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В районе Запорожской АЭС усилили системы ПВО - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/pvo-1810856385.html
В районе Запорожской АЭС усилили системы ПВО
В районе Запорожской АЭС усилили системы ПВО - РИА Новости, 19.08.2022
В районе Запорожской АЭС усилили системы ПВО
Системы ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму, российская сторона принимает все меры для обеспечения безопасности на объекте, заявил член главного... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T18:40
2022-08-19T18:40
специальная военная операция на украине
антониу гутерреш
россия
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Системы ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму, российская сторона принимает все меры для обеспечения безопасности на объекте, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, присутствие Росгвардии и систем ПВО России на АЭС - гарантия того, что атомная станция будет в порядке и подавляющая часть снарядов и ракет будут перехвачены.При этом Рогов подчеркнул, что все случаи обстрелов атомной станции задокументированы, а генсек ООН Антониу Гутерреш может лично приехать в Энергодар и убедиться, что АЭС обстреливает украинская сторона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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россия
энергодар
запорожская область
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антониу гутерреш, россия, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), оон, украина, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Антониу Гутерреш, Россия, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ООН, Украина, Владимир Рогов
18:40 19.08.2022
 
В районе Запорожской АЭС усилили системы ПВО

Власти Запорожской области сообщили об усилении систем ПВО в районе атомной электростанции

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
 Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Системы ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму, российская сторона принимает все меры для обеспечения безопасности на объекте, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Системы ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму, российская сторона принимает абсолютно все меры для обеспечения безопасности", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, присутствие Росгвардии и систем ПВО России на АЭС - гарантия того, что атомная станция будет в порядке и подавляющая часть снарядов и ракет будут перехвачены.
При этом Рогов подчеркнул, что все случаи обстрелов атомной станции задокументированы, а генсек ООН Антониу Гутерреш может лично приехать в Энергодар и убедиться, что АЭС обстреливает украинская сторона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 16:57Специальная военная операция на Украине
Путин и Макрон выступили за скорейшее направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеАнтониу ГутеррешРоссияЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ООНУкраинаВладимир Рогов
 
 
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