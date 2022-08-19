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"Зоосад в вотчине Деда Мороза" приютил спасенную весной пуму - РИА Новости, 19.08.2022
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"Зоосад в вотчине Деда Мороза" приютил спасенную весной пуму
"Зоосад в вотчине Деда Мороза" приютил спасенную весной пуму - РИА Новости, 19.08.2022
"Зоосад в вотчине Деда Мороза" приютил спасенную весной пуму
Филиал Московского зоопарка в Великом Устюге приютил изъятую у контрабандистов пуму, сообщили в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:02
2022-08-19T10:02
дед мороз
светлана акулова
великий устюг
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Филиал Московского зоопарка в Великом Устюге приютил изъятую у контрабандистов пуму, сообщили в пресс-службе зоопарка."По многочисленным просьбам жителей Великого Устюга, коллекция "Зоосада в вотчине Деда Мороза" пополнилась. Сейчас каждого посетителя основной экспозиции Зоосада первой встречает пума. 17 августа к нам прибыла пума, которая была спасена этой весной в Волгограде", - заявили в пресс-службе.Там напомнили, что 17 марта волгоградские полицейские обнаружили в "Газели" несколько экзотических животных, измотанных длительной дорогой, недоеданием и теснотой клеток, в которых они содержались. Документов на животных у водителя не оказалось, и они были конфискованы. По решению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, пума была передана в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге."Сотрудники Зоосада тщательно готовились к приезду нового жителя, подготовили вольер, который будет комфортен и безопасен для проживания хищницы. Сейчас пума находится под пристальным наблюдением специалистов Зоосада, которые следят за ее состоянием, режимом питания, адаптацией на новой территории", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводят в пресс-службе.
https://ria.ru/20220317/zhivotnye-1778728811.html
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дед мороз, светлана акулова, великий устюг, московский зоопарк, общество
Дед Мороз, Светлана Акулова, Великий Устюг, Московский зоопарк, Общество
10:02 19.08.2022
 
"Зоосад в вотчине Деда Мороза" приютил спасенную весной пуму

Филиал Московского зоопарка в Великом Устюге приютил изъятую у контрабандистов пуму

© Филиал Московского зоопарка в городе Великий УстюгПума в филиале зоопарка в Великом Устюге
Пума в филиале зоопарка в Великом Устюге
© Филиал Московского зоопарка в городе Великий Устюг
Пума в филиале зоопарка в Великом Устюге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Филиал Московского зоопарка в Великом Устюге приютил изъятую у контрабандистов пуму, сообщили в пресс-службе зоопарка.
"По многочисленным просьбам жителей Великого Устюга, коллекция "Зоосада в вотчине Деда Мороза" пополнилась. Сейчас каждого посетителя основной экспозиции Зоосада первой встречает пума. 17 августа к нам прибыла пума, которая была спасена этой весной в Волгограде", - заявили в пресс-службе.
Там напомнили, что 17 марта волгоградские полицейские обнаружили в "Газели" несколько экзотических животных, измотанных длительной дорогой, недоеданием и теснотой клеток, в которых они содержались. Документов на животных у водителя не оказалось, и они были конфискованы. По решению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, пума была передана в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге.
"Сотрудники Зоосада тщательно готовились к приезду нового жителя, подготовили вольер, который будет комфортен и безопасен для проживания хищницы. Сейчас пума находится под пристальным наблюдением специалистов Зоосада, которые следят за ее состоянием, режимом питания, адаптацией на новой территории", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводят в пресс-службе.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 19:19
В Волгограде задержали фургон, перевозивший животных без документов
 
Дед МорозСветлана АкуловаВеликий УстюгМосковский зоопаркОбщество
 
 
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