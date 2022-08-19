Рейтинг@Mail.ru
Кубань выделила десять миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20220819/podderzhka-1810863948.html
Кубань выделила десять миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств
Кубань выделила десять миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств - РИА Новости, 19.08.2022
Кубань выделила десять миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств
Кубань выделила 10 миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств края в 2022 году, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:17
2022-08-19T19:17
краснодарский край
экономика
андрей коробка
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119682/36/1196823679_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_fa513cabcfd99eb258ad18abdeaf8c9e.jpg
КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Кубань выделила 10 миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств края в 2022 году, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."В 2022 году на поддержку рыбоводных хозяйств края выделили 10 миллионов рублей. Впервые предусмотрели региональную меру – компенсируем 50% затрат на приобретение рыбоводного оборудования. Таким образом, мы поддерживаем фермеров, выращивающих рыбу в небольших объемах", - заявил Кондратьев на совещании с представителями Ассоциации крестьянских хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции. Его цитирует пресс-служба администрации края.Уточняется, что мера касается разведения форели и осетровых пород. "Если субсидия будет востребована, то в следующем году кратно увеличим объемы финансирования", – добавил Кондратьев.Кроме того, рыбоводные хозяйства могут участвовать в программе льготного кредитования – оформить займы на приобретение кормов, ветеринарных препаратов и рыбопосадочного материала по ставке до 5%.Также был поднят вопрос о нехватке отечественных кормов для форели и осетровых видов рыб. Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что в крае действуют три специализированных завода, однако они зависимы от импортных компонентов."В настоящее время поставки компонентов налажены, перебоев нет. Но для стабильного производства товарной рыбы необходимо наладить выпуск собственных кормов, разработать оригинальные эффективные рецептуры. До конца года проработаем этот вопрос и сделаем все возможное, чтобы изготавливать комбикорм из натурального сырья", – уточнил Коробка.
https://ria.ru/20220808/pshenitsa-1808004951.html
https://ria.ru/20220720/investproekty-1803853037.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119682/36/1196823679_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d125006244ce7b45d765e7f4e67c5e64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, андрей коробка, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Экономика, Андрей Коробка, Вениамин Кондратьев
19:17 19.08.2022
 
Кубань выделила десять миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств

Кубань выделила десять миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств края в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРыбоводное хозяйство
Рыбоводное хозяйство - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Рыбоводное хозяйство. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Кубань выделила 10 миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств края в 2022 году, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"В 2022 году на поддержку рыбоводных хозяйств края выделили 10 миллионов рублей. Впервые предусмотрели региональную меру – компенсируем 50% затрат на приобретение рыбоводного оборудования. Таким образом, мы поддерживаем фермеров, выращивающих рыбу в небольших объемах", - заявил Кондратьев на совещании с представителями Ассоциации крестьянских хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции. Его цитирует пресс-служба администрации края.
Уборка зерновых в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 12:32
На Кубани собрали рекордный урожай пшеницы
Уточняется, что мера касается разведения форели и осетровых пород. "Если субсидия будет востребована, то в следующем году кратно увеличим объемы финансирования", – добавил Кондратьев.
Кроме того, рыбоводные хозяйства могут участвовать в программе льготного кредитования – оформить займы на приобретение кормов, ветеринарных препаратов и рыбопосадочного материала по ставке до 5%.
Также был поднят вопрос о нехватке отечественных кормов для форели и осетровых видов рыб. Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что в крае действуют три специализированных завода, однако они зависимы от импортных компонентов.
"В настоящее время поставки компонентов налажены, перебоев нет. Но для стабильного производства товарной рыбы необходимо наладить выпуск собственных кормов, разработать оригинальные эффективные рецептуры. До конца года проработаем этот вопрос и сделаем все возможное, чтобы изготавливать комбикорм из натурального сырья", – уточнил Коробка.
Сосны - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 18:32Краснодарский край
На Кубани пересмотрят реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон
 
Краснодарский крайЭкономикаАндрей КоробкаВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала