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Петербург направил в Мариуполь гуманитарную помощь - РИА Новости, 19.08.2022
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Петербург направил в Мариуполь гуманитарную помощь
Петербург направил в Мариуполь гуманитарную помощь - РИА Новости, 19.08.2022
Петербург направил в Мариуполь гуманитарную помощь
Санкт-Петербург направил в Мариуполь более 50 тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:26
2022-08-19T14:26
мариуполь
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург направил в Мариуполь более 50 тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.Он отметил, что сегодня во всем мире отмечается День гуманитарной помощи, и напомнил, что в сложные моменты пандемии на помощь в городе пришли тысячи волонтеров."Сегодня мы протянули руку помощи Мариуполю – нашему городу-побратиму. И снова петербуржцы не остались в стороне. Мы направили в Мариуполь более 50 тонн гуманитарной помощи... Спасибо, дорогие ленинградцы-петербуржцы, за вашу отзывчивость", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами. По словам губернатора, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.
https://ria.ru/20220817/parom-1810308973.html
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мариуполь, санкт-петербург, общество
Мариуполь, Санкт-Петербург, Общество
14:26 19.08.2022
 
Петербург направил в Мариуполь гуманитарную помощь

Петербург направил в город-побратим Мариуполь более 50 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе
Раздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Раздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург направил в Мариуполь более 50 тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Он отметил, что сегодня во всем мире отмечается День гуманитарной помощи, и напомнил, что в сложные моменты пандемии на помощь в городе пришли тысячи волонтеров.
Первый паром из российского Ейска в порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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"Сегодня мы протянули руку помощи Мариуполю – нашему городу-побратиму. И снова петербуржцы не остались в стороне. Мы направили в Мариуполь более 50 тонн гуманитарной помощи... Спасибо, дорогие ленинградцы-петербуржцы, за вашу отзывчивость", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами. По словам губернатора, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.
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