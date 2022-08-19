23:48 19.08.2022 (обновлено: 00:00 20.08.2022)
Военная помощь США Украине при Байдене превысила десять миллиардов долларов
Общий объем военной помощи США Украине при Байдене превысил десять миллиардов долларов
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Общий объем военной помощи, выделенной Украине со стороны США при администрации президента Джо Байдена, превысил 10 миллиардов долларов, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен.
Заявление главы американской дипломатии приурочено к объявлению Вашингтоном очередного транша помощи Украине в сфере безопасности на сумму порядка 775 миллионов долларов.
"С учетом данного пакета помощи, общий объем военной поддержки для Украины с начала работы данной администрации составил примерно 10,6 миллиарда долларов", - сказал Блинкен, чьи слова приводит госдепартамент.
"США будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и вооружения. Данные вооружения тщательно выверены с тем, чтобы максимально повлиять на ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров", - добавил глава дипломатического ведомства США.
Как заявила в пятницу на брифинге для журналистов высокопоставленная представительница Пентагона, США в рамках нового транша военной помощи намерены поставить Киеву разведывательные беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другие вооружения.
Помимо этого, в Пентагоне объявили, что изучают возможности поставок Украине новых разновидностей вооружений, которые позволят "изменить ситуацию на поле боя" в южных и восточных частях страны.