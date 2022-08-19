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Глава Минфина ФРГ назвал идею запуска "Северного потока — 2" неподходящей - РИА Новости, 19.08.2022
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Глава Минфина ФРГ назвал идею запуска "Северного потока — 2" неподходящей
Глава Минфина ФРГ назвал идею запуска "Северного потока — 2" неподходящей - РИА Новости, 19.08.2022
Глава Минфина ФРГ назвал идею запуска "Северного потока — 2" неподходящей
Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер считает "неподходящим" прозвучавшее в бундестаге предложение о запуске трубопровода "Северный поток — 2", заявила на брифинге РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:58
2022-08-19T13:20
в мире
германия
министерство финансов германии
россия
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер считает "неподходящим" прозвучавшее в бундестаге предложение о запуске трубопровода "Северный поток — 2", заявила на брифинге в Берлине представитель германского финансового ведомства.Один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики высказался в пятницу за использование "Северного потока — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые")."Министр считает это предложение неправильным и неподходящим", - заявила представитель минфина ФРГ, комментируя по просьбе прессы заявления ряда политиков страны о необходимости газового сотрудничества с Россией.Линднер возглавляет Свободную демократическую партию, которая входит в коалиционное правительство Германии по итогам выборов 2019 года. Кубики является его заместителем в партии и другом - в частности, он присутствовал на свадьбе Линднера, которая состоялась в июле в ФРГ.Представитель минфина ФРГ отказалась отвечать на вопрос, обсуждал ли министр с Кубики позицию по "Северному потоку — 2".
https://ria.ru/20220818/bumaga-1810363827.html
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в мире, германия, министерство финансов германии, россия, северный поток — 2
В мире, Германия, Министерство финансов Германии, Россия, Северный поток — 2
12:58 19.08.2022 (обновлено: 13:20 19.08.2022)
 
Глава Минфина ФРГ назвал идею запуска "Северного потока — 2" неподходящей

Глава Минфина ФРГ Линднер назвал предложение о запуске "Северного потока — 2" неподходящим

© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток 2"
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Рабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток 2". Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер считает "неподходящим" прозвучавшее в бундестаге предложение о запуске трубопровода "Северный поток — 2", заявила на брифинге в Берлине представитель германского финансового ведомства.
Один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики высказался в пятницу за использование "Северного потока — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые").
Германия - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 09:06
В Германии нашли способ отапливать дом при помощи туалетной бумаги
"Министр считает это предложение неправильным и неподходящим", - заявила представитель минфина ФРГ, комментируя по просьбе прессы заявления ряда политиков страны о необходимости газового сотрудничества с Россией.
Линднер возглавляет Свободную демократическую партию, которая входит в коалиционное правительство Германии по итогам выборов 2019 года. Кубики является его заместителем в партии и другом - в частности, он присутствовал на свадьбе Линднера, которая состоялась в июле в ФРГ.
Представитель минфина ФРГ отказалась отвечать на вопрос, обсуждал ли министр с Кубики позицию по "Северному потоку — 2".
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 11:32
Берлускони предложил Италии отказаться от газа из России
 
В миреГерманияМинистерство финансов ГерманииРоссияСеверный поток — 2
 
 
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