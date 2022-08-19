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Кубань выделила десять миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств
Кубань выделила десять миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств - РИА Новости, 19.08.2022
Кубань выделила десять миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств
Кубань выделила 10 миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств края в 2022 году, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:17
2022-08-19T19:17
2022-08-19T19:17
краснодарский край
экономика
андрей коробка
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Кубань выделила 10 миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств края в 2022 году, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."В 2022 году на поддержку рыбоводных хозяйств края выделили 10 миллионов рублей. Впервые предусмотрели региональную меру – компенсируем 50% затрат на приобретение рыбоводного оборудования. Таким образом, мы поддерживаем фермеров, выращивающих рыбу в небольших объемах", - заявил Кондратьев на совещании с представителями Ассоциации крестьянских хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции. Его цитирует пресс-служба администрации края.Уточняется, что мера касается разведения форели и осетровых пород. "Если субсидия будет востребована, то в следующем году кратно увеличим объемы финансирования", – добавил Кондратьев.Кроме того, рыбоводные хозяйства могут участвовать в программе льготного кредитования – оформить займы на приобретение кормов, ветеринарных препаратов и рыбопосадочного материала по ставке до 5%.Также был поднят вопрос о нехватке отечественных кормов для форели и осетровых видов рыб. Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что в крае действуют три специализированных завода, однако они зависимы от импортных компонентов."В настоящее время поставки компонентов налажены, перебоев нет. Но для стабильного производства товарной рыбы необходимо наладить выпуск собственных кормов, разработать оригинальные эффективные рецептуры. До конца года проработаем этот вопрос и сделаем все возможное, чтобы изготавливать комбикорм из натурального сырья", – уточнил Коробка.
https://ria.ru/20220808/pshenitsa-1808004951.html
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экономика, андрей коробка, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Экономика, Андрей Коробка, Вениамин Кондратьев
Кубань выделила десять миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств
Кубань выделила десять миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств края в 2022 году
КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости.
Кубань выделила 10 миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств края в 2022 году, сообщил
губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"В 2022 году на поддержку рыбоводных хозяйств края выделили 10 миллионов рублей. Впервые предусмотрели региональную меру – компенсируем 50% затрат на приобретение рыбоводного оборудования. Таким образом, мы поддерживаем фермеров, выращивающих рыбу в небольших объемах", - заявил Кондратьев на совещании с представителями Ассоциации крестьянских хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции. Его цитирует пресс-служба администрации края.
Уточняется, что мера касается разведения форели и осетровых пород. "Если субсидия будет востребована, то в следующем году кратно увеличим объемы финансирования", – добавил Кондратьев.
Кроме того, рыбоводные хозяйства могут участвовать в программе льготного кредитования – оформить займы на приобретение кормов, ветеринарных препаратов и рыбопосадочного материала по ставке до 5%.
Также был поднят вопрос о нехватке отечественных кормов для форели и осетровых видов рыб. Вице-губернатор Андрей Коробка
сообщил, что в крае действуют три специализированных завода, однако они зависимы от импортных компонентов.
"В настоящее время поставки компонентов налажены, перебоев нет. Но для стабильного производства товарной рыбы необходимо наладить выпуск собственных кормов, разработать оригинальные эффективные рецептуры. До конца года проработаем этот вопрос и сделаем все возможное, чтобы изготавливать комбикорм из натурального сырья", – уточнил Коробка.