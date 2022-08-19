https://ria.ru/20220819/potok-1810724653.html

Правительство ФРГ заявило, что запуск "Северного потока — 2" не обсуждается

Правительство ФРГ заявило, что запуск "Северного потока — 2" не обсуждается - РИА Новости, 19.08.2022

Правительство ФРГ заявило, что запуск "Северного потока — 2" не обсуждается

Возобновление проекта "Северный поток — 2" в настоящий момент не обсуждается, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:05

2022-08-19T13:05

2022-08-19T13:07

германия

россия

северный поток — 2

в мире

вольфганг кубики

клаус эрнст

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_6faa01adb3737454674410305b5d42f6.jpg

БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Возобновление проекта "Северный поток — 2" в настоящий момент не обсуждается, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер."Мы остановили процесс сертификации "Северного потока — 2" по известным причинам. Возобновление проекта в настоящее время не обсуждается", - сказал Бюхнер, комментируя по просьбе прессы предложения ряда политиков в Германии о возобновлении газового сотрудничества с Россией и запуске "Северного потока — 2"."Что касается вопрос о мощностях трубопровода, то канцлер (Олаф Шольц) высказался об этом еще 3 августа - есть достаточно мощностей у "Северного потока", нет никаких препятствий, чтобы выполнить все договоры России о поставках газа в Европу по этому трубопроводу, а также все еще работающему украинскому трубопроводу", - добавил Бюхнер.Один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики высказался в пятницу за использование газопровода "Северный поток — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые")."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

https://ria.ru/20220819/turbina-1810655782.html

https://ria.ru/20220819/gaz-1810686187.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, россия, северный поток — 2, в мире, вольфганг кубики, клаус эрнст, природный газ