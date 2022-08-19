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РЖД показали новый вагон-бистро в двухэтажном поезде - РИА Новости, 19.08.2022
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Туризм
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РЖД показали новый вагон-бистро в двухэтажном поезде
РЖД показали новый вагон-бистро в двухэтажном поезде - РИА Новости, 19.08.2022
РЖД показали новый вагон-бистро в двухэтажном поезде
РЖД показали новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования, говорится в сообщении железнодорожного холдинга. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:35
2022-08-19T17:04
туризм
ржд
федеральная пассажирская компания
ресторан
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. РЖД показали новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования, говорится в сообщении железнодорожного холдинга."Парк поездов АО "ФПК" пополнил двухэтажный вагон-бистро нового модельного ряда. При его разработке был изучен российский и международный конструкторский опыт, а также учитывались мнения пассажиров, — рассказали в пресс-службе. — Удобство и комфорт нового вагона уже могут оценить пассажиры туристического поезда "В Карелию".В основе концепции — усовершенствованный кузов, который позволил расширить салон обеденного зала на втором этаже, отметили в холдинге. Теперь здесь есть не только четырехместные столы, но и продольная стойка с поворотными креслами. В салоне установлены две ТВ-панели, информационные табло, кофемашина. Кроме того, предусмотрены полки для личных вещей и стеллаж для багажа. Места для пассажиров оборудованы зарядными станциями для гаджетов, светильниками, кнопками вызова официанта.Согласно планам холдинга, до конца года еще пять таких бистро пополнят составы двухэтажных поездов.
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ржд, федеральная пассажирская компания, ресторан, новости - туризм, туризм, пассажиры
Туризм, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Ресторан, Новости - Туризм, Туризм, пассажиры
15:35 19.08.2022 (обновлено: 17:04 19.08.2022)
 
РЖД показали новый вагон-бистро в двухэтажном поезде

РЖД показали новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования

© Фото : РЖДНовый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : РЖД
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. РЖД показали новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования, говорится в сообщении железнодорожного холдинга.
"Парк поездов АО "ФПК" пополнил двухэтажный вагон-бистро нового модельного ряда. При его разработке был изучен российский и международный конструкторский опыт, а также учитывались мнения пассажиров, — рассказали в пресс-службе. — Удобство и комфорт нового вагона уже могут оценить пассажиры туристического поезда "В Карелию".
© Фото : РЖДНовый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
1 из 4
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
© Фото : РЖД
© Фото : РЖДНовый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
2 из 4
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
© Фото : РЖД
© Фото : РЖДНовый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
3 из 4
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
© Фото : РЖД
© Фото : РЖДНовый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
4 из 4
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
© Фото : РЖД
1 из 4
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
© Фото : РЖД
2 из 4
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
© Фото : РЖД
3 из 4
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
© Фото : РЖД
4 из 4
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
© Фото : РЖД
В основе концепции — усовершенствованный кузов, который позволил расширить салон обеденного зала на втором этаже, отметили в холдинге. Теперь здесь есть не только четырехместные столы, но и продольная стойка с поворотными креслами.
В салоне установлены две ТВ-панели, информационные табло, кофемашина. Кроме того, предусмотрены полки для личных вещей и стеллаж для багажа. Места для пассажиров оборудованы зарядными станциями для гаджетов, светильниками, кнопками вызова официанта.
Согласно планам холдинга, до конца года еще пять таких бистро пополнят составы двухэтажных поездов.
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