https://ria.ru/20220819/realizm-1810782970.html

TAC: жители США голосуют за тех, кто скажет Зеленскому нет

TAC: жители США голосуют за тех, кто скажет Зеленскому нет - РИА Новости, 19.08.2022

TAC: жители США голосуют за тех, кто скажет Зеленскому нет

На промежуточных выборах в США все больше штатов предпочитают демократам республиканцев. Политический обозреватель Энтони Константини в статье для журнала The... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:53

2022-08-19T15:53

2022-08-19T16:53

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

сша

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На промежуточных выборах в США все больше штатов предпочитают демократам республиканцев. Политический обозреватель Энтони Константини в статье для журнала The American Conservative связал это с реалистичным подходом Республиканской партии к теме украинского кризиса.По мнению Константини, избиратели отреагировали на склонность американского истеблишмента грезить о насаждении демократии в местах, "где ее не очень хотели": в итоге ускорился сдвиг как в восприятии Украины, так и во внешней политике в целом.Автор материала напомнил, что при Байдене страна потратила на киевский режим более 50 миллиардов долларов, около десяти миллиардов из которых пошли в "Фонд экономической поддержки" — то есть в украинскую казну. Также остается неизвестным, сколько переданного Вашингтоном оружия на самом деле достигает линии фронта. Константини отметил, что победивший в Вашингтоне Джо Кент посчитал требования Путина к Украине "очень разумными" и назвал Зеленского бандитом.С приходом к власти республиканцев Украине нужно будет доказать, что поддержка со стороны США отвечает их национальным интересам, считает обозреватель. На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20220819/putin-1810760939.html

https://ria.ru/20220819/zapad-1810701569.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, вашингтон (штат)