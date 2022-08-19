12:58 19.08.2022 (обновлено: 13:20 19.08.2022)
Глава Минфина ФРГ назвал идею запуска "Северного потока — 2" неподходящей
Глава Минфина ФРГ Линднер назвал предложение о запуске "Северного потока — 2" неподходящим
© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток 2"
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Рабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток 2". Архивное фото
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер считает "неподходящим" прозвучавшее в бундестаге предложение о запуске трубопровода "Северный поток — 2", заявила на брифинге в Берлине представитель германского финансового ведомства.
Один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики высказался в пятницу за использование "Северного потока — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые").
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"Министр считает это предложение неправильным и неподходящим", - заявила представитель минфина ФРГ, комментируя по просьбе прессы заявления ряда политиков страны о необходимости газового сотрудничества с Россией.
Линднер возглавляет Свободную демократическую партию, которая входит в коалиционное правительство Германии по итогам выборов 2019 года. Кубики является его заместителем в партии и другом - в частности, он присутствовал на свадьбе Линднера, которая состоялась в июле в ФРГ.
Представитель минфина ФРГ отказалась отвечать на вопрос, обсуждал ли министр с Кубики позицию по "Северному потоку — 2".