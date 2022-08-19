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Байден поручил выделить Киеву военную помощь на 775 миллионов долларов - РИА Новости, 19.08.2022
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Байден поручил выделить Киеву военную помощь на 775 миллионов долларов
Байден поручил выделить Киеву военную помощь на 775 миллионов долларов - РИА Новости, 19.08.2022
Байден поручил выделить Киеву военную помощь на 775 миллионов долларов
Президент США Джо Байден в пятницу официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 775 миллионов долларов, сообщил Белый дом. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:05
2022-08-19T22:38
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 775 миллионов долларов, сообщил Белый дом.Как заявила в пятницу на брифинге для журналистов высокопоставленная представительница Пентагона, США в рамках нового транша военной помощи намерены поставить Киеву разведывательные беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другие вооружения.Помимо этого, в Пентагоне объявили, что изучают возможности поставок Украине новых разновидностей вооружений, которые позволят "изменить ситуацию на поле боя" в южных и восточных частях страны.
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в мире, сша, киев, украина, министерство обороны сша, javelin (птрк), джо байден, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр
В мире, США, Киев, Украина, Министерство обороны США, Javelin (ПТРК), Джо Байден, Энтони Блинкен, Ситуация в ДНР и ЛНР
22:05 19.08.2022 (обновлено: 22:38 19.08.2022)
 
Байден поручил выделить Киеву военную помощь на 775 миллионов долларов

Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на 775 миллионов долларов

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 775 миллионов долларов, сообщил Белый дом.
"Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о сокращении средств министерства обороны на сумму до 775 миллионов долларов… в целях оказания помощи Украине", - говорится в меморандуме, который хозяин Белого дома направил главе дипведомства США Энтони Блинкену.
Как заявила в пятницу на брифинге для журналистов высокопоставленная представительница Пентагона, США в рамках нового транша военной помощи намерены поставить Киеву разведывательные беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другие вооружения.
Помимо этого, в Пентагоне объявили, что изучают возможности поставок Украине новых разновидностей вооружений, которые позволят "изменить ситуацию на поле боя" в южных и восточных частях страны.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 19:30Специальная военная операция на Украине
США начнут поставлять Украине барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost
 
В миреСШАКиевУкраинаМинистерство обороны СШАJavelin (ПТРК)Джо БайденЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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