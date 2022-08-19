https://ria.ru/20220819/pozhar-1810742071.html
В Махачкале загорелась крыша торгового здания
В Махачкале загорелась крыша торгового здания - РИА Новости, 19.08.2022
В Махачкале загорелась крыша торгового здания
Кровля мансардного этажа торгового здания горит на 250 "квадратах" в Махачкале, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:46
2022-08-19T13:46
2022-08-19T13:46
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
республика дагестан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155721/14/1557211425_0:136:3399:2048_1920x0_80_0_0_cded6d899fd53b76303618d7a1079d03.jpg
МАХАЧКАЛА, 19 авг - РИА Новости. Кровля мансардного этажа торгового здания горит на 250 "квадратах" в Махачкале, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану."В 11:17 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в пристройке к торговому зданию в городе Махачкале, по улице Каммаева, 13. По уточненной информации, горением охвачена кровля мансардного этажа 5-этажного здания на площади 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.В тушении задействованы 7 единиц техники от МЧС.По предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220819/sklad-1810670255.html
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155721/14/1557211425_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_05fb45ad10281ed79d8a547d1b2029ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика дагестан, россия
Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Дагестан, Россия
В Махачкале загорелась крыша торгового здания
В Махачкале загорелась кровля торгового здания на площади 250 квадратных метров