https://ria.ru/20220819/pomosch-1810859455.html

США выделят Украине новый пакет военной помощи

США выделят Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 19.08.2022

США выделят Украине новый пакет военной помощи

США в ближайшее время объявят о выделении Украине дополнительного пакета "военной помощи" на общую сумму 775 миллионов долларов, сообщил в пятницу... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T18:52

2022-08-19T18:52

2022-08-19T19:10

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министерство обороны сша

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специальная военная операция на украине

джо байден

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США в ближайшее время объявят о выделении Украине дополнительного пакета "военной помощи" на общую сумму 775 миллионов долларов, сообщил в пятницу высокопоставленный представитель американского министерства обороны."США объявят о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на общую сумму 775 миллионов долларов", - заявил представитель Пентагона."Помощь будет предоставлена в рамках указа президента США Джо Байдена", - уточнили в ведомстве.Также США предоставят Киеву 1500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1000 "джавелинов", сообщил на брифинге высокопоставленный представитель оборонного ведомства США."Мы предоставим 1500 (противотанковых - ред.) ракет TOW <...> и дополнительную тысячу систем Джавелин", - сказал представитель оборонного ведомства США в ходе спецбрифинга. Также, по его словам, новый пакет помощи включает высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM. По его словам, ракеты такого типа уже находятся на вооружении украинских войск.Представитель подчеркнул, что общая сумма мер поддержки безопасности Украины с начала администрации Байдена в результате достигнет 10,6 миллиарда долларов.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220816/kissindzher-1809871579.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, киев, джо байден, сергей лавров, россия, нато