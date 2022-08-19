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Эксперт объяснил требования политиков в ФРГ запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 19.08.2022
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Эксперт объяснил требования политиков в ФРГ запустить "Северный поток — 2"
Эксперт объяснил требования политиков в ФРГ запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 19.08.2022
Эксперт объяснил требования политиков в ФРГ запустить "Северный поток — 2"
Требования немецких политиков о запуске "Северного потока — 2" - это попытка избежать социального взрыва в ФРГ, прекращение поставок российского газа может... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:00
2022-08-19T14:33
северный поток — 2
германия
россия
экономика
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Требования немецких политиков о запуске "Северного потока — 2" - это попытка избежать социального взрыва в ФРГ, прекращение поставок российского газа может привести к коллапсу промышленности замой, заявил РИА Новости политолог Александр Рар, комментируя актуальные заявления вице-президента бундестага ФРГ Вольфганга Кубики и главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста.Один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики высказался в пятницу за использование газопровода "Северный поток — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые")."Северный поток — 2" заполнен техническим газом. Никто этот газ пока не трогает. Немецкие эксперты говорят, что, если запустить эти объемы газа в Германию, то можно немцам обеспечить надежную зиму. Но политики этого по моральным соображением делать не хотят, дескать, отменять собственные санкции - это было бы поражением перед Россией и нож в спину Украине. Но время бежит, до начала отопительного сезона остались недели - а правительство боится, что если оставить страну без достаточного количества топлива, это может спровоцировать социальные взрывы", - считает Рар."Не проще было бы сделать исключение, как требуют Эрнст и Кубики, и использовать хоть раз построенную трубу СП-2 для полномасштабного решения проблемы с топливом?", - добавил эксперт, подчеркнув, что "если Россия не будет поставлять газ, то зимой может остановиться немецкая промышленность, которая работает на электричестве, производимом на основе газа".По словам эксперта, вопрос в настоящее время идет не только о прямых интересах немецкой экономики, а о всеобщей "возможной нехватке газа в Германии зимой". Хотя правительство канцлера Олафа Шольца "делает все, чтобы обеспечить надежность" поставок газа, "судорожно закупает громадные объёмы СПГ в Америке, надеется на поставки из Норвегии, вновь запускает тепловые станции на угле, полагается на атомные электростанции" - но "всего этого недостаточно, чтобы заменить российский газ", заявил Рар.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
https://ria.ru/20220819/gaz-1810686187.html
https://ria.ru/20220819/sanktsii-1810660627.html
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северный поток — 2, германия, россия, экономика
Северный поток — 2, Германия, Россия, Экономика
14:00 19.08.2022 (обновлено: 14:33 19.08.2022)
 
Эксперт объяснил требования политиков в ФРГ запустить "Северный поток — 2"

Эксперт Рар: в ФРГ требуют запуск "Северного потока — 2", чтобы уйти от коллапса экономики

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtНанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2"
Нанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Нанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2". Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Требования немецких политиков о запуске "Северного потока — 2" - это попытка избежать социального взрыва в ФРГ, прекращение поставок российского газа может привести к коллапсу промышленности замой, заявил РИА Новости политолог Александр Рар, комментируя актуальные заявления вице-президента бундестага ФРГ Вольфганга Кубики и главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста.
Один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики высказался в пятницу за использование газопровода "Северный поток — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые").
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"Северный поток — 2" заполнен техническим газом. Никто этот газ пока не трогает. Немецкие эксперты говорят, что, если запустить эти объемы газа в Германию, то можно немцам обеспечить надежную зиму. Но политики этого по моральным соображением делать не хотят, дескать, отменять собственные санкции - это было бы поражением перед Россией и нож в спину Украине. Но время бежит, до начала отопительного сезона остались недели - а правительство боится, что если оставить страну без достаточного количества топлива, это может спровоцировать социальные взрывы", - считает Рар.
"Не проще было бы сделать исключение, как требуют Эрнст и Кубики, и использовать хоть раз построенную трубу СП-2 для полномасштабного решения проблемы с топливом?", - добавил эксперт, подчеркнув, что "если Россия не будет поставлять газ, то зимой может остановиться немецкая промышленность, которая работает на электричестве, производимом на основе газа".
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По словам эксперта, вопрос в настоящее время идет не только о прямых интересах немецкой экономики, а о всеобщей "возможной нехватке газа в Германии зимой". Хотя правительство канцлера Олафа Шольца "делает все, чтобы обеспечить надежность" поставок газа, "судорожно закупает громадные объёмы СПГ в Америке, надеется на поставки из Норвегии, вновь запускает тепловые станции на угле, полагается на атомные электростанции" - но "всего этого недостаточно, чтобы заменить российский газ", заявил Рар.
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
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