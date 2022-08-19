https://ria.ru/20220819/pozhar-1810664234.html

Площадь пожара в Нижегородской области выросла до 3,8 тысячи гектаров

Площадь пожара в Нижегородской области выросла до 3,8 тысячи гектаров - РИА Новости, 19.08.2022

Площадь пожара в Нижегородской области выросла до 3,8 тысячи гектаров

Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась на 500 гектаров – до 3,8 тысячи гектаров, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана". РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:36

2022-08-19T10:36

2022-08-19T10:55

пожары

природные пожары в россии

нижегородская область

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась на 500 гектаров – до 3,8 тысячи гектаров, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".Ранее сообщалось, что 18 августа площадь пожара в Воротынском районе в Михайловском и Разнежском участковых лесничествах составила 3 300 гектаров."По данным на 00.00 19 августа… пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 3 800 га (Нижегородская область)", - говорится в сообщении.Лесной пожар возник на территории горельников (лесная территория с древостоем, погибшим от пожара) 2010 года в Воротынском районе на площади 110 гектаров. Днем 16 августа площадь пожара увеличилась до 2,8 тысячи гектаров, пожар перекинулся на территорию Юринского района Марий Эл, где огонь распространился на площади около 300 гектаров.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел режим чрезвычайной ситуации в Воротынском городском округе, с 19 августа на территории всего региона запрещено посещение лесов. Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения пожароопасной обстановки.

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810596075.html

https://ria.ru/20220819/pozhar-1810661447.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, нижегородская область, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)