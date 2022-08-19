https://ria.ru/20220819/pvo-1810856385.html

В районе Запорожской АЭС усилили системы ПВО

В районе Запорожской АЭС усилили системы ПВО - РИА Новости, 19.08.2022

В районе Запорожской АЭС усилили системы ПВО

Системы ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму, российская сторона принимает все меры для обеспечения безопасности на объекте, заявил член главного... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T18:40

2022-08-19T18:40

2022-08-19T18:40

специальная военная операция на украине

антониу гутерреш

россия

энергодар

запорожская область

запорожская аэс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Системы ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму, российская сторона принимает все меры для обеспечения безопасности на объекте, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, присутствие Росгвардии и систем ПВО России на АЭС - гарантия того, что атомная станция будет в порядке и подавляющая часть снарядов и ракет будут перехвачены.При этом Рогов подчеркнул, что все случаи обстрелов атомной станции задокументированы, а генсек ООН Антониу Гутерреш может лично приехать в Энергодар и убедиться, что АЭС обстреливает украинская сторона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220819/missiya-1810813329.html

россия

энергодар

запорожская область

украина

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антониу гутерреш, россия, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), оон, украина, владимир рогов