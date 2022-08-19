https://ria.ru/20220819/rudnik-1810824471.html

В Мурманской области на руднике произошло обрушение горной породы

В Мурманской области на руднике произошло обрушение горной породы - РИА Новости, 19.08.2022

В Мурманской области на руднике произошло обрушение горной породы

Обрушение горной породы произошло на руднике в городе Оленегорск в Мурманской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:25

2022-08-19T17:25

2022-08-19T17:29

происшествия

мурманская область

оленегорск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Обрушение горной породы произошло на руднике в городе Оленегорск в Мурманской области, сообщает региональный главк МЧС."19 августа в 15.35 в оперативную дежурную службу Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация, что на горном руднике АО "Олкон" в городе Оленегорск произошло внезапное обрушение горной породы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают горноспасатели ФГУП "Оленегорское ВГСЧ" в составе пяти человек и одна единица техники.

https://ria.ru/20220817/zolotodobycha-1810177754.html

мурманская область

оленегорск

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, мурманская область, оленегорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)