https://ria.ru/20220819/polyaki-1810661587.html
"Пора с этим кончать!" Поляки пришли в ярость из-за украинских "туристов"
"Пора с этим кончать!" Поляки пришли в ярость из-за украинских "туристов" - РИА Новости, 19.08.2022
"Пора с этим кончать!" Поляки пришли в ярость из-за украинских "туристов"
Читатели польского портала Interia резко отреагировали на результаты опроса по поводу ситуации на Украине. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:29
2022-08-19T10:29
2022-08-19T14:42
украина
польша
варшава
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Читатели польского портала Interia резко отреагировали на результаты опроса по поводу ситуации на Украине.Главное статистическое управление республики провело исследование, в результате которого выяснило, что 39,8 процента поляков считают нынешний конфликт большой угрозой для экономики своей страны. Среди прочего речь идет о негативном влиянии на потребительскую конъюнктуру, а также о рисках для финансового положения граждан.Многие пользователи пришли к выводу, что ухудшение обстановки — следствие проукраинской политики властей в Варшаве, а некоторые и вовсе стали опасаться за свою безопасность на фоне растущей вседозволенности для беженцев."Угроза для Польши — это проукраинские действия правительства", — считает fhr."Эти миллионы украинских "туристов" — большая угроза польскому бюджету", — подчеркнул Zgadza się."Правительство вместо того, чтобы помогать полякам, помогает другим, а они пользуются тем, что принадлежит нам. Я в шоке", — посетовал Ftuj."Самая большая угроза для польского государства — это Украина и украинские дармоеды. Мы их спонсируем, а они веселятся до упаду, а не сражаются за свою страну. Достаточно съездить в популярные туристические города, чтобы убедиться в этом", — отметил Maxx."Почему мы содержим украинских туристов на наши налоги? Социальное обеспечение для них за счет наших налогов — это перебор. Пора с этим кончать! Мы должны вернуть их обратно домой, иначе инфляция нас съест", — подчеркнула Ewelina."Гораздо большую угрозу представляет опустошение нашего бюджета Украиной. Наша правящая партия грабит своих граждан, будто это само собой разумеется. Фраза "Польша в руинах — слава Украине" должна стать новым предвыборным лозунгом "Права и справедливости" (правящая партия в Польше. — Прим. ред.), потому что мы уже знаем, что значит вставать с колен и падать при этом вниз лицом. Широкомасштабные социальные программы, поддержка Украины и содержание украинцев в Польше за счет этих самых социальных программ поставили нашу страну на грань финансового краха", — выразил мнение Ads."Угрозой, и смертельной, для Польши является присутствие украинцев. Остается только ждать, когда они начнут резать поляков, потому что они чувствуют себя здесь совершенно безнаказанно. Не говоря уже о том, что правительство разрушает страну", — подытожили читатели.С начала российской спецоперации в Польшу с Украины прибыли около 5,4 миллиона человек, многие из них до сих пор остаются в стране. При этом с 1 июля Варшава начала сворачивать программы помощи беженцам. В частности, постепенно прекращаются выплаты полякам, принявшим украинцев в своих домах, заканчивается период бесплатного проезда для переселенцев в общественном транспорте и поездах. Власти заявляют, что исходят в этих действиях из того, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, варшава
10:29 19.08.2022 (обновлено: 14:42 19.08.2022)
"Пора с этим кончать!" Поляки пришли в ярость из-за украинских "туристов"
Читатели Interia признали украинских "туристов" самой большой угрозой для Польши
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Читатели польского портала Interia
резко отреагировали на результаты опроса по поводу ситуации на Украине.
Главное статистическое управление республики провело исследование, в результате которого выяснило, что 39,8 процента поляков считают нынешний конфликт большой угрозой для экономики своей страны. Среди прочего речь идет о негативном влиянии на потребительскую конъюнктуру, а также о рисках для финансового положения граждан.
Многие пользователи пришли к выводу, что ухудшение обстановки — следствие проукраинской политики властей в Варшаве
, а некоторые и вовсе стали опасаться за свою безопасность на фоне растущей вседозволенности для беженцев.
"Угроза для Польши
— это проукраинские действия правительства", — считает fhr.
"Эти миллионы украинских "туристов" — большая угроза польскому бюджету", — подчеркнул Zgadza się.
"Правительство вместо того, чтобы помогать полякам, помогает другим, а они пользуются тем, что принадлежит нам. Я в шоке", — посетовал Ftuj.
"Самая большая угроза для польского государства — это Украина
и украинские дармоеды. Мы их спонсируем, а они веселятся до упаду, а не сражаются за свою страну. Достаточно съездить в популярные туристические города, чтобы убедиться в этом", — отметил Maxx.
"Почему мы содержим украинских туристов на наши налоги? Социальное обеспечение для них за счет наших налогов — это перебор. Пора с этим кончать! Мы должны вернуть их обратно домой, иначе инфляция нас съест", — подчеркнула Ewelina.
"Гораздо большую угрозу представляет опустошение нашего бюджета Украиной. Наша правящая партия грабит своих граждан, будто это само собой разумеется. Фраза "Польша в руинах — слава Украине" должна стать новым предвыборным лозунгом "Права и справедливости" (правящая партия в Польше. — Прим. ред.), потому что мы уже знаем, что значит вставать с колен и падать при этом вниз лицом. Широкомасштабные социальные программы, поддержка Украины и содержание украинцев в Польше за счет этих самых социальных программ поставили нашу страну на грань финансового краха", — выразил мнение Ads.
"Угрозой, и смертельной, для Польши является присутствие украинцев. Остается только ждать, когда они начнут резать поляков, потому что они чувствуют себя здесь совершенно безнаказанно. Не говоря уже о том, что правительство разрушает страну", — подытожили читатели.
С начала российской спецоперации в Польшу
с Украины прибыли около 5,4 миллиона человек, многие из них до сих пор остаются в стране. При этом с 1 июля Варшава начала сворачивать программы помощи беженцам. В частности, постепенно прекращаются выплаты полякам, принявшим украинцев в своих домах, заканчивается период бесплатного проезда для переселенцев в общественном транспорте и поездах. Власти заявляют, что исходят в этих действиях из того, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>