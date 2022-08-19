https://ria.ru/20220819/sakhalin-1810708393.html

Новый оператор "Сахалина-2" официально приступил к работе

Новый оператор "Сахалина-2" официально приступил к работе - РИА Новости, 19.08.2022

Новый оператор "Сахалина-2" официально приступил к работе

Новый оператор проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская энергия" - официально приступил к работе, осуществляет производственно-хозяйственную деятельность в полном РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:32

2022-08-19T12:32

2022-08-19T12:32

экономика

владимир путин

россия

сахалин-2

sakhalin energy

газпром

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Новый оператор проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская энергия" - официально приступил к работе, осуществляет производственно-хозяйственную деятельность в полном объеме, сообщила компания."19 августа начал активную работу новый оператор проекта "Сахалин-2" – ООО "Сахалинская энергия", - говорится в сообщении компании.Отмечается, что обеспечен перевод с Sakhalin Energy Investment Company Ltd. на нового оператора всех прав и обязанностей, а также персонала компании с сохранением действующих условий социального обеспечения и вознаграждения. На проекте поддерживается стабильная добыча, производство и отгрузка углеводородов покупателям ведутся без сбоев и в соответствии с графиком, утвержденным на 2022 год, говорится в сообщении."Сахалинская энергия" осуществляет производственно-хозяйственную деятельность в полном объеме", – приводятся в релизе слова главы "Сахалинской энергии" Андрея Олейникова."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Указ президента предписывал, что доли в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора. При этом иностранные участники за месяц с даты создания нового предприятия обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в "Сахалинской энергии" пропорционально долям в Sakhalin Energy. ООО было зарегистрировано 5 августа, соответственно, решение о продолжении участия в проекте иностранные партнеры должны принять до 5 сентября.

https://ria.ru/20220819/yaponiya-1810631877.html

https://ria.ru/20220805/sakhalin-1807561039.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, сахалин-2, sakhalin energy, газпром