В районе Запорожской АЭС усилили системы ПВО
Власти Запорожской области сообщили об усилении систем ПВО в районе атомной электростанции
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Системы ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму, российская сторона принимает все меры для обеспечения безопасности на объекте, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Системы ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму, российская сторона принимает абсолютно все меры для обеспечения безопасности", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, присутствие Росгвардии и систем ПВО России на АЭС - гарантия того, что атомная станция будет в порядке и подавляющая часть снарядов и ракет будут перехвачены.
При этом Рогов подчеркнул, что все случаи обстрелов атомной станции задокументированы, а генсек ООН Антониу Гутерреш может лично приехать в Энергодар и убедиться, что АЭС обстреливает украинская сторона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.