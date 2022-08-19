https://ria.ru/20220819/putin-1810871838.html

Путин провел встречу с Памфиловой

Путин провел встречу с Памфиловой - РИА Новости, 19.08.2022

Путин провел встречу с Памфиловой

Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T20:01

2022-08-19T20:01

2022-08-19T20:26

политика

сочи

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810211903_0:274:3153:2047_1920x0_80_0_0_8b14f4945c5c1c1a0958a033705713a7.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой.Встреча прошла в Сочи, где сегодня глава государства встречался с лидером Казахстана.Темой встречи стали предстоящие осенние выборы. В начале встречи Путин отметил старт предвыборной кампании.

сочи

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сочи, казахстан