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Рябков о визовых санкциях: россияне могут обойтись без "привилегий"
Рябков о визовых санкциях: россияне могут обойтись без "привилегий" - РИА Новости, 19.08.2022
Рябков о визовых санкциях: россияне могут обойтись без "привилегий"
Российские граждане могут обойтись без "дарованных привилегий" и "ярлыков" на посещение сопредельных территорий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:44
2022-08-19T12:44
2022-08-19T12:52
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сергей рябков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские граждане могут обойтись без "дарованных привилегий" и "ярлыков" на посещение сопредельных территорий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если кто-то считает, что привилегией является поездка за пределы РФ в западном направлении, пусть они тешат себя этой иллюзией. Я думаю, наши люди вполне обойдутся без таких дарованных привилегий, без таких ярлыков на право посещать некие сопредельные территории", - заявил Рябков в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, "посещение Европы - это привилегия, а не право человека", она также считает, что "пора прекращать туризм из России уже сейчас".
https://radiosputnik.ria.ru/20220819/litva-1810671673.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей рябков, новости - туризм, эстония, европа
В мире, Россия, Сергей Рябков, Новости - Туризм, Эстония, Европа
12:44 19.08.2022 (обновлено: 12:52 19.08.2022)
Рябков о визовых санкциях: россияне могут обойтись без "привилегий"
Замглавы МИД Рябков о визовых санкциях: россияне могут обойтись без "привилегий"