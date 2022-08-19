Петербург направил в Мариуполь гуманитарную помощь
Петербург направил в город-побратим Мариуполь более 50 тонн гуманитарной помощи
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе
Раздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург направил в Мариуполь более 50 тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Он отметил, что сегодня во всем мире отмечается День гуманитарной помощи, и напомнил, что в сложные моменты пандемии на помощь в городе пришли тысячи волонтеров.
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"Сегодня мы протянули руку помощи Мариуполю – нашему городу-побратиму. И снова петербуржцы не остались в стороне. Мы направили в Мариуполь более 50 тонн гуманитарной помощи... Спасибо, дорогие ленинградцы-петербуржцы, за вашу отзывчивость", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами. По словам губернатора, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.