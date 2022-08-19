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Пушилин заявил о "снарядном голоде" в украинской армии - РИА Новости, 19.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/pushilin-1810877924.html
Пушилин заявил о "снарядном голоде" в украинской армии
Пушилин заявил о "снарядном голоде" в украинской армии - РИА Новости, 19.08.2022
Пушилин заявил о "снарядном голоде" в украинской армии
Военные Донецкой Народной Республики фиксируют "определенный голод" в боеприпасах у украинской армии на некоторых участках фронта, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T20:52
2022-08-19T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
денис пушилин
владимир путин
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Военные Донецкой Народной Республики фиксируют "определенный голод" в боеприпасах у украинской армии на некоторых участках фронта, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Глава республики добавил, что артиллерия ВСУ работает более точечно, а не "по площадям", как это было недавно.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220819/spetsoperatsiya-1810717127.html
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, денис пушилин, владимир путин, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия
20:52 19.08.2022 (обновлено: 21:13 19.08.2022)
 
Пушилин заявил о "снарядном голоде" в украинской армии

Пушилин: украинская армия на некоторых участках фронта испытывает "голод" в боеприпасах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Военные Донецкой Народной Республики фиксируют "определенный голод" в боеприпасах у украинской армии на некоторых участках фронта, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Это данные, которые нам дает и наша разведка, и по факту то, что мы ощущаем на определенных участках фронта, где наши подразделения уже не сталкиваются со столь серьезным сопротивлением", — сказал он в эфире "России 1".

Глава республики добавил, что артиллерия ВСУ работает более точечно, а не "по площадям", как это было недавно.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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