https://ria.ru/20220819/podtoplenie-1810644462.html

В Хабаровском крае подтопило три участка дорог

В Хабаровском крае подтопило три участка дорог - РИА Новости, 19.08.2022

В Хабаровском крае подтопило три участка дорог

Три участка внутрипоселковых дорог в Хабаровском и Комсомольском районах Хабаровского края подтопило из-за проливных дождей, угрозы жилым домам нет, сообщает... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:44

2022-08-19T08:44

2022-08-19T08:44

происшествия

михаил дегтярев

хабаровск

комсомольский район

комсомольск-на-амуре

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Три участка внутрипоселковых дорог в Хабаровском и Комсомольском районах Хабаровского края подтопило из-за проливных дождей, угрозы жилым домам нет, сообщает краевой главк МЧС.По информации синоптиков, в пятницу в центральных и северных районах края - с сохранением до 20 августа в северных районах края - прогнозируются сильные ливни, усиление ветра по долинам рек местами до 15-22 метров в секунду. В пятницу мэрия Хабаровска сообщила, что уже затопило нижний ярус городской набережной."В результате изменения паводковой обстановки отмечаются подтопления на трёх участках внутри поселковых дорог в Хабаровском (села Елабуга и Красносельское) и Комсомольском районах (село Гайтер). Угрозы жилым домам нет", - говорится в сообщении МЧС.По данным спасателей, гребень амурского паводка смещается у села Пашково Еврейской автономной области. На протяжении реки от этого населенного пункта до Комсомольска-на-Амуре наблюдаются подъемы воды на 1-15 сантиметров в сутки. У Хабаровска, по данным гидропоста, уровень Амура утром в пятницу был на отметке 420 сантиметров, прибавив за сутки 9 (неблагоприятная отметка - 4,5 метра, опасная - 6). В течение двух суток ожидается дальнейший подъем на 15-20 сантиметров. На остальных реках края существенного изменения в водном режиме нет, уточняет краевой главк МЧС.Отмечается, что на островной части Хабаровска организовано дежурство трёх патрульных групп спасателей МЧС России. На островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный, где есть пониженные участки, дачники принимают меры и переносят имущество на возвышенные места, чердаки, собирают урожай. Уточняется, что при обходе территорий островов подтоплений дачных участков не выявлено.Ранее глава региона Михаил Дегтярев сообщал, что в зону риска могут попасть 22 населенных пункта. В крае создана группировка сил и средств численностью 5,5 тысячи спасателей, 1,7 тысячи единиц техники и более 200 плавсредств. По словам губернатора, в случае ЧС для эвакуации людей подготовлено 214 пунктов временного размещения, которые вмещают до 15 тысяч человек. Также он заверил, что несмотря на то, что гидрозащитные сооружения пока не введены в эксплуатацию, верхние отметки сооруженных дамб в случае неблагоприятной паводковой обстановки на Амуре защитят и Хабаровск, и Комсомольск-на-Амуре.

https://ria.ru/20220818/osadki-1810588808.html

https://ria.ru/20220815/priamure-1809641025.html

хабаровск

комсомольский район

комсомольск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, михаил дегтярев, хабаровск, комсомольский район, комсомольск-на-амуре, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)