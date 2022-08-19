https://ria.ru/20220819/pozhar-1810742071.html

В Махачкале загорелась крыша торгового здания

В Махачкале загорелась крыша торгового здания - РИА Новости, 19.08.2022

В Махачкале загорелась крыша торгового здания

Кровля мансардного этажа торгового здания горит на 250 "квадратах" в Махачкале, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:46

2022-08-19T13:46

2022-08-19T13:46

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 19 авг - РИА Новости. Кровля мансардного этажа торгового здания горит на 250 "квадратах" в Махачкале, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану."В 11:17 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в пристройке к торговому зданию в городе Махачкале, по улице Каммаева, 13. По уточненной информации, горением охвачена кровля мансардного этажа 5-этажного здания на площади 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.В тушении задействованы 7 единиц техники от МЧС.По предварительной информации, пострадавших нет.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика дагестан, россия