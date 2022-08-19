https://ria.ru/20220819/putin-1810685336.html
Путину доверяют 80 процентов граждан, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 80 процентов граждан, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 19.08.2022
Путину доверяют 80 процентов граждан, показал опрос ВЦИОМ
Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 77,8%, следует из исследования Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:30
2022-08-19T11:30
2022-08-19T11:30
вциом
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 77,8%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство россиян - 80% - высказали своё непосредственное доверие президенту РФ Владимиру Путину, недоверие высказали только 16% опрошенных.Деятельность президента одобрили 77,8% граждан, с ними не согласились 13,5% респондентов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 8 по 14 августа 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, общество, владимир путин, россия
ВЦИОМ, Общество, Владимир Путин, Россия
Путину доверяют 80 процентов граждан, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян, его деятельность одобряют 77,8 процента