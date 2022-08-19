https://ria.ru/20220819/putin-1810661183.html
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 19.08.2022
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:28
2022-08-19T10:28
2022-08-19T10:58
политика
общество
фомнибус
владимир путин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение"."Cкорее не доверяют" президенту 12% опрошенных.При этом 81% респондентов считает, что Путин на своем посту работает "скорее хорошо", 10% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 9% опрошенных затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" проведен 12-14 августа среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220819/sammit-1810629941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, общество, фомнибус, владимир путин
Политика, Общество, ФОМнибус, Владимир Путин
10:28 19.08.2022 (обновлено: 10:58 19.08.2022)
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос
Фонд "Общественное мнение": президенту Путину доверяют 77 процентов россиян