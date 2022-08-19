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МВД Латвии готовится к протестам против сноса памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 19.08.2022
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МВД Латвии готовится к протестам против сноса памятника Освободителям Риги
МВД Латвии готовится к протестам против сноса памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 19.08.2022
МВД Латвии готовится к протестам против сноса памятника Освободителям Риги
Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что подконтрольное ему министерство и другие силовые структуры страны готовятся к возможным протестам... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:08
2022-08-19T14:08
в мире
сергей лавров
латвия
рига
россия
русский союз латвии
европарламент
рижская дума
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что подконтрольное ему министерство и другие силовые структуры страны готовятся к возможным протестам против сноса памятника Освободителям Риги."Это (протесты) именно то, к чему мы готовимся, именно к этому готовятся все службы безопасности и самоуправление Риги, и мы в тесном сотрудничестве также готовим всевозможные сценарии, и мы обязательно будем готовы принимать решения и действовать, чтобы потенциальные беспорядки не могли вызвать еще большего ажиотажа", - сказал Эклонс в эфире канала TV3.Ранее партия "Русский союз Латвии" сообщила, что подала заявку на проведение митинга в рижском Парке Победы 22 августа. По словам руководителей партии, было собрано 10 тысяч подписей против сноса памятника от жителей Латвии, которые были переданы в Комитет по петициям Европарламента.Ранее мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник Освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
https://radiosputnik.ria.ru/20220818/latviya-1810492942.html
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в мире, сергей лавров, латвия, рига, россия, русский союз латвии, европарламент, рижская дума
В мире, Сергей Лавров, Латвия, Рига, Россия, Русский союз Латвии, Европарламент, Рижская дума
14:08 19.08.2022
 
МВД Латвии готовится к протестам против сноса памятника Освободителям Риги

МВД Латвии готовится к протестам жителей против сноса памятника Освободителям Риги

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы на левом берегу Даугавы в Риге
Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы на левом берегу Даугавы в Риге - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы на левом берегу Даугавы в Риге
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что подконтрольное ему министерство и другие силовые структуры страны готовятся к возможным протестам против сноса памятника Освободителям Риги.
"Это (протесты) именно то, к чему мы готовимся, именно к этому готовятся все службы безопасности и самоуправление Риги, и мы в тесном сотрудничестве также готовим всевозможные сценарии, и мы обязательно будем готовы принимать решения и действовать, чтобы потенциальные беспорядки не могли вызвать еще большего ажиотажа", - сказал Эклонс в эфире канала TV3.
Ранее партия "Русский союз Латвии" сообщила, что подала заявку на проведение митинга в рижском Парке Победы 22 августа. По словам руководителей партии, было собрано 10 тысяч подписей против сноса памятника от жителей Латвии, которые были переданы в Комитет по петициям Европарламента.
Ранее мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник Освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.
Рига - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 15:55В мире
Латвия законодательно ограничит выдачу ВНЖ россиянам и белорусам
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
Перенос танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 22:47
Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 в Нарве
 
В миреСергей ЛавровЛатвияРигаРоссияРусский союз ЛатвииЕвропарламентРижская дума
 
 
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