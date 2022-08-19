"Зоосад в вотчине Деда Мороза" приютил спасенную весной пуму
Филиал Московского зоопарка в Великом Устюге приютил изъятую у контрабандистов пуму
© Филиал Московского зоопарка в городе Великий УстюгПума в филиале зоопарка в Великом Устюге
© Филиал Московского зоопарка в городе Великий Устюг
Пума в филиале зоопарка в Великом Устюге
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Филиал Московского зоопарка в Великом Устюге приютил изъятую у контрабандистов пуму, сообщили в пресс-службе зоопарка.
"По многочисленным просьбам жителей Великого Устюга, коллекция "Зоосада в вотчине Деда Мороза" пополнилась. Сейчас каждого посетителя основной экспозиции Зоосада первой встречает пума. 17 августа к нам прибыла пума, которая была спасена этой весной в Волгограде", - заявили в пресс-службе.
Там напомнили, что 17 марта волгоградские полицейские обнаружили в "Газели" несколько экзотических животных, измотанных длительной дорогой, недоеданием и теснотой клеток, в которых они содержались. Документов на животных у водителя не оказалось, и они были конфискованы. По решению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, пума была передана в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге.
"Сотрудники Зоосада тщательно готовились к приезду нового жителя, подготовили вольер, который будет комфортен и безопасен для проживания хищницы. Сейчас пума находится под пристальным наблюдением специалистов Зоосада, которые следят за ее состоянием, режимом питания, адаптацией на новой территории", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводят в пресс-службе.