https://ria.ru/20220819/pomosch-1810757415.html

Петербург направил в Мариуполь гуманитарную помощь

Петербург направил в Мариуполь гуманитарную помощь - РИА Новости, 19.08.2022

Петербург направил в Мариуполь гуманитарную помощь

Санкт-Петербург направил в Мариуполь более 50 тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:26

2022-08-19T14:26

2022-08-19T14:26

мариуполь

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург направил в Мариуполь более 50 тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.Он отметил, что сегодня во всем мире отмечается День гуманитарной помощи, и напомнил, что в сложные моменты пандемии на помощь в городе пришли тысячи волонтеров."Сегодня мы протянули руку помощи Мариуполю – нашему городу-побратиму. И снова петербуржцы не остались в стороне. Мы направили в Мариуполь более 50 тонн гуманитарной помощи... Спасибо, дорогие ленинградцы-петербуржцы, за вашу отзывчивость", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами. По словам губернатора, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.

https://ria.ru/20220817/parom-1810308973.html

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мариуполь

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, санкт-петербург, общество