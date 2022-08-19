https://ria.ru/20220819/pomosch-1810896048.html

Военная помощь США Украине при Байдене превысила десять миллиардов долларов

Военная помощь США Украине при Байдене превысила десять миллиардов долларов - РИА Новости, 20.08.2022

Военная помощь США Украине при Байдене превысила десять миллиардов долларов

Общий объем военной помощи, выделенной Украине со стороны США при администрации президента Джо Байдена, превысил 10 миллиардов долларов, заявил в пятницу... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-19T23:48

2022-08-19T23:48

2022-08-20T00:00

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Общий объем военной помощи, выделенной Украине со стороны США при администрации президента Джо Байдена, превысил 10 миллиардов долларов, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен.Заявление главы американской дипломатии приурочено к объявлению Вашингтоном очередного транша помощи Украине в сфере безопасности на сумму порядка 775 миллионов долларов.Госсекретарь отметил, что наряду с США порядка 50 стран из числа "союзников и партнеров" Вашингтона также оказывают Киеву помощь в сфере безопасности."США будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и вооружения. Данные вооружения тщательно выверены с тем, чтобы максимально повлиять на ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров", - добавил глава дипломатического ведомства США.Как заявила в пятницу на брифинге для журналистов высокопоставленная представительница Пентагона, США в рамках нового транша военной помощи намерены поставить Киеву разведывательные беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другие вооружения.Помимо этого, в Пентагоне объявили, что изучают возможности поставок Украине новых разновидностей вооружений, которые позволят "изменить ситуацию на поле боя" в южных и восточных частях страны.

https://ria.ru/20220722/pomosch-1804431641.html

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в мире, сша, энтони блинкен, джо байден, украина, министерство обороны сша, javelin (птрк)