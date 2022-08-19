Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в Нижегородской области выросла до 3,8 тысячи гектаров - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/pozhar-1810664234.html
Площадь пожара в Нижегородской области выросла до 3,8 тысячи гектаров
Площадь пожара в Нижегородской области выросла до 3,8 тысячи гектаров - РИА Новости, 19.08.2022
Площадь пожара в Нижегородской области выросла до 3,8 тысячи гектаров
Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась на 500 гектаров – до 3,8 тысячи гектаров, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана". РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:36
2022-08-19T10:55
пожары
природные пожары в россии
нижегородская область
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810462283_322:1027:2136:2047_1920x0_80_0_0_a818fff42a63b59c70e2076314be121e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась на 500 гектаров – до 3,8 тысячи гектаров, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".Ранее сообщалось, что 18 августа площадь пожара в Воротынском районе в Михайловском и Разнежском участковых лесничествах составила 3 300 гектаров."По данным на 00.00 19 августа… пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 3 800 га (Нижегородская область)", - говорится в сообщении.Лесной пожар возник на территории горельников (лесная территория с древостоем, погибшим от пожара) 2010 года в Воротынском районе на площади 110 гектаров. Днем 16 августа площадь пожара увеличилась до 2,8 тысячи гектаров, пожар перекинулся на территорию Юринского района Марий Эл, где огонь распространился на площади около 300 гектаров.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел режим чрезвычайной ситуации в Воротынском городском округе, с 19 августа на территории всего региона запрещено посещение лесов. Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения пожароопасной обстановки.
https://ria.ru/20220818/pozhary-1810596075.html
https://ria.ru/20220819/pozhar-1810661447.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810462283_239:586:2188:2047_1920x0_80_0_0_6b0eb130b8fabc464638ff8b429dedd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пожары, природные пожары в россии, нижегородская область, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожары, Природные пожары в России, Нижегородская область, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:36 19.08.2022 (обновлено: 10:55 19.08.2022)
 
Площадь пожара в Нижегородской области выросла до 3,8 тысячи гектаров

Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась до 3,8 тысячи гектаров

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров
Учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась на 500 гектаров – до 3,8 тысячи гектаров, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".
Ранее сообщалось, что 18 августа площадь пожара в Воротынском районе в Михайловском и Разнежском участковых лесничествах составила 3 300 гектаров.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 20:07
МЧС возбудило уголовное дело после пожара в Рязанской области
"По данным на 00.00 19 августа… пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 3 800 га (Нижегородская область)", - говорится в сообщении.
Лесной пожар возник на территории горельников (лесная территория с древостоем, погибшим от пожара) 2010 года в Воротынском районе на площади 110 гектаров. Днем 16 августа площадь пожара увеличилась до 2,8 тысячи гектаров, пожар перекинулся на территорию Юринского района Марий Эл, где огонь распространился на площади около 300 гектаров.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел режим чрезвычайной ситуации в Воротынском городском округе, с 19 августа на территории всего региона запрещено посещение лесов. Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения пожароопасной обстановки.
Тушение природных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 10:28
В МЧС назвали ситуацию с крупным пожаром в Рязанской области сложной
 
пожарыПриродные пожары в РоссииНижегородская областьПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала