https://ria.ru/20220819/reysy-1810853321.html

Армянская авиакомпания запустит рейсы в Москву

Армянская авиакомпания запустит рейсы в Москву - РИА Новости, 19.08.2022

Армянская авиакомпания запустит рейсы в Москву

Армянская авиакомпания Fly Arna начнет с 23 сентября полеты в Москву, сообщается на странице компании в соцсетях. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T18:28

2022-08-19T18:28

2022-08-19T18:28

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ЕРЕВАН, 19 авг - РИА Новости. Армянская авиакомпания Fly Arna начнет с 23 сентября полеты в Москву, сообщается на странице компании в соцсетях."Рады сообщить, что с 23 сентября стартуют полеты в Москву", - говорится в сообщении.Пресс-секретарь авиакомпании Гаяне Антонян уточнила, что с 23 сентября по указанному направлению будут выполняться 14 рейсов в неделю.В июле 2021 года Фонд национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia подписали соглашение о создании армянского национального авиаперевозчика, получившего название Fly Arna. Авиакомпания будет работать как бюджетная пассажирская авиалиния, она будет базироваться в ереванском международном аэропорту "Звартноц".

https://ria.ru/20220819/scat-1810687938.html

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