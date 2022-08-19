https://ria.ru/20220819/sakhalin-1810785838.html
На Сахалине 21 августа стартует модуль программы "Муравьев - Амурский 2030"
На Сахалине 21 августа стартует модуль программы "Муравьев - Амурский 2030" - РИА Новости, 19.08.2022
На Сахалине 21 августа стартует модуль программы "Муравьев - Амурский 2030"
Третий модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" стартует 21 августа на Сахалине и будет посвящен стратегическому... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:17
2022-08-19T16:17
2022-08-19T16:18
муравьев-амурский 2030
сахалин
дальний восток
ано «развитие человеческого капитала»
сколково
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Третий модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" стартует 21 августа на Сахалине и будет посвящен стратегическому управлению макрорегионом и развитию человеческого капитала, сообщает пресс-офис программы.Курсанты изучат опыт и принципы развития территорий, проанализируют ситуацию в конкретном регионе.В проблематику Сахалина участники программы погрузятся с первого дня на треке "Испытание". Выполняя командные интерактивные задания на развитие компетенций им предстоит зафиксировать наиболее заметные особенности, проблемы и "находки" территории, наметить план действий по развитию возможностей острова."Сахалин – тот регион, в котором обязательно нужно побывать, погружаясь в жизнь Дальнего Востока. Изучение особенностей острова, его экономической и социальной составляющих помогут курсантам лучше понять, как реализовать проекты. В рамках сахалинского модуля запланированы встречи и дискуссии, которые помогут сделать шаг в этом направлении", - отмечает руководитель программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарья Кирьянова.Также курсанты посетят ТОР "Горный воздух", предприятие по добыче и переработке рыбной продукции ООО "Янтарное", порт Корсаков и завод по производству медицинских изделий НПК "МЕРКУРИ-ПОЛИМЕР".Полученный опыт участники обсудят на встрече с управленческой командой Сахалинской области.В рамках лекции "Человеческий капитал в развитии региона: опыт Москвы и проблематика на Дальнем Востоке" состоится встреча с гендиректором АНО "Развитие человеческого капитала" Максимом Киселевым. Об эволюции стратегических приоритетов региона курсантам расскажет руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.Продолжится углубленная проработка проблем и формулирования гипотез целей проектов программы "Муравьев - Амурский 2030".О личности генерал-губернатора расскажет директор Государственного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай.Совместно с модераторами школы управления Сколково продолжится деятельность по набору и улучшению компетенций, необходимых для работы госслужащим."Это не простой регион и для работы здесь важна стойкость духа, характера и мотивация. Мы пытаемся выявить этот стержень и на него нарастить все остальное, что необходимо человеку на этой позиции. Кроме того, у каждого из наших курсантов появится карта компетентностей, которая поможет наставникам рассматривать их в качестве своих будущих кадров", - считает Кирьянова.
https://ria.ru/20220805/kurator-1807454766.html
https://ria.ru/20220803/sakhalin-1807002344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
муравьев-амурский 2030, сахалин, дальний восток, ано «развитие человеческого капитала», сколково
Муравьев-Амурский 2030, Сахалин, Дальний Восток, АНО «Развитие человеческого капитала», Сколково
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Третий модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" стартует 21 августа на Сахалине и будет посвящен стратегическому управлению макрорегионом и развитию человеческого капитала, сообщает пресс-офис программы.
Курсанты изучат опыт и принципы развития территорий, проанализируют ситуацию в конкретном регионе.
В проблематику Сахалина
участники программы погрузятся с первого дня на треке "Испытание". Выполняя командные интерактивные задания на развитие компетенций им предстоит зафиксировать наиболее заметные особенности, проблемы и "находки" территории, наметить план действий по развитию возможностей острова.
"Сахалин – тот регион, в котором обязательно нужно побывать, погружаясь в жизнь Дальнего Востока
. Изучение особенностей острова, его экономической и социальной составляющих помогут курсантам лучше понять, как реализовать проекты. В рамках сахалинского модуля запланированы встречи и дискуссии, которые помогут сделать шаг в этом направлении", - отмечает руководитель программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарья Кирьянова.
Также курсанты посетят ТОР "Горный воздух", предприятие по добыче и переработке рыбной продукции ООО "Янтарное", порт Корсаков
и завод по производству медицинских изделий НПК "МЕРКУРИ-ПОЛИМЕР".
Полученный опыт участники обсудят на встрече с управленческой командой Сахалинской области
.
В рамках лекции "Человеческий капитал в развитии региона: опыт Москвы
и проблематика на Дальнем Востоке" состоится встреча с гендиректором АНО "Развитие человеческого капитала
" Максимом Киселевым. Об эволюции стратегических приоритетов региона курсантам расскажет руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
Продолжится углубленная проработка проблем и формулирования гипотез целей проектов программы "Муравьев - Амурский 2030".
О личности генерал-губернатора расскажет директор Государственного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай.
Совместно с модераторами школы управления Сколково
продолжится деятельность по набору и улучшению компетенций, необходимых для работы госслужащим.
"Это не простой регион и для работы здесь важна стойкость духа, характера и мотивация. Мы пытаемся выявить этот стержень и на него нарастить все остальное, что необходимо человеку на этой позиции. Кроме того, у каждого из наших курсантов появится карта компетентностей, которая поможет наставникам рассматривать их в качестве своих будущих кадров", - считает Кирьянова.