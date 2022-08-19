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"Зоосад в вотчине Деда Мороза" приютил спасенную весной пуму

"Зоосад в вотчине Деда Мороза" приютил спасенную весной пуму - РИА Новости, 19.08.2022

"Зоосад в вотчине Деда Мороза" приютил спасенную весной пуму

Филиал Московского зоопарка в Великом Устюге приютил изъятую у контрабандистов пуму, сообщили в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:02

2022-08-19T10:02

2022-08-19T10:02

дед мороз

светлана акулова

великий устюг

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Филиал Московского зоопарка в Великом Устюге приютил изъятую у контрабандистов пуму, сообщили в пресс-службе зоопарка."По многочисленным просьбам жителей Великого Устюга, коллекция "Зоосада в вотчине Деда Мороза" пополнилась. Сейчас каждого посетителя основной экспозиции Зоосада первой встречает пума. 17 августа к нам прибыла пума, которая была спасена этой весной в Волгограде", - заявили в пресс-службе.Там напомнили, что 17 марта волгоградские полицейские обнаружили в "Газели" несколько экзотических животных, измотанных длительной дорогой, недоеданием и теснотой клеток, в которых они содержались. Документов на животных у водителя не оказалось, и они были конфискованы. По решению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, пума была передана в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге."Сотрудники Зоосада тщательно готовились к приезду нового жителя, подготовили вольер, который будет комфортен и безопасен для проживания хищницы. Сейчас пума находится под пристальным наблюдением специалистов Зоосада, которые следят за ее состоянием, режимом питания, адаптацией на новой территории", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводят в пресс-службе.

https://ria.ru/20220317/zhivotnye-1778728811.html

великий устюг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дед мороз, светлана акулова, великий устюг, московский зоопарк, общество