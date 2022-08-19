https://ria.ru/20220819/rostrud-1811395925.html

Московские спасатели не обращались в Роструд с жалобами на условия труда

Московские спасатели не обращались в Роструд с жалобами на условия труда - РИА Новости, 22.08.2022

Московские спасатели не обращались в Роструд с жалобами на условия труда

Работники "Пожарно-спасательный центр" в Москве не обращались в Роструд с жалобами на невыносимые условия труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-19T16:59

2022-08-19T16:59

2022-08-22T18:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

гочсипб

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Работники "Пожарно-спасательный центр" в Москве не обращались в Роструд с жалобами на невыносимые условия труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что сотрудники ГКУ "Пожарно-спасательный центр" , которое подчиняется Департаменту ГОЧСиПБ Москвы, уходят на больничные из-за невыносимых условий труда. По данным каналов, у спасателей якобы нет необходимого снаряжения для оказания помощи на воде, а также экипировки для работы в жару."Обращения от работников ГКУ "Пожарно-спасательный центр" в Государственную инспекцию труда в г. Москве и в Роструд не поступали", — говорится в сообщении Роструда.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, федеральная служба по труду и занятости (роструд), гочсипб