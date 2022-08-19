https://ria.ru/20220819/retsenzii-1810786710.html

В Сети появились первые рецензии критиков на "Дом Дракона"

В Сети появились первые рецензии критиков на "Дом Дракона" - РИА Новости, 19.08.2022

В Сети появились первые рецензии критиков на "Дом Дракона"

В Сети появились первые рецензии критиков на "Дом Дракона", приквел "Игры престолов". Журналистам предоставили первые шесть эпизодов. 19 августа рейтинг проекта РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T19:00

2022-08-19T19:00

2022-08-19T19:00

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игра престолов (сериал)

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Сети появились первые рецензии критиков на "Дом Дракона", приквел "Игры престолов". Журналистам предоставили первые шесть эпизодов. 19 августа рейтинг проекта на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 68 баллов, выставлен он на основе 25 публикаций в зарубежной прессе. Действие в новом сериале разворачивается за 200 лет до событий, представленных в культовом оригинале. Это рассказ о взлете и падении Дома Таргариенов.Шоу основано на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Ее первый том был опубликован в 2018 году.Тереза Лаксон из Collider заметила, что события в сериале происходят "в течение огромного промежутка времени — первые шесть эпизодов охватывают почти 10 лет — смотришь новый эпизод и узнаешь, что с финала предыдущего прошло четыре года". Из-за временных скачков в структуре повествования она задумывалась, какие важные моменты в становлении персонажей могли быть упущены. Тем не менее Лаксон шоу все же понравилось. Особенно она выделила игру Мэтта Смита. Его персонаж — Деймон Таргариен. "Дом Дракона" очень похож на "Игру престолов" — таким будет мой самый лестный комплимент для этого шоу. Помню, как ждал "Хоббита". И фильм был лишен очарования своего предшественника — трилогии "Властелин колец". "Дом Дракона" выглядит и ощущается как "Игра престолов", — хвалит проект Ник Хилтон в рецензии для Independent.Дэниела Фиенберга из The Hollywood Reporter смущает, что "Дом Дракона" по мере развития сюжета становится все менее самобытным и все больше напоминает "Игру престолов". " Приквелу нужно найти свой собственный голос, вот только если он будет таким же Таргариеновским, то для моего некогда горячего любопытства может наступить зима", — делится переживаниями критик.Аарон Риччио из Slant поставил самую низкую оценку из всех журналистов, чьи отзывы учитывались. Приквел он назвал скучным. По его мнению, это фан-сервис. Критик также указал на то, что в проекте, среди ключевых тем которого сексизм, мало внимания уделяется переживаниям главных героинь. Премьера "Дома Дракона" запланирована на 21 августа.

https://ria.ru/20220818/ironiyasudby-1810392592.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал)