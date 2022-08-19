https://ria.ru/20220819/rzhd-1810728840.html

РЖД показали новый вагон-бистро в двухэтажном поезде

РЖД показали новый вагон-бистро в двухэтажном поезде - РИА Новости, 19.08.2022

РЖД показали новый вагон-бистро в двухэтажном поезде

РЖД показали новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования, говорится в сообщении железнодорожного холдинга. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:35

2022-08-19T15:35

2022-08-19T17:04

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. РЖД показали новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования, говорится в сообщении железнодорожного холдинга."Парк поездов АО "ФПК" пополнил двухэтажный вагон-бистро нового модельного ряда. При его разработке был изучен российский и международный конструкторский опыт, а также учитывались мнения пассажиров, — рассказали в пресс-службе. — Удобство и комфорт нового вагона уже могут оценить пассажиры туристического поезда "В Карелию".В основе концепции — усовершенствованный кузов, который позволил расширить салон обеденного зала на втором этаже, отметили в холдинге. Теперь здесь есть не только четырехместные столы, но и продольная стойка с поворотными креслами. В салоне установлены две ТВ-панели, информационные табло, кофемашина. Кроме того, предусмотрены полки для личных вещей и стеллаж для багажа. Места для пассажиров оборудованы зарядными станциями для гаджетов, светильниками, кнопками вызова официанта.Согласно планам холдинга, до конца года еще пять таких бистро пополнят составы двухэтажных поездов.

https://realty.ria.ru/20220816/oteli-1809939243.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

ржд, федеральная пассажирская компания, ресторан, новости - туризм, туризм, пассажиры