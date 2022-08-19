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В Пентагоне заявили, что США могут отслеживать поставляемую Украине помощь

В Пентагоне заявили, что США могут отслеживать поставляемую Украине помощь - РИА Новости, 19.08.2022

В Пентагоне заявили, что США могут отслеживать поставляемую Украине помощь

США располагают действенными механизмами, которые позволяют отслеживать выделяемую и поставляемую Украине военную помощь, заявила в пятницу высокопоставленная... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T19:21

2022-08-19T19:21

2022-08-19T19:28

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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. США располагают действенными механизмами, которые позволяют отслеживать выделяемую и поставляемую Украине военную помощь, заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона."В нашем распоряжении есть механизмы, позволяющие отслеживать вооружения, которые выделяются и отправляются Украине в составе новых пакетов помощи", - сказала американская чиновница.Политические элиты в США неоднократно высказывали озабоченность относительно того, что поставляемая Киеву новая военная помощь лишена четких механизмов, которые позволяли бы отслеживать распределение и дальнейшее использование на поле боя этих вооружений.В пятницу США объявили о выделении нового транша военной помощи Киеву на сумму 775 миллионов долларов, он включает в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, киев