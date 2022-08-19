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Путину доверяют 80 процентов граждан, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 19.08.2022
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Путину доверяют 80 процентов граждан, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 80 процентов граждан, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 19.08.2022
Путину доверяют 80 процентов граждан, показал опрос ВЦИОМ
Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 77,8%, следует из исследования Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:30
2022-08-19T11:30
вциом
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 77,8%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство россиян - 80% - высказали своё непосредственное доверие президенту РФ Владимиру Путину, недоверие высказали только 16% опрошенных.Деятельность президента одобрили 77,8% граждан, с ними не согласились 13,5% респондентов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 8 по 14 августа 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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вциом, общество, владимир путин, россия
ВЦИОМ, Общество, Владимир Путин, Россия
11:30 19.08.2022
 
Путину доверяют 80 процентов граждан, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян, его деятельность одобряют 77,8 процента

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 77,8%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство россиян - 80% - высказали своё непосредственное доверие президенту РФ Владимиру Путину, недоверие высказали только 16% опрошенных.
Деятельность президента одобрили 77,8% граждан, с ними не согласились 13,5% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 8 по 14 августа 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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