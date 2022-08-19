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Рябков о визовых санкциях: россияне могут обойтись без "привилегий"

Рябков о визовых санкциях: россияне могут обойтись без "привилегий" - РИА Новости, 19.08.2022

Рябков о визовых санкциях: россияне могут обойтись без "привилегий"

Российские граждане могут обойтись без "дарованных привилегий" и "ярлыков" на посещение сопредельных территорий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:44

2022-08-19T12:44

2022-08-19T12:52

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские граждане могут обойтись без "дарованных привилегий" и "ярлыков" на посещение сопредельных территорий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если кто-то считает, что привилегией является поездка за пределы РФ в западном направлении, пусть они тешат себя этой иллюзией. Я думаю, наши люди вполне обойдутся без таких дарованных привилегий, без таких ярлыков на право посещать некие сопредельные территории", - заявил Рябков в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, "посещение Европы - это привилегия, а не право человека", она также считает, что "пора прекращать туризм из России уже сейчас".

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/litva-1810671673.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, сергей рябков, новости - туризм, эстония, европа