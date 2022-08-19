https://ria.ru/20220819/podderzhka-1810669594.html

Ульяновская область разработает новые меры поддержки социального бизнеса

Ульяновская область разработает новые меры поддержки социального бизнеса - РИА Новости, 19.08.2022

Ульяновская область разработает новые меры поддержки социального бизнеса

В Ульяновской области разработают дополнительные меры поддержки социального бизнеса, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:51

2022-08-19T10:51

2022-08-19T10:51

ульяновская область

алексей русских

общество

бизнес

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УЛЬЯНОВСК, 19 авг - РИА Новости. В Ульяновской области разработают дополнительные меры поддержки социального бизнеса, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующее поручение губернатор региона Алексей Русских дал на встрече с предпринимателями, работающими в социальной сфере."У нас 1,5 тысячи субъектов социального бизнеса. Услуги получают 20 тысяч ульяновских детишек, не говоря уже о взрослых. За прошлый год удалось расширить число отраслей, которые могут претендовать на меры поддержки соцбизнеса. Также мы сняли ряд бюрократических ограничений для них. Социальных бизнес-проектов с каждым годом становится больше, поэтому и меры поддержки должны быть более гибкими", — сказал Русских.Как отметили в пресс-службе, в области работают инклюзивные центры, центры детского отдыха и развития, школы для особенных детей, речевые центры, детские сады, центры реабилитации, решающие важные для жителей проблемы.В качестве новой меры поддержки на встрече обсудили инициативу по субсидированию арендной платы за использование объектов частной и муниципальной собственности под детские лагеря.В настоящее время ульяновские предприниматели, включённые в реестр соцбизнеса, могут получить грант на развитие от 100 до 500 тысяч рублей. Реализуется ряд образовательных проектов, таких как "Женщины в бизнесе", "Мама - предприниматель", благодаря которым своё дело открыли более 500 человек. Также поддержка соцбизнеса включена во все муниципальные программы, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220705/soglashenie-1800441941.html

https://ria.ru/20220615/ulyanovsk-1795508407.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей русских, общество, бизнес