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Военная помощь США Украине при Байдене превысила десять миллиардов долларов - РИА Новости, 20.08.2022
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Военная помощь США Украине при Байдене превысила десять миллиардов долларов
Военная помощь США Украине при Байдене превысила десять миллиардов долларов - РИА Новости, 20.08.2022
Военная помощь США Украине при Байдене превысила десять миллиардов долларов
Общий объем военной помощи, выделенной Украине со стороны США при администрации президента Джо Байдена, превысил 10 миллиардов долларов, заявил в пятницу... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-19T23:48
2022-08-20T00:00
в мире
сша
энтони блинкен
джо байден
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Общий объем военной помощи, выделенной Украине со стороны США при администрации президента Джо Байдена, превысил 10 миллиардов долларов, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен.Заявление главы американской дипломатии приурочено к объявлению Вашингтоном очередного транша помощи Украине в сфере безопасности на сумму порядка 775 миллионов долларов.Госсекретарь отметил, что наряду с США порядка 50 стран из числа "союзников и партнеров" Вашингтона также оказывают Киеву помощь в сфере безопасности."США будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и вооружения. Данные вооружения тщательно выверены с тем, чтобы максимально повлиять на ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров", - добавил глава дипломатического ведомства США.Как заявила в пятницу на брифинге для журналистов высокопоставленная представительница Пентагона, США в рамках нового транша военной помощи намерены поставить Киеву разведывательные беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другие вооружения.Помимо этого, в Пентагоне объявили, что изучают возможности поставок Украине новых разновидностей вооружений, которые позволят "изменить ситуацию на поле боя" в южных и восточных частях страны.
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в мире, сша, энтони блинкен, джо байден, украина, министерство обороны сша, javelin (птрк)
В мире, США, Энтони Блинкен, Джо Байден, Украина, Министерство обороны США, Javelin (ПТРК)
23:48 19.08.2022 (обновлено: 00:00 20.08.2022)
 
Военная помощь США Украине при Байдене превысила десять миллиардов долларов

Общий объем военной помощи США Украине при Байдене превысил десять миллиардов долларов

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Общий объем военной помощи, выделенной Украине со стороны США при администрации президента Джо Байдена, превысил 10 миллиардов долларов, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен.
Заявление главы американской дипломатии приурочено к объявлению Вашингтоном очередного транша помощи Украине в сфере безопасности на сумму порядка 775 миллионов долларов.
"С учетом данного пакета помощи, общий объем военной поддержки для Украины с начала работы данной администрации составил примерно 10,6 миллиарда долларов", - сказал Блинкен, чьи слова приводит госдепартамент.
Госсекретарь отметил, что наряду с США порядка 50 стран из числа "союзников и партнеров" Вашингтона также оказывают Киеву помощь в сфере безопасности.
"США будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и вооружения. Данные вооружения тщательно выверены с тем, чтобы максимально повлиять на ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров", - добавил глава дипломатического ведомства США.
Как заявила в пятницу на брифинге для журналистов высокопоставленная представительница Пентагона, США в рамках нового транша военной помощи намерены поставить Киеву разведывательные беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другие вооружения.
Помимо этого, в Пентагоне объявили, что изучают возможности поставок Украине новых разновидностей вооружений, которые позволят "изменить ситуацию на поле боя" в южных и восточных частях страны.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 23:08Специальная военная операция на Украине
США намерены наращивать военную помощь Украине
 
В миреСШАЭнтони БлинкенДжо БайденУкраинаМинистерство обороны СШАJavelin (ПТРК)
 
 
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