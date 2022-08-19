https://ria.ru/20220819/rudnik-1810838828.html
При обрушении горной породы на мурманском руднике пострадали два человека
При обрушении горной породы на мурманском руднике пострадали два человека - РИА Новости, 19.08.2022
При обрушении горной породы на мурманском руднике пострадали два человека
Два человека пострадали при обрушении горной породы на руднике в Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:49
2022-08-19T17:49
2022-08-19T18:29
происшествия
оленегорск
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при обрушении горной породы на руднике в Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В городе Оленегорске на открытом руднике АО "Олкон" произошло обрушение горной породы. В результате происшествия пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, оленегорск
17:49 19.08.2022 (обновлено: 18:29 19.08.2022)
При обрушении горной породы на мурманском руднике пострадали два человека
В Мурманской области при обрушении горной породы на "Олконе" пострадали два человека