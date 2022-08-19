https://ria.ru/20220819/putin-1810803056.html

Кандидата в премьеры Британии поставили на место после слов о Путине

Кандидата в премьеры Британии поставили на место после слов о Путине - РИА Новости, 19.08.2022

Кандидата в премьеры Британии поставили на место после слов о Путине

Читатели "Рейтер" в твиттере резко отреагировали на призыв кандидата в премьер-министры Британии Риши Сунака не допускать Владимира Путина на саммит "Большой... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:39

2022-08-19T16:39

2022-08-19T16:39

в мире

бали

великобритания

америка

большая двадцатка

риши сунак

владимир путин

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Читатели "Рейтер" в твиттере резко отреагировали на призыв кандидата в премьер-министры Британии Риши Сунака не допускать Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который состоится на Бали в ноябре.Многие пользователи сочли такое высказывание очередным пиар-ходом, а некоторые призвали Сунака заняться реальными проблемами у себя дома."А почему вы не предлагаете поговорить о прекращении конфликта?" — задался вопросом colin jennings."Вам, ребята, лучше проглотить свою гордость, а не лезть в ту неразбериху, в которую позволили Америке вас втянуть", — отметил Femo Gq."О, это ты, лузер! Пытаешься превзойти Лиз?" — сыронизировал Sam Tesfa."Я бы предпочел, чтобы там был как раз Путин, а не он", — подчеркнул Mr1216."Сунак считает, что станет более популярным вместе со своей партией, если будет занимать жесткие позиции по каждому вопросу. На самом деле, он поверхностный и не сможет победить даже безнадежную Трасс", — считает Slim."Неужели ему больше нечем заняться? Reuters писал в статье, что в Великобритании двузначная инфляция или это не так важно?" — возмутилась Oxana D."Великобритания сейчас в большой беде, и эти кандидаты изо всех сил стараются привлечь внимание средств массовой информации. Но ни от одного из них нет никакой пользы", — подытожили пользователи.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали15-16 ноября. США и Канада предлагали вообще исключить Россиюиз G20, однако другие члены объединения выступили против.Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить G20 и не допустить ее раскола. Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу в качестве гостя Украину, которая не входит в клуб.

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/putin-1810791064.html

https://ria.ru/20220819/vstrecha-1810633532.html

https://ria.ru/20220710/g20-1801442774.html

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Станислав Ванд

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Станислав Ванд

в мире, бали, великобритания, америка, большая двадцатка, риши сунак, владимир путин