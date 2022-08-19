https://ria.ru/20220819/potok-1810748876.html

Эксперт объяснил требования политиков в ФРГ запустить "Северный поток — 2"

Эксперт объяснил требования политиков в ФРГ запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 19.08.2022

Эксперт объяснил требования политиков в ФРГ запустить "Северный поток — 2"

Требования немецких политиков о запуске "Северного потока — 2" - это попытка избежать социального взрыва в ФРГ, прекращение поставок российского газа может... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:00

2022-08-19T14:00

2022-08-19T14:33

северный поток — 2

германия

россия

экономика

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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Требования немецких политиков о запуске "Северного потока — 2" - это попытка избежать социального взрыва в ФРГ, прекращение поставок российского газа может привести к коллапсу промышленности замой, заявил РИА Новости политолог Александр Рар, комментируя актуальные заявления вице-президента бундестага ФРГ Вольфганга Кубики и главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста.Один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики высказался в пятницу за использование газопровода "Северный поток — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые")."Северный поток — 2" заполнен техническим газом. Никто этот газ пока не трогает. Немецкие эксперты говорят, что, если запустить эти объемы газа в Германию, то можно немцам обеспечить надежную зиму. Но политики этого по моральным соображением делать не хотят, дескать, отменять собственные санкции - это было бы поражением перед Россией и нож в спину Украине. Но время бежит, до начала отопительного сезона остались недели - а правительство боится, что если оставить страну без достаточного количества топлива, это может спровоцировать социальные взрывы", - считает Рар."Не проще было бы сделать исключение, как требуют Эрнст и Кубики, и использовать хоть раз построенную трубу СП-2 для полномасштабного решения проблемы с топливом?", - добавил эксперт, подчеркнув, что "если Россия не будет поставлять газ, то зимой может остановиться немецкая промышленность, которая работает на электричестве, производимом на основе газа".По словам эксперта, вопрос в настоящее время идет не только о прямых интересах немецкой экономики, а о всеобщей "возможной нехватке газа в Германии зимой". Хотя правительство канцлера Олафа Шольца "делает все, чтобы обеспечить надежность" поставок газа, "судорожно закупает громадные объёмы СПГ в Америке, надеется на поставки из Норвегии, вновь запускает тепловые станции на угле, полагается на атомные электростанции" - но "всего этого недостаточно, чтобы заменить российский газ", заявил Рар.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

https://ria.ru/20220819/gaz-1810686187.html

https://ria.ru/20220819/sanktsii-1810660627.html

https://ria.ru/20220818/bumaga-1810363827.html

германия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

северный поток — 2, германия, россия, экономика