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Путин обратил внимание Макрона на препятствия для российского экспорта - РИА Новости, 19.08.2022
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Путин обратил внимание Макрона на препятствия для российского экспорта
Путин обратил внимание Макрона на препятствия для российского экспорта - РИА Новости, 19.08.2022
Путин обратил внимание Макрона на препятствия для российского экспорта
Президент России Владимир Путин обратил внимание президента Франции Эммануэля Макрона, что сохраняются препятствия для экспорта РФ, что не способствует задачам... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:52
2022-08-19T17:02
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
экономика
россия
стамбул
турция
оон
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание президента Франции Эммануэля Макрона, что сохраняются препятствия для экспорта РФ, что не способствует задачам по глобальной продовольственной безопасности, сообщила пресс-служба Кремля."Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, экономика, россия, стамбул, турция, оон
В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Экономика, Россия, Стамбул, Турция, ООН
16:52 19.08.2022 (обновлено: 17:02 19.08.2022)
 
Путин обратил внимание Макрона на препятствия для российского экспорта

Президент Путин: препятствия для экспорта не способствуют продовольственной безопасности

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание президента Франции Эммануэля Макрона, что сохраняются препятствия для экспорта РФ, что не способствует задачам по глобальной продовольственной безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 17:00
Путин проинформировал Макрона о реализации продуктовой сделки
 
В миреВладимир ПутинЭммануэль МакронЭкономикаРоссияСтамбулТурцияООН
 
 
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