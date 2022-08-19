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Правительство ФРГ заявило, что запуск "Северного потока — 2" не обсуждается - РИА Новости, 19.08.2022
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Правительство ФРГ заявило, что запуск "Северного потока — 2" не обсуждается
Правительство ФРГ заявило, что запуск "Северного потока — 2" не обсуждается - РИА Новости, 19.08.2022
Правительство ФРГ заявило, что запуск "Северного потока — 2" не обсуждается
Возобновление проекта "Северный поток — 2" в настоящий момент не обсуждается, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:05
2022-08-19T13:07
германия
россия
северный поток — 2
в мире
вольфганг кубики
клаус эрнст
природный газ
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Возобновление проекта "Северный поток — 2" в настоящий момент не обсуждается, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер."Мы остановили процесс сертификации "Северного потока — 2" по известным причинам. Возобновление проекта в настоящее время не обсуждается", - сказал Бюхнер, комментируя по просьбе прессы предложения ряда политиков в Германии о возобновлении газового сотрудничества с Россией и запуске "Северного потока — 2"."Что касается вопрос о мощностях трубопровода, то канцлер (Олаф Шольц) высказался об этом еще 3 августа - есть достаточно мощностей у "Северного потока", нет никаких препятствий, чтобы выполнить все договоры России о поставках газа в Европу по этому трубопроводу, а также все еще работающему украинскому трубопроводу", - добавил Бюхнер.Один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики высказался в пятницу за использование газопровода "Северный поток — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые")."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
https://ria.ru/20220819/turbina-1810655782.html
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германия, россия, северный поток — 2, в мире, вольфганг кубики, клаус эрнст, природный газ
Германия, Россия, Северный поток — 2, В мире, Вольфганг Кубики, Клаус Эрнст, Природный газ
13:05 19.08.2022 (обновлено: 13:07 19.08.2022)
 
Правительство ФРГ заявило, что запуск "Северного потока — 2" не обсуждается

Правительство Германии заявило, что возобновление "Северного потока — 2" не обсуждается

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Возобновление проекта "Северный поток — 2" в настоящий момент не обсуждается, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
"Мы остановили процесс сертификации "Северного потока — 2" по известным причинам. Возобновление проекта в настоящее время не обсуждается", - сказал Бюхнер, комментируя по просьбе прессы предложения ряда политиков в Германии о возобновлении газового сотрудничества с Россией и запуске "Северного потока — 2".
Штаб-квартира компании Siemens в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 10:02
Siemens Energy предложила создать плейлист для ожидающей отправки турбины
"Что касается вопрос о мощностях трубопровода, то канцлер (Олаф Шольц) высказался об этом еще 3 августа - есть достаточно мощностей у "Северного потока", нет никаких препятствий, чтобы выполнить все договоры России о поставках газа в Европу по этому трубопроводу, а также все еще работающему украинскому трубопроводу", - добавил Бюхнер.
Один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики высказался в пятницу за использование газопровода "Северный поток — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые").
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 11:32
Берлускони предложил Италии отказаться от газа из России
 
ГерманияРоссияСеверный поток — 2В миреВольфганг КубикиКлаус ЭрнстПриродный газ
 
 
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