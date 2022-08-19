Рейтинг@Mail.ru
При обрушении горной породы на мурманском руднике пострадали два человека - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/rudnik-1810838828.html
При обрушении горной породы на мурманском руднике пострадали два человека
При обрушении горной породы на мурманском руднике пострадали два человека - РИА Новости, 19.08.2022
При обрушении горной породы на мурманском руднике пострадали два человека
Два человека пострадали при обрушении горной породы на руднике в Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:49
2022-08-19T18:29
происшествия
оленегорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785055202_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_73858edaf1fc67585219b84c63df76a4.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при обрушении горной породы на руднике в Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В городе Оленегорске на открытом руднике АО "Олкон" произошло обрушение горной породы. В результате происшествия пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html
оленегорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785055202_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_92a54326d50e56cb83bd1c0dd5fc1ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оленегорск
Происшествия, Оленегорск
17:49 19.08.2022 (обновлено: 18:29 19.08.2022)
 
При обрушении горной породы на мурманском руднике пострадали два человека

В Мурманской области при обрушении горной породы на "Олконе" пострадали два человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРудник
Рудник - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рудник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при обрушении горной породы на руднике в Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В городе Оленегорске на открытом руднике АО "Олкон" произошло обрушение горной породы. В результате происшествия пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
Вид на шахту Осинниковская - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 09:13
ЧП и аварии на шахтах в России в 2020-2022 годах
 
ПроисшествияОленегорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала