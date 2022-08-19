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Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 19.08.2022
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Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 19.08.2022
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:28
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политика
общество
фомнибус
владимир путин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение"."Cкорее не доверяют" президенту 12% опрошенных.При этом 81% респондентов считает, что Путин на своем посту работает "скорее хорошо", 10% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 9% опрошенных затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" проведен 12-14 августа среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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политика, общество, фомнибус, владимир путин
Политика, Общество, ФОМнибус, Владимир Путин
10:28 19.08.2022 (обновлено: 10:58 19.08.2022)
 
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос

Фонд "Общественное мнение": президенту Путину доверяют 77 процентов россиян

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".
"Cкорее не доверяют" президенту 12% опрошенных.
При этом 81% респондентов считает, что Путин на своем посту работает "скорее хорошо", 10% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 9% опрошенных затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" проведен 12-14 августа среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Президент России Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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