https://ria.ru/20220819/rudnik-1810838828.html

При обрушении горной породы на мурманском руднике пострадали два человека

При обрушении горной породы на мурманском руднике пострадали два человека - РИА Новости, 19.08.2022

При обрушении горной породы на мурманском руднике пострадали два человека

Два человека пострадали при обрушении горной породы на руднике в Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:49

2022-08-19T17:49

2022-08-19T18:29

происшествия

оленегорск

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при обрушении горной породы на руднике в Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В городе Оленегорске на открытом руднике АО "Олкон" произошло обрушение горной породы. В результате происшествия пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html

оленегорск

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происшествия, оленегорск