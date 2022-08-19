https://ria.ru/20220819/putin-1810795679.html
Путин пообщается с Токаевым в неформальной обстановке
Путин пообщается с Токаевым в неформальной обстановке - РИА Новости, 19.08.2022
Путин пообщается с Токаевым в неформальной обстановке
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что вопросов для обсуждения много, и он рад возможности спокойно РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:22
2022-08-19T16:22
2022-08-19T17:40
политика
владимир путин
касым-жомарт токаев
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СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что вопросов для обсуждения много, и он рад возможности спокойно обсудить их в дружеском ключе."У нас будет возможность и формально, и в неформальной обстановке поговорить во время рабочего обеда. Вопросов много, и очень рад возможности спокойно, в деловом, дружеском ключе обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня", - сказал Путин.
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РИА Новости
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Путин встречает президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи, сообщила его пресс-служба.
2022-08-19T16:22
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, касым-жомарт токаев
Политика, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
16:22 19.08.2022 (обновлено: 17:40 19.08.2022)
Путин пообщается с Токаевым в неформальной обстановке
Президент Путин заявил, что сможет поговорить с Токаевым во время рабочего обеда