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В Махачкале загорелась крыша торгового здания - РИА Новости, 19.08.2022
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В Махачкале загорелась крыша торгового здания
В Махачкале загорелась крыша торгового здания - РИА Новости, 19.08.2022
В Махачкале загорелась крыша торгового здания
Кровля мансардного этажа торгового здания горит на 250 "квадратах" в Махачкале, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:46
2022-08-19T13:46
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 19 авг - РИА Новости. Кровля мансардного этажа торгового здания горит на 250 "квадратах" в Махачкале, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану."В 11:17 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в пристройке к торговому зданию в городе Махачкале, по улице Каммаева, 13. По уточненной информации, горением охвачена кровля мансардного этажа 5-этажного здания на площади 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.В тушении задействованы 7 единиц техники от МЧС.По предварительной информации, пострадавших нет.
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махачкала
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махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика дагестан, россия
Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Дагестан, Россия
13:46 19.08.2022
 
В Махачкале загорелась крыша торгового здания

В Махачкале загорелась кровля торгового здания на площади 250 квадратных метров

© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Даниил Сидоров
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МАХАЧКАЛА, 19 авг - РИА Новости. Кровля мансардного этажа торгового здания горит на 250 "квадратах" в Махачкале, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану.
"В 11:17 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в пристройке к торговому зданию в городе Махачкале, по улице Каммаева, 13. По уточненной информации, горением охвачена кровля мансардного этажа 5-этажного здания на площади 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В тушении задействованы 7 единиц техники от МЧС.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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МахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссия
 
 
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