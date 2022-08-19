https://ria.ru/20220819/potok-1810720472.html

Глава Минфина ФРГ назвал идею запуска "Северного потока — 2" неподходящей

Глава Минфина ФРГ назвал идею запуска "Северного потока — 2" неподходящей - РИА Новости, 19.08.2022

Глава Минфина ФРГ назвал идею запуска "Северного потока — 2" неподходящей

Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер считает "неподходящим" прозвучавшее в бундестаге предложение о запуске трубопровода "Северный поток — 2", заявила на брифинге РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:58

2022-08-19T12:58

2022-08-19T13:20

в мире

германия

министерство финансов германии

россия

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер считает "неподходящим" прозвучавшее в бундестаге предложение о запуске трубопровода "Северный поток — 2", заявила на брифинге в Берлине представитель германского финансового ведомства.Один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики высказался в пятницу за использование "Северного потока — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые")."Министр считает это предложение неправильным и неподходящим", - заявила представитель минфина ФРГ, комментируя по просьбе прессы заявления ряда политиков страны о необходимости газового сотрудничества с Россией.Линднер возглавляет Свободную демократическую партию, которая входит в коалиционное правительство Германии по итогам выборов 2019 года. Кубики является его заместителем в партии и другом - в частности, он присутствовал на свадьбе Линднера, которая состоялась в июле в ФРГ.Представитель минфина ФРГ отказалась отвечать на вопрос, обсуждал ли министр с Кубики позицию по "Северному потоку — 2".

https://ria.ru/20220818/bumaga-1810363827.html

https://ria.ru/20220819/gaz-1810686187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, министерство финансов германии, россия, северный поток — 2