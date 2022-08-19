https://ria.ru/20220819/polyaki-1810661587.html

"Пора с этим кончать!" Поляки пришли в ярость из-за украинских "туристов"

"Пора с этим кончать!" Поляки пришли в ярость из-за украинских "туристов" - РИА Новости, 19.08.2022

"Пора с этим кончать!" Поляки пришли в ярость из-за украинских "туристов"

Читатели польского портала Interia резко отреагировали на результаты опроса по поводу ситуации на Украине. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:29

2022-08-19T10:29

2022-08-19T14:42

украина

польша

варшава

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Читатели польского портала Interia резко отреагировали на результаты опроса по поводу ситуации на Украине.Главное статистическое управление республики провело исследование, в результате которого выяснило, что 39,8 процента поляков считают нынешний конфликт большой угрозой для экономики своей страны. Среди прочего речь идет о негативном влиянии на потребительскую конъюнктуру, а также о рисках для финансового положения граждан.Многие пользователи пришли к выводу, что ухудшение обстановки — следствие проукраинской политики властей в Варшаве, а некоторые и вовсе стали опасаться за свою безопасность на фоне растущей вседозволенности для беженцев."Угроза для Польши — это проукраинские действия правительства", — считает fhr."Эти миллионы украинских "туристов" — большая угроза польскому бюджету", — подчеркнул Zgadza się."Правительство вместо того, чтобы помогать полякам, помогает другим, а они пользуются тем, что принадлежит нам. Я в шоке", — посетовал Ftuj."Самая большая угроза для польского государства — это Украина и украинские дармоеды. Мы их спонсируем, а они веселятся до упаду, а не сражаются за свою страну. Достаточно съездить в популярные туристические города, чтобы убедиться в этом", — отметил Maxx."Почему мы содержим украинских туристов на наши налоги? Социальное обеспечение для них за счет наших налогов — это перебор. Пора с этим кончать! Мы должны вернуть их обратно домой, иначе инфляция нас съест", — подчеркнула Ewelina."Гораздо большую угрозу представляет опустошение нашего бюджета Украиной. Наша правящая партия грабит своих граждан, будто это само собой разумеется. Фраза "Польша в руинах — слава Украине" должна стать новым предвыборным лозунгом "Права и справедливости" (правящая партия в Польше. — Прим. ред.), потому что мы уже знаем, что значит вставать с колен и падать при этом вниз лицом. Широкомасштабные социальные программы, поддержка Украины и содержание украинцев в Польше за счет этих самых социальных программ поставили нашу страну на грань финансового краха", — выразил мнение Ads."Угрозой, и смертельной, для Польши является присутствие украинцев. Остается только ждать, когда они начнут резать поляков, потому что они чувствуют себя здесь совершенно безнаказанно. Не говоря уже о том, что правительство разрушает страну", — подытожили читатели.С начала российской спецоперации в Польшу с Украины прибыли около 5,4 миллиона человек, многие из них до сих пор остаются в стране. При этом с 1 июля Варшава начала сворачивать программы помощи беженцам. В частности, постепенно прекращаются выплаты полякам, принявшим украинцев в своих домах, заканчивается период бесплатного проезда для переселенцев в общественном транспорте и поездах. Власти заявляют, что исходят в этих действиях из того, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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https://ria.ru/20220811/bezhentsy-1808774865.html

https://ria.ru/20220524/avtomobili-1790411519.html

https://ria.ru/20220715/ploschad-1802806830.html

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варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

украина, польша, варшава