https://ria.ru/20220819/pomosch-1810887128.html
Байден поручил выделить Киеву военную помощь на 775 миллионов долларов
Байден поручил выделить Киеву военную помощь на 775 миллионов долларов - РИА Новости, 19.08.2022
Байден поручил выделить Киеву военную помощь на 775 миллионов долларов
Президент США Джо Байден в пятницу официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 775 миллионов долларов, сообщил Белый дом. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:05
2022-08-19T22:05
2022-08-19T22:38
в мире
сша
киев
украина
министерство обороны сша
javelin (птрк)
джо байден
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798065710_96:0:2927:1592_1920x0_80_0_0_9301a228a7645eceb098aff3840e385e.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 775 миллионов долларов, сообщил Белый дом.Как заявила в пятницу на брифинге для журналистов высокопоставленная представительница Пентагона, США в рамках нового транша военной помощи намерены поставить Киеву разведывательные беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другие вооружения.Помимо этого, в Пентагоне объявили, что изучают возможности поставок Украине новых разновидностей вооружений, которые позволят "изменить ситуацию на поле боя" в южных и восточных частях страны.
https://ria.ru/20220819/boepripasy-1810866290.html
сша
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798065710_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_cceb94d3430d8134300326c00d98d04e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, украина, министерство обороны сша, javelin (птрк), джо байден, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр
В мире, США, Киев, Украина, Министерство обороны США, Javelin (ПТРК), Джо Байден, Энтони Блинкен, Ситуация в ДНР и ЛНР
22:05 19.08.2022 (обновлено: 22:38 19.08.2022)
Байден поручил выделить Киеву военную помощь на 775 миллионов долларов
Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на 775 миллионов долларов