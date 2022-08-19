https://ria.ru/20220819/putin-1810661183.html

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 19.08.2022

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:28

2022-08-19T10:28

2022-08-19T10:58

политика

общество

фомнибус

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_0:356:2963:2023_1920x0_80_0_0_8b397f76378a2e7a91cc0f71b77ebbd9.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение"."Cкорее не доверяют" президенту 12% опрошенных.При этом 81% респондентов считает, что Путин на своем посту работает "скорее хорошо", 10% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 9% опрошенных затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" проведен 12-14 августа среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220819/sammit-1810629941.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, общество, фомнибус, владимир путин