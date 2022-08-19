15:53 19.08.2022 (обновлено: 16:53 19.08.2022)
TAC: жители США голосуют за тех, кто скажет Зеленскому нет
TAC: республиканцы побеждают на выборах в США за обещания прекратить поддерживать Украину
© AP Photo / Thomas PeipertНаклейки с надписью "Я проголосовала" на избирательном участке в Шайенне, штат Вайоминг, США
© AP Photo / Thomas Peipert
Наклейки с надписью "Я проголосовала" на избирательном участке в Шайенне, штат Вайоминг, США
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На промежуточных выборах в США все больше штатов предпочитают демократам республиканцев. Политический обозреватель Энтони Константини в статье для журнала The American Conservative связал это с реалистичным подходом Республиканской партии к теме украинского кризиса.
По мнению Константини, избиратели отреагировали на склонность американского истеблишмента грезить о насаждении демократии в местах, "где ее не очень хотели": в итоге ускорился сдвиг как в восприятии Украины, так и во внешней политике в целом.
Автор материала напомнил, что при Байдене страна потратила на киевский режим более 50 миллиардов долларов, около десяти миллиардов из которых пошли в "Фонд экономической поддержки" — то есть в украинскую казну. Также остается неизвестным, сколько переданного Вашингтоном оружия на самом деле достигает линии фронта. Константини отметил, что победивший в Вашингтоне Джо Кент посчитал требования Путина к Украине "очень разумными" и назвал Зеленского бандитом.
С приходом к власти республиканцев Украине нужно будет доказать, что поддержка со стороны США отвечает их национальным интересам, считает обозреватель.
"К 2025 году аргумент "потому что мы демократия, а Россия — нет" просто больше не выдерживает критики и уж точно не убедит исполнительную и законодательную власти под руководством Республиканской партии выделить дополнительные миллиарды в качестве помощи", — подытожил Константини.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.