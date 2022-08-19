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В Мурманской области на руднике произошло обрушение горной породы - РИА Новости, 19.08.2022
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В Мурманской области на руднике произошло обрушение горной породы
В Мурманской области на руднике произошло обрушение горной породы - РИА Новости, 19.08.2022
В Мурманской области на руднике произошло обрушение горной породы
Обрушение горной породы произошло на руднике в городе Оленегорск в Мурманской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:25
2022-08-19T17:29
происшествия
мурманская область
оленегорск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Обрушение горной породы произошло на руднике в городе Оленегорск в Мурманской области, сообщает региональный главк МЧС."19 августа в 15.35 в оперативную дежурную службу Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация, что на горном руднике АО "Олкон" в городе Оленегорск произошло внезапное обрушение горной породы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают горноспасатели ФГУП "Оленегорское ВГСЧ" в составе пяти человек и одна единица техники.
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мурманская область
оленегорск
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происшествия, мурманская область, оленегорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманская область, Оленегорск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:25 19.08.2022 (обновлено: 17:29 19.08.2022)
 
В Мурманской области на руднике произошло обрушение горной породы

МЧС: на руднике "Олкон" в Оленегорске Мурманской области произошло обрушение горной породы

© РИА Новости / Константин МихальчевскийШахтер в забое шахты
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Шахтер в забое шахты . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Обрушение горной породы произошло на руднике в городе Оленегорск в Мурманской области, сообщает региональный главк МЧС.
"19 августа в 15.35 в оперативную дежурную службу Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация, что на горном руднике АО "Олкон" в городе Оленегорск произошло внезапное обрушение горной породы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают горноспасатели ФГУП "Оленегорское ВГСЧ" в составе пяти человек и одна единица техники.
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ПроисшествияМурманская областьОленегорскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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