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США выделят Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 19.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/pomosch-1810859455.html
США выделят Украине новый пакет военной помощи
США выделят Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 19.08.2022
США выделят Украине новый пакет военной помощи
США в ближайшее время объявят о выделении Украине дополнительного пакета "военной помощи" на общую сумму 775 миллионов долларов, сообщил в пятницу... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T18:52
2022-08-19T19:10
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
киев
специальная военная операция на украине
джо байден
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США в ближайшее время объявят о выделении Украине дополнительного пакета "военной помощи" на общую сумму 775 миллионов долларов, сообщил в пятницу высокопоставленный представитель американского министерства обороны."США объявят о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на общую сумму 775 миллионов долларов", - заявил представитель Пентагона."Помощь будет предоставлена в рамках указа президента США Джо Байдена", - уточнили в ведомстве.Также США предоставят Киеву 1500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1000 "джавелинов", сообщил на брифинге высокопоставленный представитель оборонного ведомства США."Мы предоставим 1500 (противотанковых - ред.) ракет TOW &lt;...&gt; и дополнительную тысячу систем Джавелин", - сказал представитель оборонного ведомства США в ходе спецбрифинга. Также, по его словам, новый пакет помощи включает высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM. По его словам, ракеты такого типа уже находятся на вооружении украинских войск.Представитель подчеркнул, что общая сумма мер поддержки безопасности Украины с начала администрации Байдена в результате достигнет 10,6 миллиарда долларов.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, киев, джо байден, сергей лавров, россия, нато
В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Киев, Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Сергей Лавров, Россия, НАТО
18:52 19.08.2022 (обновлено: 19:10 19.08.2022)
 
США выделят Украине новый пакет военной помощи

Пентагон: США выделят Украине боеприпасы для HIMARS и 775 миллионов долларов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США в ближайшее время объявят о выделении Украине дополнительного пакета "военной помощи" на общую сумму 775 миллионов долларов, сообщил в пятницу высокопоставленный представитель американского министерства обороны.
"США объявят о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на общую сумму 775 миллионов долларов", - заявил представитель Пентагона.
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"Помощь будет предоставлена в рамках указа президента США Джо Байдена", - уточнили в ведомстве.
Также США предоставят Киеву 1500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1000 "джавелинов", сообщил на брифинге высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.
"Мы предоставим 1500 (противотанковых - ред.) ракет TOW <...> и дополнительную тысячу систем Джавелин", - сказал представитель оборонного ведомства США в ходе спецбрифинга. Также, по его словам, новый пакет помощи включает высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM. По его словам, ракеты такого типа уже находятся на вооружении украинских войск.
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Представитель подчеркнул, что общая сумма мер поддержки безопасности Украины с начала администрации Байдена в результате достигнет 10,6 миллиарда долларов.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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