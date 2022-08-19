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Байден поручил выделить Киеву военную помощь на 775 миллионов долларов

Байден поручил выделить Киеву военную помощь на 775 миллионов долларов - РИА Новости, 19.08.2022

Байден поручил выделить Киеву военную помощь на 775 миллионов долларов

Президент США Джо Байден в пятницу официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 775 миллионов долларов, сообщил Белый дом. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T22:05

2022-08-19T22:05

2022-08-19T22:38

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 775 миллионов долларов, сообщил Белый дом.Как заявила в пятницу на брифинге для журналистов высокопоставленная представительница Пентагона, США в рамках нового транша военной помощи намерены поставить Киеву разведывательные беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другие вооружения.Помимо этого, в Пентагоне объявили, что изучают возможности поставок Украине новых разновидностей вооружений, которые позволят "изменить ситуацию на поле боя" в южных и восточных частях страны.

https://ria.ru/20220819/boepripasy-1810866290.html

сша

киев

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