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TAC: жители США голосуют за тех, кто скажет Зеленскому нет - РИА Новости, 19.08.2022
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TAC: жители США голосуют за тех, кто скажет Зеленскому нет
TAC: жители США голосуют за тех, кто скажет Зеленскому нет - РИА Новости, 19.08.2022
TAC: жители США голосуют за тех, кто скажет Зеленскому нет
На промежуточных выборах в США все больше штатов предпочитают демократам республиканцев. Политический обозреватель Энтони Константини в статье для журнала The... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:53
2022-08-19T16:53
в мире
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украина
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На промежуточных выборах в США все больше штатов предпочитают демократам республиканцев. Политический обозреватель Энтони Константини в статье для журнала The American Conservative связал это с реалистичным подходом Республиканской партии к теме украинского кризиса.По мнению Константини, избиратели отреагировали на склонность американского истеблишмента грезить о насаждении демократии в местах, "где ее не очень хотели": в итоге ускорился сдвиг как в восприятии Украины, так и во внешней политике в целом.Автор материала напомнил, что при Байдене страна потратила на киевский режим более 50 миллиардов долларов, около десяти миллиардов из которых пошли в "Фонд экономической поддержки" — то есть в украинскую казну. Также остается неизвестным, сколько переданного Вашингтоном оружия на самом деле достигает линии фронта. Константини отметил, что победивший в Вашингтоне Джо Кент посчитал требования Путина к Украине "очень разумными" и назвал Зеленского бандитом.С приходом к власти республиканцев Украине нужно будет доказать, что поддержка со стороны США отвечает их национальным интересам, считает обозреватель. На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20220819/putin-1810760939.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, вашингтон (штат)
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, США, Вашингтон (штат)
15:53 19.08.2022 (обновлено: 16:53 19.08.2022)
 
TAC: жители США голосуют за тех, кто скажет Зеленскому нет

TAC: республиканцы побеждают на выборах в США за обещания прекратить поддерживать Украину

© AP Photo / Thomas PeipertНаклейки с надписью "Я проголосовала" на избирательном участке в Шайенне, штат Вайоминг, США
Наклейки с надписью Я проголосовала на избирательном участке в Шайенне, штат Вайоминг, США - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Thomas Peipert
Наклейки с надписью "Я проголосовала" на избирательном участке в Шайенне, штат Вайоминг, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На промежуточных выборах в США все больше штатов предпочитают демократам республиканцев. Политический обозреватель Энтони Константини в статье для журнала The American Conservative связал это с реалистичным подходом Республиканской партии к теме украинского кризиса.
По мнению Константини, избиратели отреагировали на склонность американского истеблишмента грезить о насаждении демократии в местах, "где ее не очень хотели": в итоге ускорился сдвиг как в восприятии Украины, так и во внешней политике в целом.
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Автор материала напомнил, что при Байдене страна потратила на киевский режим более 50 миллиардов долларов, около десяти миллиардов из которых пошли в "Фонд экономической поддержки" — то есть в украинскую казну. Также остается неизвестным, сколько переданного Вашингтоном оружия на самом деле достигает линии фронта. Константини отметил, что победивший в Вашингтоне Джо Кент посчитал требования Путина к Украине "очень разумными" и назвал Зеленского бандитом.
С приходом к власти республиканцев Украине нужно будет доказать, что поддержка со стороны США отвечает их национальным интересам, считает обозреватель.
"К 2025 году аргумент "потому что мы демократия, а Россия — нет" просто больше не выдерживает критики и уж точно не убедит исполнительную и законодательную власти под руководством Республиканской партии выделить дополнительные миллиарды в качестве помощи", — подытожил Константини.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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