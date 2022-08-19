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В Пентагоне заявили, что США могут отслеживать поставляемую Украине помощь - РИА Новости, 19.08.2022
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В Пентагоне заявили, что США могут отслеживать поставляемую Украине помощь
В Пентагоне заявили, что США могут отслеживать поставляемую Украине помощь - РИА Новости, 19.08.2022
В Пентагоне заявили, что США могут отслеживать поставляемую Украине помощь
США располагают действенными механизмами, которые позволяют отслеживать выделяемую и поставляемую Украине военную помощь, заявила в пятницу высокопоставленная... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:21
2022-08-19T19:28
в мире
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украина
министерство обороны сша
киев
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. США располагают действенными механизмами, которые позволяют отслеживать выделяемую и поставляемую Украине военную помощь, заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона."В нашем распоряжении есть механизмы, позволяющие отслеживать вооружения, которые выделяются и отправляются Украине в составе новых пакетов помощи", - сказала американская чиновница.Политические элиты в США неоднократно высказывали озабоченность относительно того, что поставляемая Киеву новая военная помощь лишена четких механизмов, которые позволяли бы отслеживать распределение и дальнейшее использование на поле боя этих вооружений.В пятницу США объявили о выделении нового транша военной помощи Киеву на сумму 775 миллионов долларов, он включает в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, киев
В мире, США, Украина, Министерство обороны США, Киев
19:21 19.08.2022 (обновлено: 19:28 19.08.2022)
 
В Пентагоне заявили, что США могут отслеживать поставляемую Украине помощь

Пентагон: США имеют инструменты для отслеживания поставляемой Украине военной помощи

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. США располагают действенными механизмами, которые позволяют отслеживать выделяемую и поставляемую Украине военную помощь, заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона.
"В нашем распоряжении есть механизмы, позволяющие отслеживать вооружения, которые выделяются и отправляются Украине в составе новых пакетов помощи", - сказала американская чиновница.
Политические элиты в США неоднократно высказывали озабоченность относительно того, что поставляемая Киеву новая военная помощь лишена четких механизмов, которые позволяли бы отслеживать распределение и дальнейшее использование на поле боя этих вооружений.
В пятницу США объявили о выделении нового транша военной помощи Киеву на сумму 775 миллионов долларов, он включает в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.
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