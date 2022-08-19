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Московские спасатели не обращались в Роструд с жалобами на условия труда - РИА Новости, 22.08.2022
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Московские спасатели не обращались в Роструд с жалобами на условия труда
Московские спасатели не обращались в Роструд с жалобами на условия труда - РИА Новости, 22.08.2022
Московские спасатели не обращались в Роструд с жалобами на условия труда
Работники "Пожарно-спасательный центр" в Москве не обращались в Роструд с жалобами на невыносимые условия труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-19T16:59
2022-08-22T18:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Работники "Пожарно-спасательный центр" в Москве не обращались в Роструд с жалобами на невыносимые условия труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что сотрудники ГКУ "Пожарно-спасательный центр" , которое подчиняется Департаменту ГОЧСиПБ Москвы, уходят на больничные из-за невыносимых условий труда. По данным каналов, у спасателей якобы нет необходимого снаряжения для оказания помощи на воде, а также экипировки для работы в жару."Обращения от работников ГКУ "Пожарно-спасательный центр" в Государственную инспекцию труда в г. Москве и в Роструд не поступали", — говорится в сообщении Роструда.
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москва, федеральная служба по труду и занятости (роструд), гочсипб
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), ГОЧСиПБ
16:59 19.08.2022 (обновлено: 18:38 22.08.2022)
 

Московские спасатели не обращались в Роструд с жалобами на условия труда

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастник открытого чемпионата города Москвы по боевому развертыванию среди команд "Пожарно-спасательного центра" Москвы
Участник открытого чемпионата города Москвы по боевому развертыванию среди команд Пожарно-спасательного центра Москвы - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участник открытого чемпионата города Москвы по боевому развертыванию среди команд "Пожарно-спасательного центра" Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Работники "Пожарно-спасательный центр" в Москве не обращались в Роструд с жалобами на невыносимые условия труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что сотрудники ГКУ "Пожарно-спасательный центр" , которое подчиняется Департаменту ГОЧСиПБ Москвы, уходят на больничные из-за невыносимых условий труда. По данным каналов, у спасателей якобы нет необходимого снаряжения для оказания помощи на воде, а также экипировки для работы в жару.
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"Обращения от работников ГКУ "Пожарно-спасательный центр" в Государственную инспекцию труда в г. Москве и в Роструд не поступали", — говорится в сообщении Роструда.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)ГОЧСиПБ
 
 
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