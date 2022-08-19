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Путин провел встречу с Памфиловой - РИА Новости, 19.08.2022
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Путин провел встречу с Памфиловой
Путин провел встречу с Памфиловой - РИА Новости, 19.08.2022
Путин провел встречу с Памфиловой
Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой. РИА Новости, 19.08.2022
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политика
сочи
казахстан
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой.Встреча прошла в Сочи, где сегодня глава государства встречался с лидером Казахстана.Темой встречи стали предстоящие осенние выборы. В начале встречи Путин отметил старт предвыборной кампании.
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политика, сочи, казахстан
Политика, Сочи, Казахстан
20:01 19.08.2022 (обновлено: 20:26 19.08.2022)
 
Путин провел встречу с Памфиловой

Путин провел встречу с главой ЦИК Памфиловой в Сочи

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
Встреча прошла в Сочи, где сегодня глава государства встречался с лидером Казахстана.
Темой встречи стали предстоящие осенние выборы. В начале встречи Путин отметил старт предвыборной кампании.
 
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