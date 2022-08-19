https://ria.ru/20220819/pushilin-1810877924.html

Пушилин заявил о "снарядном голоде" в украинской армии

Пушилин заявил о "снарядном голоде" в украинской армии - РИА Новости, 19.08.2022

Пушилин заявил о "снарядном голоде" в украинской армии

Военные Донецкой Народной Республики фиксируют "определенный голод" в боеприпасах у украинской армии на некоторых участках фронта, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T20:52

2022-08-19T20:52

2022-08-19T21:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

денис пушилин

владимир путин

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Военные Донецкой Народной Республики фиксируют "определенный голод" в боеприпасах у украинской армии на некоторых участках фронта, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Глава республики добавил, что артиллерия ВСУ работает более точечно, а не "по площадям", как это было недавно.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220819/spetsoperatsiya-1810717127.html

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, денис пушилин, владимир путин, луганская народная республика, россия