https://ria.ru/20220819/putin-1810795679.html

Путин пообщается с Токаевым в неформальной обстановке

Путин пообщается с Токаевым в неформальной обстановке - РИА Новости, 19.08.2022

Путин пообщается с Токаевым в неформальной обстановке

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что вопросов для обсуждения много, и он рад возможности спокойно РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:22

2022-08-19T16:22

2022-08-19T17:40

политика

владимир путин

касым-жомарт токаев

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СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что вопросов для обсуждения много, и он рад возможности спокойно обсудить их в дружеском ключе."У нас будет возможность и формально, и в неформальной обстановке поговорить во время рабочего обеда. Вопросов много, и очень рад возможности спокойно, в деловом, дружеском ключе обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня", - сказал Путин.

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин встречает президента Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи, сообщила его пресс-служба. 2022-08-19T16:22 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, касым-жомарт токаев