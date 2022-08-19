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Эксперты ПСБ на "Армии-2022" рассказали об эффективном управлении финансами

Эксперты ПСБ на "Армии-2022" рассказали об эффективном управлении финансами - РИА Новости, 19.08.2022

Эксперты ПСБ на "Армии-2022" рассказали об эффективном управлении финансами

Группа ПСБ в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" провела круглый стол, посвященный вопросам финансового благополучия военнослужащих,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:47

2022-08-19T10:47

2022-08-19T10:47

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Группа ПСБ в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" провела круглый стол, посвященный вопросам финансового благополучия военнослужащих, сообщает пресс-служба банка.В мероприятии приняли участие представители Минобороны России, Совфеда, Минэкономразвития и экспертное сообщество. Спикерами выступили директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев и генеральный директор УК ПСБ Андрей Бершадский.Эксперты ПСБ поделились взглядом на будущее фондового рынка, обсудили финансовый инструментарий для эффективного управления сбережениями и личного финансового планирования военнослужащих, а также рассказали об инвестиционных возможностях в условиях санкционных ограничений, уделив особое внимание финансовым инструментам для государственных служащих и военных."Обеспечение финансового благополучия – вопрос крайне важный, особенно в условиях меняющейся ситуации в экономике. Мы видим, что клиенты начинают все больше интересоваться вопросами финансового планирования и формирования сбережений, в том числе возможностями фондового рынка. И тут возникает потребность в дополнительной профессиональной экспертизе, в особенности, когда речь идет об инвестиционных продуктах для военных и государственных служащих, для которых законодательством установлен ряд ограничений при инвестировании. Одна из миссий ПСБ как опорного банка ОПК - формирование финансового благополучия сотрудников ОПК и военнослужащих. И круглый стол, организованный нами, в первую очередь стал дискуссионной площадкой, где мы обсудили финансовые продукты и возможности ПСБ для реализации финансовых планов военнослужащих и сотрудников оборонного комплекса страны", - сказал Жоголев.По мнению Бершадского, устойчивый рост благосостояния клиентов может быть достигнут через повышение финансовой грамотности и формирование культуры инвестирования."Долгосрочный и устойчивый рост благосостояния клиентов может быть достигнут через повышение финансовой грамотности и формирование культуры инвестирования, когда к ставшими привычными инструментам сбережений – классическим вкладам в банке – добавляется инвестиционная составляющая в виде продуктов, предлагающих доступ к инструментам финансовых рынков. Наиболее эффективно это реализуется с помощью надежного и профессионального партнера – крупной финансовой группы, какой является ПСБ. Российский рынок, несмотря на санкционное давление, предоставляет перспективные инвестиционные идеи. На круглом столе мы представили ряд актуальных решений, с особенным фокусом на продукты для государственных служащих", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220817/psb-1810236337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, промсвязьбанк, псб (банк псб)