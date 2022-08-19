https://ria.ru/20220819/proverki-1810850558.html

МЧС не будет проверять в 2023 году аккредитованные в России IT-компании

МЧС не будет проверять в 2023 году аккредитованные в России IT-компании - РИА Новости, 19.08.2022

МЧС не будет проверять в 2023 году аккредитованные в России IT-компании

МЧС России в 2023 году исключит из плана проверок IT-компании, имеющие аккредитацию в соответствующем реестре, сообщил замдиректора департамента надзорной... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T18:14

2022-08-19T18:14

2022-08-19T18:14

it-компании

россия

максут шадаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

общество

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 19 авг - РИА Новости. МЧС России в 2023 году исключит из плана проверок IT-компании, имеющие аккредитацию в соответствующем реестре, сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов на сессии Международного пожарно-спасательного конгресса."Мы говорим о том, что по 336 постановлению правительства IT-компании исключаются из механизма контрольно-надзорных мероприятий на 2023 год. То есть, это те компании, которые официально аккредитованы и находятся в реестре", - сказал Воронов.По его словам, в планы проверок МЧС будут включаться лишь объекты, отнесенные к чрезвычайно высокому и высокому риску."Самое важное для нас, что все бюджетные организации, к которым относятся школы, детские сады, в планы не будут включаться. На них будут переориентированы только профилактические визиты. Только профилактика", - добавил Воронов.Он добавил, что инспекторы также будут ориентированы на вынесение предостережений.Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство рассчитывает ввести новые правила аккредитации IT-компаний до середины сентября, подтверждать ее нужно будет раз в год.В сентябре 2021 года из реестра вычеркнули около 1,6 тысячи организаций, а 1 августа объявили об исключении еще более 400 компаний, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной. Всего сейчас в реестре более 27 тысяч организаций.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, для них установлена нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва в армию, а также могут оформить льготную ипотеку.

https://ria.ru/20220818/it-kompanii-1810441138.html

https://ria.ru/20220809/naem-1808201687.html

https://ria.ru/20220815/mintsifry-1809820477.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

it-компании, россия, максут шадаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество