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Московские спасатели не обращались в Роструд с жалобами на условия труда
Московские спасатели не обращались в Роструд с жалобами на условия труда - РИА Новости, 22.08.2022
Московские спасатели не обращались в Роструд с жалобами на условия труда
Работники "Пожарно-спасательный центр" в Москве не обращались в Роструд с жалобами на невыносимые условия труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-19T16:59
2022-08-19T16:59
2022-08-22T18:38
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Работники "Пожарно-спасательный центр" в Москве не обращались в Роструд с жалобами на невыносимые условия труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что сотрудники ГКУ "Пожарно-спасательный центр" , которое подчиняется Департаменту ГОЧСиПБ Москвы, уходят на больничные из-за невыносимых условий труда. По данным каналов, у спасателей якобы нет необходимого снаряжения для оказания помощи на воде, а также экипировки для работы в жару."Обращения от работников ГКУ "Пожарно-спасательный центр" в Государственную инспекцию труда в г. Москве и в Роструд не поступали", — говорится в сообщении Роструда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральная служба по труду и занятости (роструд), гочсипб
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), ГОЧСиПБ