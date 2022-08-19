Рейтинг@Mail.ru
В Сети появились первые рецензии критиков на "Дом Дракона" - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220819/retsenzii-1810786710.html
В Сети появились первые рецензии критиков на "Дом Дракона"
В Сети появились первые рецензии критиков на "Дом Дракона" - РИА Новости, 19.08.2022
В Сети появились первые рецензии критиков на "Дом Дракона"
В Сети появились первые рецензии критиков на "Дом Дракона", приквел "Игры престолов". Журналистам предоставили первые шесть эпизодов. 19 августа рейтинг проекта РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:00
2022-08-19T19:00
культура
новости культуры
кино и сериалы
игра престолов (сериал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810187237_0:102:1920:1182_1920x0_80_0_0_c3c5237522ae5a1fd286a935dc1fa30e.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Сети появились первые рецензии критиков на "Дом Дракона", приквел "Игры престолов". Журналистам предоставили первые шесть эпизодов. 19 августа рейтинг проекта на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 68 баллов, выставлен он на основе 25 публикаций в зарубежной прессе. Действие в новом сериале разворачивается за 200 лет до событий, представленных в культовом оригинале. Это рассказ о взлете и падении Дома Таргариенов.Шоу основано на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Ее первый том был опубликован в 2018 году.Тереза Лаксон из Collider заметила, что события в сериале происходят "в течение огромного промежутка времени — первые шесть эпизодов охватывают почти 10 лет — смотришь новый эпизод и узнаешь, что с финала предыдущего прошло четыре года". Из-за временных скачков в структуре повествования она задумывалась, какие важные моменты в становлении персонажей могли быть упущены. Тем не менее Лаксон шоу все же понравилось. Особенно она выделила игру Мэтта Смита. Его персонаж — Деймон Таргариен. "Дом Дракона" очень похож на "Игру престолов" — таким будет мой самый лестный комплимент для этого шоу. Помню, как ждал "Хоббита". И фильм был лишен очарования своего предшественника — трилогии "Властелин колец". "Дом Дракона" выглядит и ощущается как "Игра престолов", — хвалит проект Ник Хилтон в рецензии для Independent.Дэниела Фиенберга из The Hollywood Reporter смущает, что "Дом Дракона" по мере развития сюжета становится все менее самобытным и все больше напоминает "Игру престолов". " Приквелу нужно найти свой собственный голос, вот только если он будет таким же Таргариеновским, то для моего некогда горячего любопытства может наступить зима", — делится переживаниями критик.Аарон Риччио из Slant поставил самую низкую оценку из всех журналистов, чьи отзывы учитывались. Приквел он назвал скучным. По его мнению, это фан-сервис. Критик также указал на то, что в проекте, среди ключевых тем которого сексизм, мало внимания уделяется переживаниям главных героинь. Премьера "Дома Дракона" запланирована на 21 августа.
https://ria.ru/20220818/ironiyasudby-1810392592.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810187237_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1a079ada7a87f17c939b7cc115ddd03d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Игра престолов (сериал)
19:00 19.08.2022
 
В Сети появились первые рецензии критиков на "Дом Дракона"

В Сети появились первые рецензии критиков на "Дом Дракона", приквел "Игры престолов"

© AmediatekaКадр из сериала "Дом Дракона"
Кадр из сериала Дом Дракона
© Amediateka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Сети появились первые рецензии критиков на "Дом Дракона", приквел "Игры престолов". Журналистам предоставили первые шесть эпизодов. 19 августа рейтинг проекта на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 68 баллов, выставлен он на основе 25 публикаций в зарубежной прессе.
Действие в новом сериале разворачивается за 200 лет до событий, представленных в культовом оригинале. Это рассказ о взлете и падении Дома Таргариенов.
Шоу основано на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Ее первый том был опубликован в 2018 году.
Тереза Лаксон из Collider заметила, что события в сериале происходят "в течение огромного промежутка времени — первые шесть эпизодов охватывают почти 10 лет — смотришь новый эпизод и узнаешь, что с финала предыдущего прошло четыре года". Из-за временных скачков в структуре повествования она задумывалась, какие важные моменты в становлении персонажей могли быть упущены.
Тем не менее Лаксон шоу все же понравилось. Особенно она выделила игру Мэтта Смита. Его персонаж — Деймон Таргариен.
"Долгожданный приквел фантастической драмы уже здесь — и он ничуть не хуже своего предшественника в период его расцвета", — заявляет Люси Мэнгэн, пишущая для The Guardian.
"Дом Дракона" очень похож на "Игру престолов" — таким будет мой самый лестный комплимент для этого шоу. Помню, как ждал "Хоббита". И фильм был лишен очарования своего предшественника — трилогии "Властелин колец". "Дом Дракона" выглядит и ощущается как "Игра престолов", — хвалит проект Ник Хилтон в рецензии для Independent.
Дэниела Фиенберга из The Hollywood Reporter смущает, что "Дом Дракона" по мере развития сюжета становится все менее самобытным и все больше напоминает "Игру престолов". " Приквелу нужно найти свой собственный голос, вот только если он будет таким же Таргариеновским, то для моего некогда горячего любопытства может наступить зима", — делится переживаниями критик.
© AmediatekaКадр из сериала "Дом Дракона"
Кадр из сериала Дом Дракона
© Amediateka
Кадр из сериала "Дом Дракона"
Аарон Риччио из Slant поставил самую низкую оценку из всех журналистов, чьи отзывы учитывались. Приквел он назвал скучным. По его мнению, это фан-сервис. Критик также указал на то, что в проекте, среди ключевых тем которого сексизм, мало внимания уделяется переживаниям главных героинь.
Премьера "Дома Дракона" запланирована на 21 августа.
Кадр из трейлера фильма About Fate
18 августа, 12:11Культура
Вышел трейлер голливудской версии "Иронии судьбы, или С легким паром!"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыИгра престолов (сериал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала