Рейтинг@Mail.ru
Ульяновская область разработает новые меры поддержки социального бизнеса - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
https://ria.ru/20220819/podderzhka-1810669594.html
Ульяновская область разработает новые меры поддержки социального бизнеса
Ульяновская область разработает новые меры поддержки социального бизнеса - РИА Новости, 19.08.2022
Ульяновская область разработает новые меры поддержки социального бизнеса
В Ульяновской области разработают дополнительные меры поддержки социального бизнеса, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:51
2022-08-19T10:51
ульяновская область
алексей русских
общество
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507038_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_563a68d13f962cae5737427dcd96f2ab.jpg
УЛЬЯНОВСК, 19 авг - РИА Новости. В Ульяновской области разработают дополнительные меры поддержки социального бизнеса, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующее поручение губернатор региона Алексей Русских дал на встрече с предпринимателями, работающими в социальной сфере."У нас 1,5 тысячи субъектов социального бизнеса. Услуги получают 20 тысяч ульяновских детишек, не говоря уже о взрослых. За прошлый год удалось расширить число отраслей, которые могут претендовать на меры поддержки соцбизнеса. Также мы сняли ряд бюрократических ограничений для них. Социальных бизнес-проектов с каждым годом становится больше, поэтому и меры поддержки должны быть более гибкими", — сказал Русских.Как отметили в пресс-службе, в области работают инклюзивные центры, центры детского отдыха и развития, школы для особенных детей, речевые центры, детские сады, центры реабилитации, решающие важные для жителей проблемы.В качестве новой меры поддержки на встрече обсудили инициативу по субсидированию арендной платы за использование объектов частной и муниципальной собственности под детские лагеря.В настоящее время ульяновские предприниматели, включённые в реестр соцбизнеса, могут получить грант на развитие от 100 до 500 тысяч рублей. Реализуется ряд образовательных проектов, таких как "Женщины в бизнесе", "Мама - предприниматель", благодаря которым своё дело открыли более 500 человек. Также поддержка соцбизнеса включена во все муниципальные программы, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220705/soglashenie-1800441941.html
https://ria.ru/20220615/ulyanovsk-1795508407.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507038_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_56f74cf35dcb432a19bb95a0c3a43a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей русских, общество, бизнес
Ульяновская область, Алексей Русских, Общество, Бизнес
10:51 19.08.2022
 

Ульяновская область разработает новые меры поддержки социального бизнеса

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 19 авг - РИА Новости. В Ульяновской области разработают дополнительные меры поддержки социального бизнеса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующее поручение губернатор региона Алексей Русских дал на встрече с предпринимателями, работающими в социальной сфере.
Генеральный директор компании АвтоВАЗ Максим Соколов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время подписания соглашения на выставке Иннопром-2022 - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 16:04Ульяновская область
Ульяновская область заключила соглашение с "Камазом" и "АвтоВАЗом"
"У нас 1,5 тысячи субъектов социального бизнеса. Услуги получают 20 тысяч ульяновских детишек, не говоря уже о взрослых. За прошлый год удалось расширить число отраслей, которые могут претендовать на меры поддержки соцбизнеса. Также мы сняли ряд бюрократических ограничений для них. Социальных бизнес-проектов с каждым годом становится больше, поэтому и меры поддержки должны быть более гибкими", — сказал Русских.
Как отметили в пресс-службе, в области работают инклюзивные центры, центры детского отдыха и развития, школы для особенных детей, речевые центры, детские сады, центры реабилитации, решающие важные для жителей проблемы.
В качестве новой меры поддержки на встрече обсудили инициативу по субсидированию арендной платы за использование объектов частной и муниципальной собственности под детские лагеря.
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:05Ульяновская область
В центре Ульяновска появится суперсовременный гостиничный комплекс
В настоящее время ульяновские предприниматели, включённые в реестр соцбизнеса, могут получить грант на развитие от 100 до 500 тысяч рублей. Реализуется ряд образовательных проектов, таких как "Женщины в бизнесе", "Мама - предприниматель", благодаря которым своё дело открыли более 500 человек. Также поддержка соцбизнеса включена во все муниципальные программы, добавили в пресс-службе.
 
Ульяновская областьАлексей РусскихОбществоБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала