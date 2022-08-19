В Хабаровском крае подтопило три участка дорог
В Хабаровском крае из-за дождей подтопило три участка дорог внутрипоселковых дорог
Подтопление. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Три участка внутрипоселковых дорог в Хабаровском и Комсомольском районах Хабаровского края подтопило из-за проливных дождей, угрозы жилым домам нет, сообщает краевой главк МЧС.
По информации синоптиков, в пятницу в центральных и северных районах края - с сохранением до 20 августа в северных районах края - прогнозируются сильные ливни, усиление ветра по долинам рек местами до 15-22 метров в секунду. В пятницу мэрия Хабаровска сообщила, что уже затопило нижний ярус городской набережной.
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"В результате изменения паводковой обстановки отмечаются подтопления на трёх участках внутри поселковых дорог в Хабаровском (села Елабуга и Красносельское) и Комсомольском районах (село Гайтер). Угрозы жилым домам нет", - говорится в сообщении МЧС.
По данным спасателей, гребень амурского паводка смещается у села Пашково Еврейской автономной области. На протяжении реки от этого населенного пункта до Комсомольска-на-Амуре наблюдаются подъемы воды на 1-15 сантиметров в сутки. У Хабаровска, по данным гидропоста, уровень Амура утром в пятницу был на отметке 420 сантиметров, прибавив за сутки 9 (неблагоприятная отметка - 4,5 метра, опасная - 6). В течение двух суток ожидается дальнейший подъем на 15-20 сантиметров. На остальных реках края существенного изменения в водном режиме нет, уточняет краевой главк МЧС.
Отмечается, что на островной части Хабаровска организовано дежурство трёх патрульных групп спасателей МЧС России. На островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный, где есть пониженные участки, дачники принимают меры и переносят имущество на возвышенные места, чердаки, собирают урожай. Уточняется, что при обходе территорий островов подтоплений дачных участков не выявлено.
Ранее глава региона Михаил Дегтярев сообщал, что в зону риска могут попасть 22 населенных пункта. В крае создана группировка сил и средств численностью 5,5 тысячи спасателей, 1,7 тысячи единиц техники и более 200 плавсредств. По словам губернатора, в случае ЧС для эвакуации людей подготовлено 214 пунктов временного размещения, которые вмещают до 15 тысяч человек. Также он заверил, что несмотря на то, что гидрозащитные сооружения пока не введены в эксплуатацию, верхние отметки сооруженных дамб в случае неблагоприятной паводковой обстановки на Амуре защитят и Хабаровск, и Комсомольск-на-Амуре.