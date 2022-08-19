https://ria.ru/20220819/prava-1810745714.html
В Госдуму внесли проект о получении принудительной лицензии авторских прав
В Госдуму внесли проект о получении принудительной лицензии авторских прав - РИА Новости, 19.08.2022
В Госдуму внесли проект о получении принудительной лицензии авторских прав
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") внес в ГД законопроект, предлагающий введение в РФ механизма получения принудительной... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:54
2022-08-19T13:54
2022-08-19T14:37
россия
госдума рф
общество
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") внес в ГД законопроект, предлагающий введение в РФ механизма получения принудительной лицензии авторских и смежных прав на ставшие недоступными в стране фильмы, программы, книги и другие объекты таких прав, проект доступен в электронной думской базе.Как отмечает автор в пояснительной записке, "злоупотребление исключительным правом" уже повлекло убытки для бизнеса в России, пострадали кинотеатры, цифровые платформы, учреждения культуры, которые создавали новые произведения на основе работ зарубежных авторов."Для предотвращения подобных рисков и угроз, создания возможностей выравнивания ситуации - как в части доступа граждан к научным, культурным ценностям, так и сохранения института интеллектуальной собственности в стране, законопроект вводит возможности использования принудительных лицензий в отношении объектов авторских и смежных прав", - указывается в проекте.Условием получения такой лицензии является то, что объект авторских и смежных прав стал полностью недоступен на рынке и правообладатель отказал в предоставлении лицензии лицу, которое выразило желание использовать объект на рыночных условиях, добавляется там.Отмечается, что возможность получения принудительной лицензии предусмотрена только в отношении правообладателей из недружественных РФ стран или лиц, находящихся под их влиянием.Кузнецов подчеркивает, что проект предлагает два правовых подхода. В первом случае пользователь может получить принудительную лицензию на ранее согласованных с правообладателем условиях, если иностранный правообладатель или его представитель в РФ необоснованно расторг лицензионный договор."Второй подход применяется в отношении объектов авторского и смежного права, которые ранее не использовались на территории Российской Федерации. В этом случае лицензию в судебном порядке может получить любая организация по управлению правами на коллективной основе", - добавляет автор.
https://ria.ru/20220818/kinopoisk-1810406923.html
https://ria.ru/20220426/kino-1785514574.html
https://ria.ru/20220512/poterya-1788134745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество, партия "справедливая россия - за правду", новости культуры, кино и сериалы
Россия, Госдума РФ, Общество, Партия "Справедливая Россия - за правду", Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
13:54 19.08.2022 (обновлено: 14:37 19.08.2022)
В Госдуму внесли проект о получении принудительной лицензии авторских прав
В ГД внесли проект о механизме получения принудительной лицензии авторских прав на фильмы
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") внес в ГД законопроект
, предлагающий введение в РФ механизма получения принудительной лицензии авторских и смежных прав на ставшие недоступными в стране фильмы, программы, книги и другие объекты таких прав, проект доступен в электронной думской базе.
Как отмечает автор в пояснительной записке, "злоупотребление исключительным правом" уже повлекло убытки для бизнеса в России
, пострадали кинотеатры, цифровые платформы, учреждения культуры, которые создавали новые произведения на основе работ зарубежных авторов.
"Для предотвращения подобных рисков и угроз, создания возможностей выравнивания ситуации - как в части доступа граждан к научным, культурным ценностям, так и сохранения института интеллектуальной собственности в стране, законопроект вводит возможности использования принудительных лицензий в отношении объектов авторских и смежных прав", - указывается в проекте.
Условием получения такой лицензии является то, что объект авторских и смежных прав стал полностью недоступен на рынке и правообладатель отказал в предоставлении лицензии лицу, которое выразило желание использовать объект на рыночных условиях, добавляется там.
Отмечается, что возможность получения принудительной лицензии предусмотрена только в отношении правообладателей из недружественных РФ стран или лиц, находящихся под их влиянием.
Кузнецов подчеркивает, что проект предлагает два правовых подхода. В первом случае пользователь может получить принудительную лицензию на ранее согласованных с правообладателем условиях, если иностранный правообладатель или его представитель в РФ необоснованно расторг лицензионный договор.
"Второй подход применяется в отношении объектов авторского и смежного права, которые ранее не использовались на территории Российской Федерации. В этом случае лицензию в судебном порядке может получить любая организация по управлению правами на коллективной основе", - добавляет автор.