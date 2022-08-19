https://ria.ru/20220819/putin-1810685336.html

Путину доверяют 80 процентов граждан, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 80 процентов граждан, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 19.08.2022

Путину доверяют 80 процентов граждан, показал опрос ВЦИОМ

Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 77,8%, следует из исследования Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:30

2022-08-19T11:30

2022-08-19T11:30

вциом

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 77,8%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство россиян - 80% - высказали своё непосредственное доверие президенту РФ Владимиру Путину, недоверие высказали только 16% опрошенных.Деятельность президента одобрили 77,8% граждан, с ними не согласились 13,5% респондентов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 8 по 14 августа 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вциом, общество, владимир путин, россия