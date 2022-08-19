https://ria.ru/20220819/riga-1810752486.html

МВД Латвии готовится к протестам против сноса памятника Освободителям Риги

МВД Латвии готовится к протестам против сноса памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 19.08.2022

МВД Латвии готовится к протестам против сноса памятника Освободителям Риги

Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что подконтрольное ему министерство и другие силовые структуры страны готовятся к возможным протестам... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:08

2022-08-19T14:08

2022-08-19T14:08

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что подконтрольное ему министерство и другие силовые структуры страны готовятся к возможным протестам против сноса памятника Освободителям Риги."Это (протесты) именно то, к чему мы готовимся, именно к этому готовятся все службы безопасности и самоуправление Риги, и мы в тесном сотрудничестве также готовим всевозможные сценарии, и мы обязательно будем готовы принимать решения и действовать, чтобы потенциальные беспорядки не могли вызвать еще большего ажиотажа", - сказал Эклонс в эфире канала TV3.Ранее партия "Русский союз Латвии" сообщила, что подала заявку на проведение митинга в рижском Парке Победы 22 августа. По словам руководителей партии, было собрано 10 тысяч подписей против сноса памятника от жителей Латвии, которые были переданы в Комитет по петициям Европарламента.Ранее мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник Освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://radiosputnik.ria.ru/20220818/latviya-1810492942.html

https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810111410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, латвия, рига, россия, русский союз латвии, европарламент, рижская дума