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Культурные площадки Москвы подготовили мероприятия ко Дню флага России - РИА Новости, 19.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220819/prazdnik-1810729930.html
Культурные площадки Москвы подготовили мероприятия ко Дню флага России
Культурные площадки Москвы подготовили мероприятия ко Дню флага России - РИА Новости, 19.08.2022
Культурные площадки Москвы подготовили мероприятия ко Дню флага России
Культурные площадки Москвы приготовили более 60 мероприятий ко Дню флага России, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:40
2022-08-19T13:40
культура
новости культуры
наталья сергунина
сергей эйзенштейн
москва
россия
москино
день государственного флага россии
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Культурные площадки Москвы приготовили более 60 мероприятий ко Дню флага России, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы."Свою программу представят парки, музеи, библиотеки, культурные центры, городские кинотеатры и ВДНХ. Они приглашают посмотреть исторические фильмы, выступления творческих коллективов, побывать на тематических выставках, послушать лекции по истории нашей страны и узнать о достижениях выдающихся соотечественников", — говорит заммэра Москвы Наталья Сергунина.Праздничные мероприятия в библиотеках начинаются 19 августа. Там подготовили интеллектуальные викторины и лекции, посвященные истории государственного символа. Также горожан приглашают на выставку посмотреть портреты знаменитых деятелей отечественной науки и искусства."В честь Дня Государственного флага России в культурных центрах столицы пройдут праздничные концерты местных творческих коллективов. Для посетителей исполнят эстрадные хиты, покажут театральные и танцевальные номера", — говорится в сообщении.Много мероприятий запланировано на ВДНХ. Так, 21 августа в музее славянской письменности "Слово" на ВДНХ пройдет экскурсия "Знамя в историях и лицах". В этот же день в центре "Космонавтики и авиации" состоится лекция "История отечественной космонавтики". 22 августа в честь праздника территорию ВДНХ украсят российскими флагами, волонтеры будут раздавать флажки и ленточки в цветах триколора и флаеры с историей флага России. Вечером на выводном круге ВДНХ организаторы фестиваля "Спасская башня" покажут праздничную программу Центра национальных конных традиций. Гостей ждут выступления всадников Кремлевской школы верховой езды.Праздничный пленэр по созданию пейзажа в технике пастельной живописи пройдет в саду "Эрмитаж". В Воронцовском парке запланирован фолк-концерт. Территория Гончаровского парка превратится в арт-пространство, в шахматной беседке пройдут уроки по аппликации и каллиграфии, рядом со сценой развернется зона интеллектуальных мастер-классов. На главной сцене парка "Фили" в праздничный день выступит дуэт "Свои", а также группа Boom Brass Band, музыканты которой играют на духовых инструментах. На главной сцене "Ракушка" сада имени Баумана запланирована музыкальная программа "Из России с любовью"."Сеть кинотеатров "Москино" приглашает посмотреть на больших экранах классику советского кинематографа. 22 августа в 12.30 в кинотеатре "Салют" покажут ленту "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974). В этот же день в 15.30 в кинотеатре "Тула" состоится показ легендарной картины режиссера Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин" (1925)... А в кинотеатре "Молодежный" 22 августа в 15.30 можно будет увидеть черно-белую комедию режиссера Виталия Мельникова "Начальник Чукотки" (1966)", — говорится в публикации.Посетить сеансы можно бесплатно. День флага Российской Федерации отмечается 22 августа.
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Елена Громова
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новости культуры, наталья сергунина, сергей эйзенштейн, москва, россия, москино, день государственного флага россии, куда сходить
Культура, Новости культуры, Наталья Сергунина, Сергей Эйзенштейн, Москва, Россия, Москино, День Государственного флага России, куда сходить
13:40 19.08.2022
 
Культурные площадки Москвы подготовили мероприятия ко Дню флага России

Культурные площадки Москвы приготовили более 60 мероприятий ко Дню флага России

© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Культурные площадки Москвы приготовили более 60 мероприятий ко Дню флага России, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Свою программу представят парки, музеи, библиотеки, культурные центры, городские кинотеатры и ВДНХ. Они приглашают посмотреть исторические фильмы, выступления творческих коллективов, побывать на тематических выставках, послушать лекции по истории нашей страны и узнать о достижениях выдающихся соотечественников", — говорит заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Праздничные мероприятия в библиотеках начинаются 19 августа. Там подготовили интеллектуальные викторины и лекции, посвященные истории государственного символа. Также горожан приглашают на выставку посмотреть портреты знаменитых деятелей отечественной науки и искусства.
"В честь Дня Государственного флага России в культурных центрах столицы пройдут праздничные концерты местных творческих коллективов. Для посетителей исполнят эстрадные хиты, покажут театральные и танцевальные номера", — говорится в сообщении.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСезон катания на лодках открылся на ВДНХ
Сезон катания на лодках открылся на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Сезон катания на лодках открылся на ВДНХ
Много мероприятий запланировано на ВДНХ. Так, 21 августа в музее славянской письменности "Слово" на ВДНХ пройдет экскурсия "Знамя в историях и лицах". В этот же день в центре "Космонавтики и авиации" состоится лекция "История отечественной космонавтики". 22 августа в честь праздника территорию ВДНХ украсят российскими флагами, волонтеры будут раздавать флажки и ленточки в цветах триколора и флаеры с историей флага России.
Вечером на выводном круге ВДНХ организаторы фестиваля "Спасская башня" покажут праздничную программу Центра национальных конных традиций. Гостей ждут выступления всадников Кремлевской школы верховой езды.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПарк-усадьба "Воронцово" в Москве
Парк-усадьба Воронцово в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Парк-усадьба "Воронцово" в Москве
Праздничный пленэр по созданию пейзажа в технике пастельной живописи пройдет в саду "Эрмитаж". В Воронцовском парке запланирован фолк-концерт. Территория Гончаровского парка превратится в арт-пространство, в шахматной беседке пройдут уроки по аппликации и каллиграфии, рядом со сценой развернется зона интеллектуальных мастер-классов. На главной сцене парка "Фили" в праздничный день выступит дуэт "Свои", а также группа Boom Brass Band, музыканты которой играют на духовых инструментах. На главной сцене "Ракушка" сада имени Баумана запланирована музыкальная программа "Из России с любовью".
"Сеть кинотеатров "Москино" приглашает посмотреть на больших экранах классику советского кинематографа. 22 августа в 12.30 в кинотеатре "Салют" покажут ленту "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974). В этот же день в 15.30 в кинотеатре "Тула" состоится показ легендарной картины режиссера Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин" (1925)... А в кинотеатре "Молодежный" 22 августа в 15.30 можно будет увидеть черно-белую комедию режиссера Виталия Мельникова "Начальник Чукотки" (1966)", — говорится в публикации.
Посетить сеансы можно бесплатно.
День флага Российской Федерации отмечается 22 августа.
Сад Эрмитаж - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 18:25Культура
"Театральный марш" пройдет в московском саду "Эрмитаж" в сентябре
 
КультураНовости культурыНаталья СергунинаСергей ЭйзенштейнМоскваРоссияМоскиноДень Государственного флага Россиикуда сходить
 
 
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