы "Муравьев - Амурский 2030"
На Сахалине 21 августа стартует модуль программы "Муравьев - Амурский 2030" - РИА Новости, 19.08.2022
На Сахалине 21 августа стартует модуль программы "Муравьев - Амурский 2030"
Третий модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" стартует 21 августа на Сахалине и будет посвящен стратегическому... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:17
2022-08-19T16:18
муравьев-амурский 2030
сахалин
дальний восток
ано «развитие человеческого капитала»
сколково
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Третий модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" стартует 21 августа на Сахалине и будет посвящен стратегическому управлению макрорегионом и развитию человеческого капитала, сообщает пресс-офис программы.Курсанты изучат опыт и принципы развития территорий, проанализируют ситуацию в конкретном регионе.В проблематику Сахалина участники программы погрузятся с первого дня на треке "Испытание". Выполняя командные интерактивные задания на развитие компетенций им предстоит зафиксировать наиболее заметные особенности, проблемы и "находки" территории, наметить план действий по развитию возможностей острова."Сахалин – тот регион, в котором обязательно нужно побывать, погружаясь в жизнь Дальнего Востока. Изучение особенностей острова, его экономической и социальной составляющих помогут курсантам лучше понять, как реализовать проекты. В рамках сахалинского модуля запланированы встречи и дискуссии, которые помогут сделать шаг в этом направлении", - отмечает руководитель программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарья Кирьянова.Также курсанты посетят ТОР "Горный воздух", предприятие по добыче и переработке рыбной продукции ООО "Янтарное", порт Корсаков и завод по производству медицинских изделий НПК "МЕРКУРИ-ПОЛИМЕР".Полученный опыт участники обсудят на встрече с управленческой командой Сахалинской области.В рамках лекции "Человеческий капитал в развитии региона: опыт Москвы и проблематика на Дальнем Востоке" состоится встреча с гендиректором АНО "Развитие человеческого капитала" Максимом Киселевым. Об эволюции стратегических приоритетов региона курсантам расскажет руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.Продолжится углубленная проработка проблем и формулирования гипотез целей проектов программы "Муравьев - Амурский 2030".О личности генерал-губернатора расскажет директор Государственного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай.Совместно с модераторами школы управления Сколково продолжится деятельность по набору и улучшению компетенций, необходимых для работы госслужащим."Это не простой регион и для работы здесь важна стойкость духа, характера и мотивация. Мы пытаемся выявить этот стержень и на него нарастить все остальное, что необходимо человеку на этой позиции. Кроме того, у каждого из наших курсантов появится карта компетентностей, которая поможет наставникам рассматривать их в качестве своих будущих кадров", - считает Кирьянова.
https://ria.ru/20220805/kurator-1807454766.html
https://ria.ru/20220803/sakhalin-1807002344.html
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муравьев-амурский 2030, сахалин, дальний восток, ано «развитие человеческого капитала», сколково
Муравьев-Амурский 2030, Сахалин, Дальний Восток, АНО «Развитие человеческого капитала», Сколково
16:17 19.08.2022 (обновлено: 16:18 19.08.2022)
 

На Сахалине 21 августа стартует модуль программы "Муравьев - Амурский 2030"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на побережье Охотского моря с мыса Острый на острове Сахалин
Вид на побережье Охотского моря с мыса Острый на острове Сахалин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Третий модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" стартует 21 августа на Сахалине и будет посвящен стратегическому управлению макрорегионом и развитию человеческого капитала, сообщает пресс-офис программы.
Курсанты изучат опыт и принципы развития территорий, проанализируют ситуацию в конкретном регионе.
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В проблематику Сахалина участники программы погрузятся с первого дня на треке "Испытание". Выполняя командные интерактивные задания на развитие компетенций им предстоит зафиксировать наиболее заметные особенности, проблемы и "находки" территории, наметить план действий по развитию возможностей острова.
"Сахалин – тот регион, в котором обязательно нужно побывать, погружаясь в жизнь Дальнего Востока. Изучение особенностей острова, его экономической и социальной составляющих помогут курсантам лучше понять, как реализовать проекты. В рамках сахалинского модуля запланированы встречи и дискуссии, которые помогут сделать шаг в этом направлении", - отмечает руководитель программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарья Кирьянова.
Также курсанты посетят ТОР "Горный воздух", предприятие по добыче и переработке рыбной продукции ООО "Янтарное", порт Корсаков и завод по производству медицинских изделий НПК "МЕРКУРИ-ПОЛИМЕР".
Полученный опыт участники обсудят на встрече с управленческой командой Сахалинской области.
В рамках лекции "Человеческий капитал в развитии региона: опыт Москвы и проблематика на Дальнем Востоке" состоится встреча с гендиректором АНО "Развитие человеческого капитала" Максимом Киселевым. Об эволюции стратегических приоритетов региона курсантам расскажет руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
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Продолжится углубленная проработка проблем и формулирования гипотез целей проектов программы "Муравьев - Амурский 2030".
О личности генерал-губернатора расскажет директор Государственного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай.
Совместно с модераторами школы управления Сколково продолжится деятельность по набору и улучшению компетенций, необходимых для работы госслужащим.
"Это не простой регион и для работы здесь важна стойкость духа, характера и мотивация. Мы пытаемся выявить этот стержень и на него нарастить все остальное, что необходимо человеку на этой позиции. Кроме того, у каждого из наших курсантов появится карта компетентностей, которая поможет наставникам рассматривать их в качестве своих будущих кадров", - считает Кирьянова.
 
Муравьев-Амурский 2030СахалинДальний ВостокАНО «Развитие человеческого капитала»Сколково
 
 
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