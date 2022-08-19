Рейтинг@Mail.ru
МЧС не будет проверять в 2023 году аккредитованные в России IT-компании - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/proverki-1810850558.html
МЧС не будет проверять в 2023 году аккредитованные в России IT-компании
МЧС не будет проверять в 2023 году аккредитованные в России IT-компании - РИА Новости, 19.08.2022
МЧС не будет проверять в 2023 году аккредитованные в России IT-компании
МЧС России в 2023 году исключит из плана проверок IT-компании, имеющие аккредитацию в соответствующем реестре, сообщил замдиректора департамента надзорной... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T18:14
2022-08-19T18:14
it-компании
россия
максут шадаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749404675_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4254301bf2333f470d40fc5858402c2d.jpg
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 19 авг - РИА Новости. МЧС России в 2023 году исключит из плана проверок IT-компании, имеющие аккредитацию в соответствующем реестре, сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов на сессии Международного пожарно-спасательного конгресса."Мы говорим о том, что по 336 постановлению правительства IT-компании исключаются из механизма контрольно-надзорных мероприятий на 2023 год. То есть, это те компании, которые официально аккредитованы и находятся в реестре", - сказал Воронов.По его словам, в планы проверок МЧС будут включаться лишь объекты, отнесенные к чрезвычайно высокому и высокому риску."Самое важное для нас, что все бюджетные организации, к которым относятся школы, детские сады, в планы не будут включаться. На них будут переориентированы только профилактические визиты. Только профилактика", - добавил Воронов.Он добавил, что инспекторы также будут ориентированы на вынесение предостережений.Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство рассчитывает ввести новые правила аккредитации IT-компаний до середины сентября, подтверждать ее нужно будет раз в год.В сентябре 2021 года из реестра вычеркнули около 1,6 тысячи организаций, а 1 августа объявили об исключении еще более 400 компаний, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной. Всего сейчас в реестре более 27 тысяч организаций.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, для них установлена нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва в армию, а также могут оформить льготную ипотеку.
https://ria.ru/20220818/it-kompanii-1810441138.html
https://ria.ru/20220809/naem-1808201687.html
https://ria.ru/20220815/mintsifry-1809820477.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749404675_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_c6497ad1badf8deac17507f7c4304cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
it-компании, россия, максут шадаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество
IT-компании, Россия, Максут Шадаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии, Общество
18:14 19.08.2022
 
МЧС не будет проверять в 2023 году аккредитованные в России IT-компании

МЧС в 2023 году исключит из плана проверок IT-компании, аккредитованные в России

© Depositphotos / skat_36Ноутбуки
Ноутбуки - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Depositphotos / skat_36
Ноутбуки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 19 авг - РИА Новости. МЧС России в 2023 году исключит из плана проверок IT-компании, имеющие аккредитацию в соответствующем реестре, сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов на сессии Международного пожарно-спасательного конгресса.
"Мы говорим о том, что по 336 постановлению правительства IT-компании исключаются из механизма контрольно-надзорных мероприятий на 2023 год. То есть, это те компании, которые официально аккредитованы и находятся в реестре", - сказал Воронов.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 13:18
Минцифры предложило упростить получение льготных кредитов для IT-компаний
По его словам, в планы проверок МЧС будут включаться лишь объекты, отнесенные к чрезвычайно высокому и высокому риску.
"Самое важное для нас, что все бюджетные организации, к которым относятся школы, детские сады, в планы не будут включаться. На них будут переориентированы только профилактические визиты. Только профилактика", - добавил Воронов.
Он добавил, что инспекторы также будут ориентированы на вынесение предостережений.
Молодые люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 05:48
В России возобновился активный наем IT-специалистов, показало исследование
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство рассчитывает ввести новые правила аккредитации IT-компаний до середины сентября, подтверждать ее нужно будет раз в год.
В сентябре 2021 года из реестра вычеркнули около 1,6 тысячи организаций, а 1 августа объявили об исключении еще более 400 компаний, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной. Всего сейчас в реестре более 27 тысяч организаций.
Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, для них установлена нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва в армию, а также могут оформить льготную ипотеку.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 18:51
Минцифры хочет продлить перевод государственных IT-систем в "Гособлако"
 
IT-компанииРоссияМаксут ШадаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала